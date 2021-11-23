Новому спорту нужна федерация

Министр спорта России Олег Матыцин пробует свои силы в текболе — новом виде спорта, который презентовали в столице / Фото: АГН Москва

22 ноября в столице презентовали текбол — новую спортивную игру с мячом. Свои силы в ней испытал министр спорта России Олег Матыцин. В правилах новой дисциплины разбиралась корреспондент «Вечерней Москвы».

На выгнутый стол приземляется красно-белый футбольный мяч. Отскочив от поверхности, он летит прямо «в руки» Олега Матыцина. Но министр спорта убирает их за спину — в текболе игра рукой запрещена. Министр ловко дает пас ногой на сторону соперников. Пропущенный оппонентами мяч отпружинивает от пола. Очко в пользу министра! Такой дружеской игрой завершилась презентация нового для нашей страны вида спорта. На ней присутствовал президент Международной федерации текбола Габор Боршаньи. Он отметил, что уже в 120 странах официально работают такие организации.

— Мы надеемся, что скоро своя федерация текбола появится и в России. Мы также ведем работу над тем, чтобы на Европейских играх в 2023 году текбол был представлен в официальной программе соревнований. Надеемся, что на наших соревнованиях скоро будут блистать и российские спортсмены, — сказал Габор Боршаньи.

Он добавил, что параллельно ведутся переговоры о том, чтобы в следующем году в Москве прошел официальный турнир по текболу.

Министр спорта России Олег Матицын одобрил новую игру.

— Виды спорта с использованием этого стола произвели на меня позитивное впечатление. Уверен, что такие игры будут популярны в нашей стране, — сказал он на презентации.

С этим высказыванием согласен и председатель Комитета по спорту и туризму Московской торгово-промышленной палаты Кирилл Маслиев. Несмотря на то что в столице еще не так много поклонников текбола, столы для игры в него все чаще появляются при создании новых спортивных объектов во дворах и парках.

— Чем больше разных видов активности презентуется, тем больше разнообразия появляется у москвичей. Ведь все виды спорта так или иначе появлялись впервые, конечно, часть из них канула в Лету, но другая часть закрепилась и до сих пор популярна у людей, — отметил Маслиев.

Он предположил, что текбол может ждать именно второй вариант развития событий. Все же во время массовых мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу в 2018 году и различных фестивалей, в парке было много желающих изучить правила игры и попробовать свои силы в этом необычном развлечении.

— Так или иначе для москвичей самым любимым и востребованным видом спорта остается футбол. А у него есть сходство с текболом, — добавил Маслиев.

ПРАВИЛА

Как играть:

— Игрок может сделать только три касания, чтобы перевести мяч на сторону оппонента.

— Во время матча нельзя касаться стола и соперника.

— Одной и той же частью тела нельзя касаться мяча более двух раз подряд (чеканить).

— Играть можно разными составами: 1 на 1, 2 на 2 и 3 на 3.

— Каждая партия длится до 12 очков в пользу одной из команд.