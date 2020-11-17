Армен-сюита. Спасибо, мастер

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 17 ноября, столица простилась с выдающимся актером и режиссером Арменом Джигарханяном. Он умер 14 ноября на 86 году жизни.

Он не любил вспоминать тяжелое военное детство, да и вообще редко жаловался на жизнь. Не поступив в 1952 году в ГИТИС, Джигарханян, с детства влюбленный в сцену и кино, вернулся обратно в Ереван, начал работать помощником оператора на киностудии «Арменфильм». А спустя два года стал студентом актерского отделения Ереванского художественно-театрального института. Уже на втором курсе он получил приглашение войти в труппу Ереванского русского драмтеатра имени Станиславского.

За десять лет работы в нем он достиг определенного уровня мастерства, активно снимался в кино, причем картина «Здравствуй, это я», например, была показана на Каннском фестивале. В 1967 году по приглашению Анатолия Эфроса стал работать в столичном «Ленкоме», но спустя какое-то время перешел на работу в Театр имени Маяковского, к Андрею Гончарову, где стал одним из ведущих актеров. Он прослужил там много лет, но в 1996 году решил выполнить свою мечту и основал вместе со своими студентами Московский драматический театр, в котором был сначала худруком, а потом стал и директором. В народе его называли «Театр Д». Армен Джигарханян сам выходил на сцену, и это было незабываемо...

Он много болел в последние годы, несколько раз, казалось, приближался к черте... Но силой воли и невероятным своим жизнелюбием он побеждал болезнь и восстанавливался. В сентябре он отпраздновал юбилей — 85 лет, отметив и 65 лет творческой деятельности. 25 лет без малого работает основанный им театр... Магия цифр. Он ушел, достигнув всех высот и сыграв, как говорил он сам, почти все, что хотел...

Здравствуй, это я (1965)

Первая по-настоящему крупная роль в кино. Молодой Джигарханян сыграл ученого-физика, потерявшего во время войны любимую девушку, напряженно работающего, но страдающего от боли этой невосполнимой утраты. В паре с Джигарханяном играл Ролан Быков. Фильм показывали на Каннском фестивале, и его посмотрели более 10 миллионов человек.

Журавушка (1968)

Трогательная картина по повести «Хлеб — имя существительное» Михаила Алексеева, в которой все оценили героя Михаила Стышного, сыгранного Джигарханяном, и блистательную игру Людмилы Чурсиной (Марфа Лунина).

Беседы с Сократом (1975)

В пьесе Эдварда Радзинского на сцене Театра имени Маяковского Армен Джигарханян играл главную роль — знаменитого философа Сократа, мучимого теми же сомнениями, что и большинство из нас, не такого, каким он казался в учебниках.

Операция «Трест» (1967)

Четырехсерийный художественный телефильм Сергея Колосова имел грандиозный успех.

Это удачная экранизация романа-хроники Льва Никулина «Мертвая зыбь», тема — контрразведывательная операция ОГПУ в 1921–1925 годах. В фильме Джигарханян сыграл чекиста Артузова.

Новые приключения неуловимых (1968)

Штабс-капитан Овечкин запомнился зрителем как своей стильностью и жесткостью взгляда, так и магнетизмом характера.

Собака на сене (1977)

Прекрасный фильм по пьесе Лопе да Веги — красивый, как картины времен Ренессанса. Без лакея Тристана — хохмача, выпивохи, балагура — история получилась бы совсем другой!

Театр времен Нерона и Сенеки (1985)

На этот спектакль в Театре имени Маяковского стремилась попасть вся театральная Москва. Перед нами и историческая личность, и просто человек, и умелый актер…

Место встречи изменить нельзя (1979)

Эту картину смотрят с восторгом уже почти 40 лет. Когда Ролану Быкову предложили сыграть главаря «Черной кошки», он отказался: «Это отвратительно!» Джигарханян поднял роль на невероятную высоту, сыграл так, что его герой вызывал ужас, не повышая голоса, одним своим взглядом.

Последняя лента Крэппа (1996)

Этот спектакль-монолог Джигарханян начал играть в «Школе современной пьесы», а затем перенес ее в репертуар открытого им «Театра Д». Полтора часа он один держал зал в страшном эмоциональном напряжении, показывая фантастические внутренние трансформации личности. За эту роль брались лишь немногие актеры.

Королева Марго (1996)

Красивая картина, возвращающая зрителей во времена мушкетеров и Дюма, смотрелась на ура. Палач Кабош — не самая крупная роль в этом фильме, но одна из незабываемых.

Тегеран-43 (1980)

Роль Макса Ришара, убийцы-профессионала, не просто удалась Джигарханяну: он сыграл отрицательного героя, не лишив его своего обаяния и внутренней силы.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Последние годы жизни Армена Джигарханяна были омрачены крупными скандалами из разряда светских. Актер был первый раз женат на актрисе Алле Ванновской, которой не стало в 1966 году. Всю основную свою жизнь он провел рядом с Татьяной Сергеевной Власовой, второй женой, воспитывал ее сына как своего, родного. Брак его казался незыблемым, но четыре года назад

у Армена Борисовича начался роман с директором собственного театра, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Идиллия оказалась недолгой, после многочисленных скандалов и публичных выяснений отношений они расстались. После этой истории Армен Борисович начал болеть. Спустя какое-то время произошло воссоединение со второй супругой: Татьяна Сергеевна простила мужа. Но история с Виталиной изрядно истрепала нервы всем участникам этого многоугольника...

ТАК ГОВОРИЛ ДЖИГА-ГЛЫБА

— Самое главное — это любить людей. Любить и все. А это трудно. Вы думаете, что это легко, а вы попробуйте — у вас не получится.

— Не всякое рукопожатие есть признак дружбы.

— Дети запоминают не слова, а поступки. Если час читать ребенку лекцию, а потом перед ним высморкаться, то он запомнит только, как вы сморкались.

— Хочешь понять, что творится в сердце? Читай классиков.

— Жизнью нашей управляет страх. Страх быть непонятым, страх, что о тебе плохо подумают.

— У телевидения, журналов, фильмов сейчас главная задача — никого не обеспокоить. Они занимаются убаюкиванием разума.

— Обществу без идеалов театр не нужен.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Сергей Безруков, художественный руководитель Московского губернского театра, актер:

— Светлая, вечная память великому артисту! Он продолжает жить в своих работах — потрясающих фильмах, которые мы смотрим. И «Место встречи изменить нельзя», и все его легендарные работы, вплоть до моих любимых «Неуловимых мстителей», — все это составляет золотой фонд нашей культуры!

Владимир Бортко, режиссер, народный артист России:

— Очень печально. Умер не столько Джигарханян как человек, сколько очень много людей, которых он играл и которые стали такими же живыми, как и он. Я скорблю, что больше мы не увидим его на экране, не увидим, как он будет кого-то ярко воплощать в этой жизни.

Валерий Гаркалин, актер, народный артист России:

— Это мое личное горе. Ушел мой друг, хоть бы и старший. Безупречный, непревзойденный партнер. Единственное, что может хоть как-то утешить нас, — все, что он сделал на сцене и в кино, уже никуда от нас не денется. Но, думаю, Армен Борисович нас будет оттуда поддерживать. Очень жалею, что не все из снятых для «Ширли-мырли» моментов о взаимоотношениях его героя, мафиозо Козюльского, и моих героев вошли в картину. Но мне не хочется сейчас веселить вас, рассказывать, как мы это делали, — в такую минуту.

Любовь Толкалина, актриса:

— 1995 год, ВГИК. «Джига-Глыба» было написано над дверью аудитории № 216, когда я впервые в нее вошла. Спасибо учителю до неба и светлая память.

Александр Олешко, актер, заслуженный артист России:

— Мне повезло, я имел честь и счастье сниматься вместе с этим удивительным, неповторимым актером. Армен Борисович в шутку на площадке называл меня «мой учитель»! Теперь только воспоминания и грандиозные роли в кино и театре. Светлая память.

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