Окончательное решение не принято: чего ждать от расследования дела о допинг-скандале Валиевой

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CAS (Спортивный арбитражный суд) допустил Камилу Валиеву до соревнований на Играх в Пекине, однако окончательное решение об олимпийском золоте будет принято позже. В ходе дальнейших слушаний будет решаться вопрос: наказать российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил или оправдать. До этого времени спортсменка и вся команда будут считаться олимпийскими чемпионами. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила спортивный юрист и бывший и. о. генерального директора РУСАДА Анна Анцелович.

По ее словам, согласно постановлениям Международного олимпийского комитета, спортсменка имеет право не показывать источник попадания запрещенной субстанции в организм. Однако чем раньше это выяснится, тем больше шансов у россиянки быть полностью оправданной в деле о допинг-скандале:

— Рассмотрение дела будет по существу, когда вся шумиха утихнет. Эксперты проведут расследование, как запрещенная субстанция попала в организм. И несмотря на то что несовершеннолетний спортсмен не обязан показывать точный источник попадания средства в организм, в интересах всех лучше этот источник установить. И чем убедительнее спортсменка докажет, что ее вины в этой истории нет, тем больше шансов на снижение санкций и даже полное оправдание.

Собеседница «ВМ» отметила, что после установления причинно-следственных связей вердикт будет выноситься уже по актуальным обстоятельствам:

— Только дождавшись результатов расследования, можно будет сделать первые выводы и установить степень вины спортсменки в этом допинговом скандале.

Что касается возможного лишения спортсменки медалей, эксперт поспешила напомнить, что аннулирование результатов применяется только в том случае, если проба, в которой обнаружено запрещенное вещество, взята на текущем соревновании, то есть на Олимпиаде. Так как пробы были взяты 25 декабря, автоматической отмены результатов соревнований быть не может.

Отдельно эксперт отметила, что представители американского антидопингового агентства, которые якобы уже готовятся применить санкции в отношении россиян, причастных к допинг-скандалу по делу Валиевой, в рамках «закона Родченкова» ничего не смогут предпринять:

— Стоит отметить, что «закон Родченкова» не касается спортсменов, то есть он никак не заденет Камилу. Он применяется в отношении персонала спортсмена, это четко прописано в акте. Но в любом случае этот акт касается именно проб, которые были взяты непосредственно на Олимпийских играх, а в нашем случае пробы взяты во внеолимпийский период — 25 декабря. Более того, по последнему указу выяснилось, что спортсменка не находится под воздействием запрещенной субстанции, поэтому ей разрешили продолжить соревнования. Не думаю, что кому-то этот акт угрожает.

Собеседница «ВМ» отметила, что это привычный механизм давления со стороны Вашингтона, который не стоит принимать во внимание.

В понедельник, 14 февраля, Олимпийский и паралимпийский комитет Соединенных Штатов (USOPC) осудил решение Спортивного арбитражного суда о допуске фигуристки Камилы Валиевой к личным соревнованиям в рамках Олимпиады после информации о ее положительной допинг-пробе.

11 февраля Международное агентство тестирования сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат «Триметазидин». Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, однако после апелляции спортсменки оно было снято.

В тот же день сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о снятии отстранения с фигуристки-одиночницы Валиевой на Олимпийских играх.

14 февраля CAS допустил Валиеву к участию в турнире из-за того, что ее поздно уведомили о положительном результате допинг-теста. У спортсменки не было времени, чтобы достаточно продумать свою линию защиты по этому делу. Также глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) не считается виновником ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».