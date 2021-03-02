Нарколог объяснил, является ли пристрастие актрисы Васильевой к «ста граммам» алкоголизмом

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Состояние, при котором человек систематически употребляет алкогольные напитки, чтобы психологически разгрузиться, не является признаком зависимости. Так психиатр-нарколог Алексей Магалиф прокомментировал слова актрисы Татьяны Васильевой о «ста граммах» горячительного в день, которые она «принимает, чтобы пережить неудачные спектакли».

По словам Магалифа, при алкогольной зависимости человек выпивает спиртное лишь с одной целью: получить состояние комфорта от опьянения, вызвать чувство психологического или психофизиологического расслабления.

— Только при таких мотивациях можно предположить, что у данного лица алкогольная зависимость. Но когда человек употребляет, делает это систематически или часто, тогда формируется психологическая зависимость от состояния, которое вызвано алкогольным опьянением. Но назвать это алкоголизмом в чистом виде нельзя, — сказал он.

При классической зависимости, по словам собеседника «ВМ», формируются биологические признаки:

— У пациента появляется толерантность к высоким дозам алкоголя, теряется контроль и возникает похмельный или абстинентный синдром. Он перестает понимать, сколько выпил, а организм все время требует продолжения праздника вне зависимости от уже принятых на грудь доз.

Еще одним признаком зависимости считается недомогание, вызванное падением концентрации алкоголя в организме.

— В таком случае зависимому сразу становится плохо, он испытывает недомогание, которое проявляется в разных вариантах, — объяснил Магалиф. — Но стоит ему выпить совсем немного, он на какое-то время получает успокоение. То есть когда уже присутствуют явные признаки алкоголизма — одутловатость, землистый цвет кожи и иные особенности, которые встречаются у любителей «залить за воротник». Только тогда можно говорить о зависимости.

В заключение эксперт предположил, что у Васильевой проблемы с психофизиологией, а не с алкоголизмом.

Ранее Татьяна Васильева заявила, что не может отказаться от алкогольных напитков. Актриса систематически употребляет 100 граммов, «чтобы заснуть и пережить неуспех после спектакля».

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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