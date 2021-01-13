«Как серпом по молоту»: Лоза назвал глупостью празднование старого Нового года

Фото: Из личного архива Юрия Лозы

Праздновать два Рождества, как и два Новых года — глупость. Об этом «Вечерней Москве» заявил певец, поэт и композитор Юрий Лоза.

— Старый Новый год — тавтология. Для меня это название как серпом по молоту. Мы не можем навести порядок. Если серьезно, я надеюсь, что когда-нибудь мы договоримся с католиками и пойдем на уступки друг другу. Ребята, не может быть два Рождества и два Новых года. Это бьет по конфессии, по самому христианству, — сказал музыкант.

Лоза вспомнил, как в его первое посещение Храма Господня ему показали на горе в земле углубление и пояснили, что это след Креста Господнего. В трех метрах музыкант увидел другую лунку, католическую. Потом выяснилось, что у армян также есть своя лунка, третья. Собеседник «ВМ» рассказал, что в итоге церкви договорились, и, к счастью, признали истинным одно место. По мнению Лозы, «если смогли договориться в малом, можно и в большом».

— Папы с их высказываниями могут приходить и уходить, а православие было раньше и есть сейчас. Я говорю о глобальном. Если у нас летоисчисление от Рождества Христова, и Новая Эра идет от рождения Христа. 25 декабря родился Христос. Год начинается 1 января. Как может Рождество быть после Нового года? — сказал артист.

По словам Лозы, мы подгоняем даты под каникулы. Артист предложил пойти навстречу всему миру и праздновать Рождество 25 декабря. Кроме того, музыкант считает, что Пасху католики должны праздновать, как православные, — в день сошествия Благодатного огня. Тогда христианство, по мнению Лозы, станет более монолитным, и это укрепит его.

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