Интеллект важнее попкорна. Интервью с актрисой Полиной Максимовой

Фото: Из личного архива Полины Максимовы

Полина Максимова признана лучшей сериальной актрисой Европы. Она одержала победу в номинации Best Perfomance международного фестиваля Canneseries 2020 в Каннах. Актриса рассказала «Вечерке» о своем отношении к современному кино, постельным сценам и лучшем жанре.

— Полина, за роль в сериале «257 причин, чтобы жить» вы получили награду престижного фестиваля. Как вы к этому отнеслись?

— На данный момент это мое самое большое профессиональное достижение. Почетно носить титул лучшей актрисы сериалов Европы. Я очень горжусь этой победой. Но у меня очень высокая планка, и мне есть куда расти. Я ставлю себе цели и иду к ним. Так что еще много всего впереди.

— А какие у вас цели? Может, получить «Оскар»?

— Возможно. Но прежде всего я хочу, чтобы фильмы с моим участием хотелось вновь и вновь пересматривать. Для меня это важнее любых премий.

— И вы много делаете для этого. Для роли в фильме «Без меня» коротко подстриглись, а для сериала «257 причин, чтобы жить» и вовсе побрились под машинку. Страшно было?

— На самом деле это была моя давняя мечта! Но решиться я почему-то не могла. А побриться для роли — это прекрасное оправдание моим поступкам и кардинальным переменам. Так что, когда мне предложили побриться под машинку, я даже обрадовалась.

— На какие безумства вы готовы ради роли?

— Точно не на все. У меня есть некоторые табу. Но если честно, в нашей профессии «безумным» назвать что-то сложно. Например, у каждого артиста случаются трюковые съемки. И не всегда тебя могут заменить дублером или каскадером. Поэтому приходится бояться, но делать, если ты хочешь, чтобы тебе верил зритель.

— С постельными сценами это правило тоже работает?

— Я, кстати, прекрасно отношусь к постельным сценам в кино. Но только если они действительно необходимы, а не притянуты за уши ради хайпа. Если это оправдано, красиво снято и если это не выглядит пошло, то почему нет? Это ведь тоже часть жизни.

— У вас очень разные роли: от куклы-блондинки Лели в «Деффчонках» до сильной и независимой Киры в «Без меня». В каком амплуа вам сложнее работать?

— В комедии играть гораздо сложнее. В силу ментальности. У каждого русского человека в душе трагических нот гораздо больше, чем веселых. Нам легко страдать! А чтобы посмеяться, мы порой не находим причин. Поэтому заставить людей улыбаться — это титанический труд!

—Обязательно ли учиться актерскому мастерству? Или успешность в этой сфере не зависит от профильного образования?

— Я считаю актерское образование обязательным. Это такая же профессия, как врач, сварщик или повар. Конечно, есть самородки, которые сделали блестящую актерскую карьеру. Но это скорее исключения из правила. Скажу больше: я бы очень хотела попробовать себя в качестве режиссера. Думаю снять экранизацию какого-нибудь исторического романа. Мне очень хочется, чтобы молодежь знала историю своей страны. Но я не начну снимать, пока не выучусь на режиссера. Такой мой принцип.

— А стоит ли игра свеч? Ведь сегодня для большинства зрителей кино — это развлечение, а не вид искусства.

— Да, к сожалению, это так. Жаль, что кино мало воспринимают как искусство. Но это не отменяет важности образования. Кстати, мне кажется, что с таким отношением к кино нужно бороться на государственном уровне. Убирать из эфира отупляющие программы и глупые фильмы с примитивным юмором. Подключать молодых «голодных» талантливых режиссеров и сценаристов. Финансировать проекты, которые несут в себе воспитательную и образовательную функции, нравственные ценности. Надо делать модным именно такое кино, то есть вводить тренд на интеллект, а не на попкорн.

— Вы хотели бы поработать за рубежом?

— Лукавить не буду, мне было бы очень интересно. Я мечтаю сняться у трех моих любимых режиссеров: Кристофера Нолана, Йоргоса Лантимоса и Павла Павликовского. Еще хотелось бы поработать с Мэттью Макконахи. Блестящий актер.

— Сложно ли выстроить уважительные взаимоотношения на съемочной площадке? Вы говорили, что с вами жестко обращались в начале карьеры. Это распространенная в индустрии тенденция или все зависит от личности режиссера?

— У меня два варианта ответа, почему так случается. Либо режиссер сам никогда не проходил путь собственного становления и ему все упало сразу с неба. Либо его тоже когда-то так сильно унижали, это переросло в комплексы, и за это он теперь мстит.

— Что помогло вам не опустить руки и не бросить карьеру?

— Вера мамы в меня. Это важнее всего. А еще, наверное, моя упертость.

— Какую роль вы мечтаете сыграть?

— Роль-биографию. Во-первых, мне очень интересна история. А во-вторых, я считаю, что смогу это сделать достойно. Кстати, ни за одну мою роль мне нестыдно. Недавно стартовал второй сезон проекта «257 причин, чтобы жить», в прокат вышла картина «Бег». Очень люблю своих героинь. И незавершенные проекты мне нравятся. Но про них пока не расскажу.

— У вас столько планов и целей. А как же семья? Возможно ли преуспеть и на личном, и на профессиональном фронте?

— Семья и карьера — это вещи для меня абсолютно совместимые. Не вижу никакой проблемы, чтобы строить карьеру и семью одновременно. Главное — найти своего человека. Да и примеров в истории достаточно: Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, Инна Чурикова и Глеб Панфилов, Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Я ориентируюсь только на такие семьи!

Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

ДОСЬЕ

Полина Максимова родилась 12 июля 1989 года в актерской семье Владимира и Светланы Максимовых. Занималась в театральном кружке Л. И. Соболева. В 2010 году она окончила Высшее театральное училище им. Щепкина, курс Николая Афонина. Первую роль — Наталью Квитко в телесериале «Возьми меня с собой» — Максимова сыграла еще в студенчестве. Снималась в проектах «Деффчонки», «Бег», «Без меня», «257 причин, чтобы жить» и других.

В своем мире

Полина Максимова была предельно замкнутым ребенком. Она никогда не играла в песочнице с другими детьми, никогда не каталась с друзьями на ледяной горке. Зато она всегда стояла у маминой коленки, смотрела на все вокруг и думала: «Как же это неинтересно: одни песок в глаза друг другу сыплют, другие на горке ударяют головой об лед...» У Полины всегда был какой-то свой мир, в котором ей было не скучно.

Родители были против

Полина родилась в семье актеров. Поэтому когда она решила поступать в Щепкинское училище, родители, зная всю «подноготную» актерской профессии, не хотели, чтобы единственная дочь пошла по их стопам. Но когда Полина с первого раза сдала вступительные экзамены, отца переполняла гордость. Он говорил: «Моя дочь! Максимовская порода!»

Знаковое платье

Любимая вещь в гардеробе Полины — белое платье в горошек. В нем она впервые представляла сериал «Деффчонки» на публике. Актриса давно не носит его, но расстаться с ним не может. Оно всегда будет висеть в ее шкафу и занимать почетное место. Ведь для Полины это платье, можно сказать, точка отсчета. Именно сериал «Деффчонки» принес ей популярность.

Мамин бычонок

Мама в детстве называла Полину Максимову Бычонок или Жук. Причем никто не знает почему. Актриса вспоминает, что за этими прозвищами было столько тепла, что Полина ужасно боялась, когда мама называла ее по имени. Это означало только одно — дочь в чем-то сильно провинилась.

Гадкий утенок

Полина Максимова пользовалась успехом у противоположного пола еще со школы, хотя она считала себя гадким утенком: «Я правда была некрасивой, не знаю, почему меня так любили мальчишки. Но когда наша учительница попросила ребят пригласить на танец девочек, все встали в очередь ко мне. Это было смешно и очень трогательно». Поклонники не давали прохода девушке и в театральном училище. А сейчас Полина Максимова, кажется, нашла своего человека. Актриса встречается с коллегой по съемкам в сериале «257 причин, чтобы жить» Егором Корешковым.

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