«Долго, неудобно и невежливо»: онколог оценил решение Сафронова лечить рак бесплатно

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Рак на начальных стадиях успешно лечится, и для спасения пациента необязательно отправляться за рубеж. Об этом сказал онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов, комментируя решение известного иллюзиониста Сергея Сафронова бороться с раком в бесплатной государственной клинике.

Ранее Сафронов признался, что тяжело болен. Как написал «Стар Хит», у иллюзиониста диагностировали рак лимфатической системы «первой/второй стадии». Артист уже составил завещание.

— Сразу скажу главное — рак лимфатической системы первой или второй стадии лечится. Это начальные, ранние стадии заболевания, и человека вылечить можно, — подчеркнул Копосов.

Онколог также прокомментировал решение Сафронова лечиться в России. По его словам, человек сам должен определиться, чего он хочет. Можно продолжать жить в России и работать, а можно изменить свою жизнь и уехать за рубеж, сказал Копосов. Мотивы такого решения могут иметь разную природу, «многое определяет душевное состояние пациента».

— Конечно, бесплатная медицина — это иногда долго, неудобно и невежливо. Но программа бесплатных гарантированных услуг — это крайне важно. Она у нас есть. С другой стороны, можно выбрать частную клинику. Они тоже у нас имеются, — сказал доктор.

Онкогематология — это очень сложная для понимания обычным человеком патология, констатировал Копосов. Поэтому, по его выражению, «важно не промахнуться». Собеседник «ВМ» считает правильным, когда «человек, поговорив с одним доктором, на всякий случай узнает мнение в другом месте». Он назвал подобное поведение мудрым. Копосов порекомендовал онкобольным посетить сначала российских специалистов, а потом, если позволяет возможность, съездить за границу и на базе полученных сведений принимать решение.

Иногда терапия затягивается на годы, поэтому надо быть рациональным, призвал медик. Постоянно лечиться лучше там, где живешь и работаешь, считает Копосов. Он добавил, что в России достаточно высокий уровень фармакологии, имеется самое современное оборудование и работают отличные специалисты.

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