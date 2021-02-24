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Метлой не выгонишь: вдовец Легкоступовой оккупировал ее квартиру
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Метлой не выгонишь: вдовец Легкоступовой оккупировал ее квартиру

Анна Михайлова

Звезды

Последний муж исполнительницы хита «Ягода-малина» яхтсмен Юрий Фирсов поселился дома у покойной супруги и утверждает, что ему больше негде жить.

Ранее квартира Легкоступовой была опечатана, но 57-летний вдовец нашел способ попасть внутрь. Прожив с певицей в браке всего сорок дней, он первым побежал к нотариусу за свидетельством о вступлении в наследство. А уже через час после получения документа Фирсов вскрыл замки в квартире, поставил новые и заявил, что теперь он будет здесь жить. Но это еще не все. Вдовец заявил, что в доме Валентины Легкоступовой остались его вещи. А именно — рюкзак с крупной суммой денег.

Сейчас Юрий Фирсов называет себя чуть ли не бомжом без собственной жилплощади и добивается, чтобы Следственный комитет РФ выдал ему эти деньги до окончания доследственной проверки. Однако содержимое рюкзака, скорее всего, в дальнейшем должно быть поделено между наследниками певицы.

— Удивительно, что Юрий Фирсов всех обвиняет в непорядочности , а теперь уже чуть ли не Следственный комитет, — прокомментировал поведение яхтсмена адвокат Сергей Жорин, пред- ставляющий в суде интересы семьи Легкоступовой.

К слову, после смерти актрисы Фирсов заявлял, что не будет претендовать на наследство. Теперь же он собирается заполучить деньги на интеллектуальную собственность покойной звезды, в том числе и права на ее песни.

Яхтсмен уверяет, что он планирует начать сольную карьеру и хочет перепеть хиты артистки. По словам адвоката, активы Легкоступовой оцениваются в 10 миллионов рублей.

Валентина Легкоступова умерла в августе прошлого года. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Родственники певицы винят в трагедии Фирсова, который, по их мнению, мог избивать артистку.

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