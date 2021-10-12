«Валера! Валера!»: Карпин вывел сборную России на первое место в группе

Фото: twitter/teamrussia

Сборная России под руководством Валерия Карпина одержала очередную победу в отборочном турнире чемпионата мира — 2022. На этот раз россияне взяли верх в гостях над сборной Словении — 2:1. Голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Победа в Словении вывела дружину Валерия Карпина на первое место в группе и гарантировала как минимум попадание в стыковые матчи. Успех еще на один шаг приблизил к решению главной задачи — попаданию на мировое первенство в Катаре. Нет сомнений, что, если задача будет решена, контракт с Валерием Карпиным будет продлен.

Под руководством Карпина сборная провела уже пять матчей, в которых одержала четыре победы, один раз сыграла вничью, при разнице забитых и пропущенных мячей 7:1. Может, забито и не так много, как было во времена Карпина-игрока, но с обороной, похоже, теперь полный порядок.

В Словении пришлось очень непросто, даже несмотря на два быстро забитых мяча в первом тайме, один из которых записал на свой счет защитник Георгий Джикия, забивающий крайне редко, по большим праздникам. Гол Джикии ударом через себя стал, наверное, одним из самых красивых в этом отборочном цикле, причем не только в играх с участием россиян, а в матчах всех участников, ведущих борьбу за поездку в Катар.

Конечно, не без доли везения (в этот же день хорваты оступились в домашнем матче со словаками — 2:2) важнейшая победа в Мариборе вывела сборную России на первое место в группе, и теперь в центральном матче в группе с хорватами россиянам необходимо не проиграть (а до этого не потерять очки в поединке с Кипром 11 ноября в Санкт-Петербурге).

— Теперь нашу сборную можно считать фаворитом группы, первое место — отличный результат, — считает экс-полузащитник сборной России и бывший партнер Карпина по команде Александр Мостовой. После окончания матча сборная России отпраздновала победу в раздевалке, дружно спев вместе со своим главным тренером известный хит «Валера».

Видео: Telegram / Сборная России по футболу

Хотелось бы пожелать нашей сборной успешной концовки группового турнира. В следующем матче в Санкт-Петербурге дружину Валерия Карпина ждет серьезная поддержка болельщиков. До поездки в Катар осталось сделать еще два шага.