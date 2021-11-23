Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новому спорту нужна федерация

Юлия Панова

Спорт
Новому спорту нужна федерация
Министр спорта России Олег Матыцин пробует свои силы в текболе — новом виде спорта, который презентовали в столице / Фото: АГН Москва

22 ноября в столице презентовали текбол — новую спортивную игру с мячом. Свои силы в ней испытал министр спорта России Олег Матыцин. В правилах новой дисциплины разбиралась корреспондент «Вечерней Москвы».

На выгнутый стол приземляется красно-белый футбольный мяч. Отскочив от поверхности, он летит прямо «в руки» Олега Матыцина. Но министр спорта убирает их за спину — в текболе игра рукой запрещена. Министр ловко дает пас ногой на сторону соперников. Пропущенный оппонентами мяч отпружинивает от пола. Очко в пользу министра! Такой дружеской игрой завершилась презентация нового для нашей страны вида спорта. На ней присутствовал президент Международной федерации текбола Габор Боршаньи. Он отметил, что уже в 120 странах официально работают такие организации.

— Мы надеемся, что скоро своя федерация текбола появится и в России. Мы также ведем работу над тем, чтобы на Европейских играх в 2023 году текбол был представлен в официальной программе соревнований. Надеемся, что на наших соревнованиях скоро будут блистать и российские спортсмены, — сказал Габор Боршаньи.

Он добавил, что параллельно ведутся переговоры о том, чтобы в следующем году в Москве прошел официальный турнир по текболу.

Министр спорта России Олег Матицын одобрил новую игру.

— Виды спорта с использованием этого стола произвели на меня позитивное впечатление. Уверен, что такие игры будут популярны в нашей стране, — сказал он на презентации.

С этим высказыванием согласен и председатель Комитета по спорту и туризму Московской торгово-промышленной палаты Кирилл Маслиев. Несмотря на то что в столице еще не так много поклонников текбола, столы для игры в него все чаще появляются при создании новых спортивных объектов во дворах и парках.

— Чем больше разных видов активности презентуется, тем больше разнообразия появляется у москвичей. Ведь все виды спорта так или иначе появлялись впервые, конечно, часть из них канула в Лету, но другая часть закрепилась и до сих пор популярна у людей, — отметил Маслиев.

Он предположил, что текбол может ждать именно второй вариант развития событий. Все же во время массовых мероприятий, таких как чемпионат мира по футболу в 2018 году и различных фестивалей, в парке было много желающих изучить правила игры и попробовать свои силы в этом необычном развлечении.

— Так или иначе для москвичей самым любимым и востребованным видом спорта остается футбол. А у него есть сходство с текболом, — добавил Маслиев.

ПРАВИЛА

Как играть:

— Игрок может сделать только три касания, чтобы перевести мяч на сторону оппонента.

— Во время матча нельзя касаться стола и соперника.

— Одной и той же частью тела нельзя касаться мяча более двух раз подряд (чеканить).

— Играть можно разными составами: 1 на 1, 2 на 2 и 3 на 3.

— Каждая партия длится до 12 очков в пользу одной из команд.

Читайте также:
Москва игра Спорт
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте