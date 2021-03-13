Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Долго, неудобно и невежливо»: онколог оценил решение Сафронова лечить рак бесплатно
Фото: instagram.com/safronov_sergey

«Долго, неудобно и невежливо»: онколог оценил решение Сафронова лечить рак бесплатно

Олег Сыров

Звезды

Рак на начальных стадиях успешно лечится, и для спасения пациента необязательно отправляться за рубеж. Об этом сказал онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Павел Копосов, комментируя решение известного иллюзиониста Сергея Сафронова бороться с раком в бесплатной государственной клинике.

Ранее Сафронов признался, что тяжело болен. Как написал «Стар Хит», у иллюзиониста диагностировали рак лимфатической системы «первой/второй стадии». Артист уже составил завещание.

— Сразу скажу главное — рак лимфатической системы первой или второй стадии лечится. Это начальные, ранние стадии заболевания, и человека вылечить можно, — подчеркнул Копосов.

Онколог также прокомментировал решение Сафронова лечиться в России. По его словам, человек сам должен определиться, чего он хочет. Можно продолжать жить в России и работать, а можно изменить свою жизнь и уехать за рубеж, сказал Копосов. Мотивы такого решения могут иметь разную природу, «многое определяет душевное состояние пациента».

— Конечно, бесплатная медицина — это иногда долго, неудобно и невежливо. Но программа бесплатных гарантированных услуг — это крайне важно. Она у нас есть. С другой стороны, можно выбрать частную клинику. Они тоже у нас имеются, — сказал доктор.

Онкогематология — это очень сложная для понимания обычным человеком патология, констатировал Копосов. Поэтому, по его выражению, «важно не промахнуться». Собеседник «ВМ» считает правильным, когда «человек, поговорив с одним доктором, на всякий случай узнает мнение в другом месте». Он назвал подобное поведение мудрым. Копосов порекомендовал онкобольным посетить сначала российских специалистов, а потом, если позволяет возможность, съездить за границу и на базе полученных сведений принимать решение.

Иногда терапия затягивается на годы, поэтому надо быть рациональным, призвал медик. Постоянно лечиться лучше там, где живешь и работаешь, считает Копосов. Он добавил, что в России достаточно высокий уровень фармакологии, имеется самое современное оборудование и работают отличные специалисты.

Читайте также: «Думал, что неизлечим»: Дмитрий Нагиев признался, что его перестали раздражать дети

раклечениеСергей Сафронов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте