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Стоянов объяснил, почему он заменил Ефремова в сериале
Фото: YouTube.com / ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Стоянов объяснил, почему он заменил Ефремова в сериале

Олег Сыров

Звезды

Народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал «Вечерней Москве», почему он согласился заменить в сериале «Вампиры средней полосы» выбывшего из актерской труппы Михаила Ефремова.

По его словам, сериал ему очень интересен потому, что это «не традиционная вампирская сага»:

— Это не романтизация кровавых тем. Боже упаси! Это жанровый фильм. В нем будет много смешного и много трогательного. История не политизирована, хотя в ней переплетаются эпохи. Будет, в том числе, и Советский Союз… Герои фильма — «нашенские» вампиры, это ясно из названия. Никакого хоррора.

Собеседник «ВМ» уточнил, что сериал «Вампиры средней полосы» ближе к сказочным историям, чем к триллеру.

Также Стоянов рассказал, что в театре Ермоловой больше не будут ставить «Неуловимых мстителей», в котором был задействован Ефремов, поскольку спектакль не репертуарный:

— Были «Покровские ворота», «Берегись автомобиля»… Подобные спектакли мы играли всего пару раз. Потом Олег Меньшиков, автор проекта, придумывал другую историю. Это скорее были веселые театральные акции. Актеры в этом театре не привязывались к ролям, исполнители до последнего момента не знали, кого они сыграют на сцене, а затем на глазах у зрителя создавали образ. В этом вся «фишка», — сообщил народный артист.

Напомним, Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП. До вступления приговора в силу он будет находиться в СИЗО.

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киноМихаил ЕфремовЮрий Стоянов
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