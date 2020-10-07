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Галанин рассказал, как перенес коронавирус
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Галанин рассказал, как перенес коронавирус

Олег Сыров

Звезды

Рок-музыкант и основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал «Вечерней Москве», как перенес коронавирус.

— Меня уже выписали, я дома — на карантине. Все прошло у меня в легкой форме, — отметил артист.

У музыканта, по его словам, в самом начале ухудшилось самочувствие, затем поднялась температура, при этом кашля не было. Галанин отправился в поликлинику и сделал томографию легких, после чего стало ясно, что он инфицирован коронавирусом.

Лечили музыканта, как при воспалении легких, капельницами, таблетками.

— Пневмония — вещь опасная, тем более на фоне ковида. Если что не так, недомогание — в больницу! Только в больницу! — призвал собеседник «ВМ».

Где и от кого «подцепил» вирус, Галанин затрудняется сказать. Он с сожалением констатировал, что в группе «СерьГа» COVID-19 заболело несколько музыкантов.

Лежал в поликлинике Галанин «на общих основаниях»:

— В наших больницах сейчас все в порядке. Все, что надо, есть. Все бесплатно и врачи хорошие. В моей палате еще один человек был, тоже наш — музыкант известный.

Назвать имя товарища Галанин не захотел. Он добавил, что соблюдает рекомендованный режим, выполняет профилактические процедуры для поддержания иммунитета, усиленно потребляет витамин С.

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