«Какой-то водяной»: стилист раскритиковала Королеву за попытку превратиться в Тарзана

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Известный стилист Анна Добрякова оценила модные перемены, случившиеся с Наташей Королевой. Эксперт посчитала новый образ супруги стриптизера Тарзана кукольным и лишенным естественности.

— Она стала таким же фриком, как и Тарзан. Ни для кого не секрет, что он стриптизер, он шоумен, и ему свойственна эта фриковатость. Такой образ ему идет. А вот Наташа превратила себя в какого-то сказочного персонажа. Но это даже не русалка, а скорее, какой-то водяной. Да и образ в целом очень искусственный. То есть в нем нет жизни. Некая схожесть с супругом лишает ее индивидуальности, и она стала, как блеклая его тень, что ее не красит. Королева всегда была знойной брюнеткой с натуральной красотой, и именно данный образ отпечатался в головах у всех. А здесь просто женский вариант Тарзана, причем не самый лучший, — отметила она в разговоре с «Вечерней Москвой».

Стилист призвала артистку вернуть свой прежний образ, который когда-то заворожил даже самого Глушко.

В свою очередь семейный психолог Юлия Иванова рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что Королева могла решиться на смену образа, чтобы психологически привязать к себе мужа.

Она отметила, что, когда в супружеской паре, пережившей какие-то потрясения, связанные с изменами или непродолжительным разрывом, кто-то начинает «косить» под партнера, это своего рода попытка обозначить, что семейная пара — все еще единое целое. И в случае с Наташей Королевой, сказала Иванова, как раз это прослеживается.

— Да, она статусная дива, она красивая женщина, но даже таким дамам, как мы видим, изменяют, — отметила психолог.

Эксперт считает, что кардинальная смена имиджа, который по стилю напоминает супруга Королевой, — это все же психологический маневр.

— Она как бы дает понять: видишь, как мы похожи: я твоя жена, а ты мой муж. Королева на каком-то ментальном, духовном, в том числе и невербальном уровне доносит ему, что, мол, изменяя мне, ты будешь изменять самому себе. Я вам хочу сказать, что это очень хитрый ход, но действенный, — рассказала она.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что Королева своим жестом также подчеркивает значимость мужа.

— Я бы не рекомендовала все же Наташе долго «носить» этот образ, он будет все время напоминать об измене, поскольку все эти действия — последствия пережитой душевной травмы. Более того, данный образ очень быстро утомит, и она вернется к прежнему цвету волос и образу, — заметила она.

Также собеседница «ВМ» отметила, что новый стиль исполнительницы наполнен мужественности, а Королевой после измен возлюбленного лучше «вдвойне стремиться быть женственной и желанной».

Ранее стало известно, что российская певица Наташа Королева показала поклонникам новый образ с афрокудрями. Она поделилась результатом на своей странице в социальной сети Instagram. Поклонники пошутили, что с новой прической артистка стала больше походить на своего супруга Тарзана. Артистка была довольна, что получила такой эффект.

Напомним, ранее между Тарзаном и Королевой разгорелся скандал: пока певица находилась в отъезде по работе, Глушко проводил время в компании другой девушки. Позднее танцор опубликовал видео, в котором признался в измене супруге.

Читайте также: «Все заработали»: Наталья Штурм раскрыла детали скандала с любовницей Тарзана