Лейтенант Виталина Бацарашкина: Именно мое золото стало первым для сборной

Фото: Из личного архива Виталины Бацарашкиной

Сотрудница Росгвардии лейтенант Виталина Бацарашкина выступила на Олимпиаде в Токио. Она завоевала первое для российской сборной золото по стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета.

— Виталина, чем вам запомнился уходящий год?

— Конечно, Олимпиадой. К сожалению, ее проводили с опозданием на год. Изза этого изначальные планы российской сборной изменились. Мы должны были тренироваться в Корее, но изза пандемии сборы проходили во Владивостоке.

В Корее по прилете нужно было пройти двухнедельный карантин. А у нас на это не было времени. Вообще год был богат событиями. Я взяла золото на чемпионате Европы по стрельбе. В общей сложности в моей копилке за год оказалось семь наград международных первенств. Еще я завоевала медали на чемпионате России по стрельбе. Но мне не удалось выступить в Польше на Кубке президента ISSF — это международная спортивная стрелковая федерация.

Когда мы прилетели, мой ПЦР-тест показал положительный результат. Пришлось сидеть на карантине месяц. Обидно.

— Что вы почувствовали, когда взяли первое золото для российской сборной?

— Сначала ничего. Была занята тренировками, на носу ведь были следующие этапы соревнований. Конечно, потом я осознала, что произошло. Это было счастье! И даже немного гордость, что именно мое золото стало первым для сборной.

— А почему вы вообще занялись стрельбой?

— Когда мне было 12 лет, дедушка привел меня в секцию по стрельбе. Он был заядлым охотником, бывшим военным. Так что выбора мне не оставили. В тире мне сначала не понравилось: там была проверка, начальник был злой, кричал. Но во второй раз мне понравилось. Было спокойно, я позанималась. Тренировал меня, кстати, тот самый начальник, который в первый раз меня напугал, — Валентин Кудрин. Он оказался хорошим человеком, профессионалом. Потом я с удовольствием ходила на тренировки.

— Как относятся в Росгвардии к вашим спортивным увлечениям?

— Заниматься спортом — это моя прямая обязанность. Я состою в спортивной команде Росгвардии, мы выступаем на соревнованиях. А еще я принимаю у коллег зачет по физподготовке. К тому же, когда я вернулась с Олимпиады, меня поздравили все коллеги. А директор Росгвардии Виктор Золотов наградил всех, кто выступал со мной, ведомственными наградами.

— Чего вы можете пожелать читателям нашей газеты?

— Самое главное — здоровья. Желаю, чтобы 2022 год принес яркие впечатления. Надеюсь, в наступающем году пандемия отступит, и все ограничения, страдания, которые она принесла, останутся в прошлом.