«Продюсерские амбиции»: критик объяснил слова Гагариной о таланте Будниковой

Фото: instagram.com/gagara1987

Проект «Голос» — это не конкурс талантов, арбитры выбирают себе участников для дальнейшего воплощения своих продюсерских амбиций. И, если Полину Гагарину зацепила Александра Будникова, значит, певица действительно что-то разглядела в конкурсантке. Так прокомментировал слова наставницы проекта музыкальный критик и телеведущий Илья Легостаев.

Ранее Полина Гагарина объяснила, почему повернулась к дочери ведущего Романа Будникова на слепых прослушиваниях. По ее словам, наставники выбирают конкурсантов не только по вокальным данным, «иногда трогают другие энергии». Ее лично потрясла неординарность участницы, заявила Гагарина.

Все сообщения о том, что Будникова прошла в следующий тур не без помощи своего отца, Легостаев назвал необоснованными домыслами.

— Слишком любят у нас преувеличивать возможности ведущих, доводя все это до абсурда. Они не всемогущие. Повлиять на решение наставников этого шоу невозможно. Такие таланты телеведущих Первого канала слишком преувеличены, — сказал Легостаев. — На мой взгляд, это был совершенно нормальный выбор членов жюри. Нужно понять одну простую истину: «Голос» — всего лишь проект, где наставники ищут людей, которые бы смогли реализовать их продюсерские амбиции и не более. Видимо, в Будниковой члены жюри и разглядели такие навыки. О чем, собственно говоря, Полина Гагарина и сказала.

Фото: YouTube.com / Голос / The Voice Russia

Эксперт согласился, что вокальные способности в арсенале артиста занимают далеко не самое главное место, а особенно в современных условиях.

— Я не вижу никакого заговора, если честно. Но ежели это был повод, чтобы поднять шум, то, да, это им удалось сделать, — считает специалист.

Сам критик оценивает выступление участницы «Голоса» неплохо:

— Мне кажется, что она очень старалась. У нее, конечно, были неровности при исполнении, но в целом она произвела совершенно нормальное впечатление. И то, что жюри повернулись, — в этом для меня нет ничего удивительного.

Легостаев заявил, что проект «Голос» — это не та площадка, с которой можно начинать профессиональную музыкальную карьеру.

— Это просто шоу, а не способ кого-то прославить или создать новую звезду. Это рейтинговая программа канала, которую производят для публики, чтобы эффективнее продавать потом рекламу. И все участники нужны только для проекта. В дальнейшем никто не собирается из них лепить больших звезд, — пояснил критик.

Он добавил, что участники, которые всерьез задумываются о профессиональном будущем, могут в «Голосе» лишь научиться справляться с волнением перед выходом на сцену и сориентироваться, какой репертуар им ближе.

Напомним, очередной скандал на музыкальном проекте «Голос» связан с дочерью ведущего Первого канала Романа Будникова. Девушка смогла пройти «слепые прослушивания», когда сразу три наставника повернулись к ней с первых же нот. Выступление Александры оценили Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Баста. Позже данную ситуацию раскритиковали зрители. В Сети на участницу проекта обрушился шквал критики. Комментаторы писали о том, что Будникова абсолютно бесталанна, а дальнейшее участие в проекте ей обеспечили благодаря влиятельному отцу. Свое недовольство также выразил и Станислав Садальский, иронично назвав девочку новой «дочкой Алсу».

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