Армения Стаса Намина: путешествие вдохновило создателя музыкальных проектов на новые работы в живописи и кино

Основатель группы «Цветы» музыкант и продюсер Стас Намин / Фото:Instagram.com/stas_namin_official

Его дед — известный политический деятель советской эпохи Анастас Микоян, а брат деда, Артем Микоян, — создатель конструкторского бюро и самолетов МиГ. Отец его — военный летчик, прошедший войну, а мать — музыковед и писатель. Сам Стас в детстве увлекся рок-музыкой и создал легендарную группу «Цветы», а затем и группу «Парк Горького». Будучи москвичом по рождению, он армянин по крови, поэтому многое в его работах посвящено культуре этого народа.

— Анастас Алексеевич, насколько хорошо вы говорите по-армянски? Расскажите, какие национальные традиции, укоренившиеся еще в родительской семье, вы строго соблюдаете?

— У нас в семье все говорили по-русски, и я, к сожалению, не знаю армянского языка. Армянский знает моя мама. Ну и, конечно, на нем говорили мой дед и его семья. Но даже у него в семье я не помню особых армянских традиций. Всегда была очень теплая, современная, демократичная атмосфера — никто никого ни к чему не принуждал, все уважали друг друга независимо от возраста. Может, это и есть армянская традиция?

— Среди армян много личностей действительно выдающихся, и с некоторыми из них вас сводила судьба. В вашем доме бывал Арам Хачатурян, вы занимались музыкой под руководством Арно Бабаджаняна… Какие воспоминания, с ними связанные, сразу всплывают в памяти?

— Да, так получилось, что я знал и знаю много интересных людей, среди которых много тех, в ком есть армянская кровь. Это и Шарль Азнавур, и Мишель Легран, и Серж Танкян (System of a Down). Должен сказать неожиданную для вас информацию: Стив Джобс воспитывался в армянской семье и с детства свободно говорил по-армянски. И еще много таких примеров. Но я с ними общался не потому, что у них есть армянская кровь, просто так складывались обстоятельства.

— Вас взрастила армянская культура, вы сняли документальное кино «Древние храмы Армении», у вас есть живописные полотна, посвященные этой стране… Можете сформулировать, в чем ее своеобразие, колорит?

— Я бы так не сказал. Я всю жизнь прожил в Москве и какое-то время за рубежом, поэтому правильно сказать, что меня взрастила российская культура, ну и в каком-то смысле международная. Серия моих живописных работ «Уроки Армении», так же как и документальный фильм «Древние храмы Армении», появилась несколько лет назад, после того как я с моим сыном Артемом проехал по Армении на машине более двух тысяч километров.

Очень трудно сформулировать словами колорит и своеобразие этой страны, если вы сами это не видели своими глазами и не чувствовали. Я объездил очень много стран в мире, и меня всегда привлекало их этническое своеобразие. В каждой из них я видел много интересного и достойного.

В Армении этот колорит заметен больше всего в глубинке — в деревнях и горных селах. Там существуют какие-то генетические фундаментальность и доброта простых людей. Нет присущей многим кавказским народам эмоциональной взрывности и несдержанности, напротив — удивляют их спокойствие и мудрость. Но и в городах люди гостеприимны и искренне добры ко всем, даже к чужим. Таксист, который отвозил меня на рынок, узнав, что я хочу купить традиционные армянские фрукты, лаваш и сыр и что я живу в гостинице, предложил в следующий раз остановиться у него, не зная, кто я и чем занимаюсь.

Я думаю, что во всех народах изначально есть подобное гостеприимство, но бывает, что политика и разные социальные игры воспитывают в людях ненависть к другим. Но это скорее не свойство народов, а их несчастье.

Традиционно армянской культуре присуща толерантность ко всем национальностям, вероисповеданиям и расам. Армения первой в мире приняла христианство как государственную религию, и по идее, ее церковь должна была быть ближе к ортодоксальной, а она, по сути, является светской, в ней нет ни к кому никакой нетерпимости. Это видно и по тому, что, насколько мне известно, Армения за многие века ни на кого не нападала и не завоевывала чужих территорий. Об этом говорит и католикос всех армян Гарегин II в моем фильме «Древние храмы Армении», раскрывая причины этой мудрости, толерантности и открытости ко всем.

— Читала, что у вас и грузинские корни имеются, или это неверная информация?

— Да, у меня есть и грузинские корни — род Вацадзе, и русские — род Приклонских, и маленькая часть сербских — род Христич, история которого затерялась. Но я действительно считаю, что дело не в национальностях. Люди делятся на достойных и нет, на тех, у кого есть совесть и сострадание, и тех, у кого этого нет, и это главное разделение всех людей на земле.

Стас Намин / Фото: Из личного архива Стаса Намина

ДОСЬЕ

Стас Намин (Анастас Алексеевич Микоян) род. 8 ноября 1951 года в Москве. Организовывал первые в стране международные музыкальные фестивали и создал первый продюсерский центр в Парке Горького. Сегодня стал поистине человеком Возрождения, успешным в разных сферах искусства: интересный композитор, создатель одного из самых известных в стране театров и признан в мире как режиссер театра и кино, продюсер, художник и фотограф.

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