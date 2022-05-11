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Сильнейшие бильярдисты сыграли против начинающих

Денис Власенко
Спорт
Сильнейшие бильярдисты сыграли против начинающих
Спортсменка Мария Мамичева разминается перед турниром «Кубок мэра Москвы», который стартовал во Дворце спорта «Лужники» / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

10 мая во Дворце спорта «Лужники» стартовал десятый «Кубок мэра Москвы» по бильярду. На турнир съехались более 200 спортсменов из регионов России и ближнего зарубежья.

По обитому зеленым сукном столу от удара кия разлетаются в разные стороны белые шары. Вице-чемпионка мира в командном зачете Мария Мамичева уверенными ударами один за одним загоняет шары в лунки. Ее игра начнется только вечером, но девушка решает не тратить время впустую — упражняется за тренировочным столом. И параллельно оценивает соперников.

— Мне повезло, что я знаю практически всех участниц кубка. Каждая по-своему сильная, — рассказывает Мамичева. — В этом виде спорта для победы важны крепкие нервы и поставленная техника удара по шару: темп и правильная стойка.

Мария Мамичева играет в бильярд вот уже 14 лет и восемь из них принимает участие в «Кубке мэра Москвы».

На четырех последних турнирах спортсменка входила в тройку лучших, а в прошлом году смогла дойти до финала.

— В этом году у нас рекордное число участников: 162 мужчины и 55 женщин. Первые играют до пяти побед, вторые — до четырех, — объясняет главный судья соревнований Сергей Прощенко. — Конкуренция очень серьезная, ведь среди участников есть 13 чемпионов мира. Молодые спортсмены могут попасть на таких сильных противников уже в первом раунде и получить бесценный опыт.

По словам Прощенко, на соревнованиях игровые партии проходят быстро. Специально для этого используются облегченные и динамичные бильярдные шары, которые улучшают результативность. А еще турнир проходит по правилам «свободной пирамиды», то есть удар можно производить любым шаром. Это позволяет новичкам увеличить шанс на победу в игре с профессионалами.

— На самом деле юным спортсменам игра дается проще, ведь они не так сильно ощущают напряжение, — рассказал основатель собственной спортивной школы Давид Мнацаканян. — Обучать детей и подростков проще, но нужно прививать дисциплину.

По словам Мнацаканяна, чаще всего юным бильярдистам приходится побеждать самих себя, чтобы справиться с нервами во время игры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Карапетов, руководитель Спортивного сектора Московского Союза бильярдного спорта:

— Молодые спортсмены в нашей стране имеют большой потенциал и могут обыгрывать сильнейших игроков в бильярд. На Кубке мэра Москвы участники борются за рейтинговые очки. Они позволят отобрать команду для чемпионата мира. А участники, занявшие первые восемь мест, имеют право получить звание мастера спорта. Возрастных ограничений нет, участие принимают все желающие.

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