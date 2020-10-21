Мэтр российского кино Никита Михалков отмечает юбилей

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

21 октября юбилей отмечает председатель Союза кинематографистов России, обладатель премии «Оскар», народный артист РСФСР Никита Михалков. Выдающемуся актеру и режиссеру исполняется 75 лет.

Никита Сергеевич сегодня продолжает снимать фильмы, руководит Академией кинематографического и театрального искусства, занимает пост президента Московского международного кинофестиваля.

— Никита Сергеевич сделал так много для кино и для всей страны. Большое ему спасибо за это, — рассказал актер Александр Олешко. — Это человек невероятного таланта, преданности и верности своему делу. Он для меня всегда был примером для подражания. Я счастлив, что мне довелось познакомиться и поработать с Никитой Сергеевичем на Московском кинофестивале. Хочу пожелать ему крепкого здоровья и нескончаемой энергии, чтобы он осуществил все свои гениальные планы.

А задумал Никита Сергеевич действительно много. Сейчас он работает над двумя новыми фильмами: «Грибоедов» и «Шоколадный револьвер». А еще мэтр, по словам его друга Александра Панкратова-Черного, всегда мечтал снять кино про князя Дмитрия Донского.

— Я надеюсь, что он все-таки сделает это, что ему хватит времени и сил. Мы с Никитушкой, так я его всегда называю, дружим уже много лет. С тех пор как в 1978 году он сыграл в моей дебютной киноработе — сериале «Сибириада» режиссера Андрея Кончаловского. Никита — великий режиссер и актер. В нем живет безграничная любовь к искусству, Родине и русской культуре. За это я его безмерно уважаю и люблю. И хочу пожелать ему здоровья, радости и новых свершений, — поздравил его в разговоре с корреспондентом «ВМ» Александр Панкратов-Черный.

Никита Михалков начал сниматься в кино в 14 лет. Среди его самых известных ролей — метростроевец Колька в «Я шагаю по Москве», барин Сергей Паратов в «Жестоком романсе», бандит Сергей Михайлович в «Жмурках» и многие другие.

— Никита Михалков живет очень открыто, он старается много сделать не только для кино, но и для России, — сказала актриса Елена Проклова. — Его жизнь — огромный подарок всем людям. Хочется пожелать ему сил и энергии, чтобы он продолжал радовать нас своими фильмами.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ПОЗДРАВЛЯЕТ НИКИТУ СЕРГЕЕВИЧА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ

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Никита Михалков — обладатель множества престижных мировых кинонаград. За фильм «Утомленные солнцем» он получил «Оскар», за драму «Свой среди чужих, чужой среди своих» — «Золотого орла», а работа в «Статском советнике» принесла ему приз фестиваля «Кинотавр» за лучшую мужскую роль. Никита Михалков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени и орденом Дружбы за заслуги в развитии культуры.