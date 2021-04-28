Анна Семенович: Имею право быть пышкой

Фото: Пресс-служба Анны Семенович

22 апреля в прокат вышла комедия «Любовь и монстры», одну из ролей в которой исполнила Анна Семенович. Актриса и певица рассказала «Вечерке» об отношении к деньгам, бодипозитиву (позитивное отношение к своей внешности. — «МВ») и о том, как надо знакомиться в кафе.

— Анна, какую роль вы играете в фильме «Любовь и монстры»?

— Немножко сумасшедшую певицу. У меня очень прикольный номер. В принципе роль не очень большая, но достаточно яркая. Про сюжет я ничего вам сказать не могу. Думаю, люди сами сходят в кинотеатр, посмотрят ленту и все увидят.

— Вроде бы в фильме есть все: любовь, алкоголь, отпуск, русская смекалка. Без каких еще составляющих невозможна российская комедия?

— Я, конечно, не режиссер и, если честно, не знаю. Мне кажется, что вышеназванные составляющие очень важны. Еще необходимы обаяние актеров, их хорошая игра. Люди же всегда идут в кино посмотреть на своих любимых артистов. Ну и любая комедия невозможна без хорошего чувства юмора.

—Когда запустили новый сезон шоу «Холостяк», на него обрушился шквал критики. Дескать, когда толпа женщин борется за одного мужчину, это не комильфо. А как вы считаете, насколько правильные ценности сейчас транслируются на ТВ?

— Я, к сожалению или к радости, очень редко смотрю телевизор. А шоу так вообще не смотрю. Но, видимо, это такой специальный формат. И если туда идут женщины, значит, они этого хотят. Вообще, мне не близка ни идея того, что за одного мужчину борются сразу несколько женщин, ни идея нескольких мужчин, сражающихся за сердце одной девушку. Я верю в любовь.

И здесь невозможно ни за кого бороться. Ты либо полюбил, либо не полюбил. И, как утверждают психологи, человек понимает это в первые шесть секунд после встречи. Поэтому вообще тема борьбы за женщину или мужчину мне совсем не близка.

— Разве не нужно бороться за свое счастье?

— Бороться в этой жизни не из-за чего не надо. Жизнь идет в правильном русле у каждого человека. За своего мужчину или женщину бороться точно не надо. Она либо твоя, либо не твоя. Если женщина сидит в ресторане, ей приглянулся мужчина и они встретились взглядами, то мужчина наверняка ждет знака — можно ли с этой девушкой познакомиться. Наверное, можно этот знак подать. Улыбнуться или как-то иначе отреагировать. Чтобы показать мужчине, что ты не пошлешь его лесом, если он вдруг подойдет к тебе. Можно дать ему шанс проявить себя. И уже потом посмотреть, нравится он тебе или нет. А в любви нет борьбы.

— Сейчас на Западе популярно движение бодипозитива, которое постепенно захватывает и Россию. Как вы к этому относитесь?

— Это прекрасно. Я сама позиционирую бодипозитив у себя на страничке в социальных сетях.

Я считаю, что каждый человек прекрасен по своему. Ну не могут быть все мужчины и женщины одинаковыми, как на обложках журналов. У моделей такая работа — быть худыми, высокими девочками. Но в жизни бывает по-разному. Кто-то небольшого роста, а кто-то пышнее, чем другие. Но это не значит, что эти люди менее прекрасны, чем стройные модели с обложек.

Я знаю огромное количество мужчин, которым нравятся женщины с пышными формами и вообще не приемлют худобу. Также знаю много мужчин, которым, наоборот, не по нраву пышные женщины. Они хотят видеть худеньких, совершенно тоненьких девушек. Но каждому свое.

Я за то, чтобы принимать и любить себя такой, какая ты есть. Конечно, не нужно на ночь наедаться килограммом печенья или съедать целый торт, но и морить себя изнуряющими диетами тоже не стоит.

— Вы когда-нибудь хотели что-то изменить в себе?

— Я постоянно что-то в себе меняю. Я уже много лет занимаюсь психологией и все время работаю над собой. Убираю свои блоки, какие-то комплексы. И это потрясающе. Я думаю, мы и приходим в эту жизнь, чтобы над собой работать. Я научилась наконец-то расслабляться и отдыхать. Раньше я только работала. Это пошло еще со спорта. Я же с трех лет профессионально занималась фигурным катанием. Это мощный труд. После это перешло во всю мою дальнейшую жизнь. Я просто не могла себе позволить отдохнуть.

Фото: Пресс-служба Анны Семенович

Расслабиться, поваляться дома или поехать куда-ни- будь. Я все время съедала себя изнутри: «Надо что-то делать! Зачем тебе этот отпуск? Иди лучше поработай!» В какой-то момент жизнь начала двигаться по замкнутому кругу. А я бегала по нему, как загнанная лошадь. Я поняла, что это проблема. Поэтому я решила научиться отдыхать. Начала ходить к психологу, пробовать различные практики. Сейчас я получаю удовольствие от того, что я отдыхаю.

— А к феминизму как относитесь?

— Я не слежу за феминизмом, не знаю, что они там предлагают поменять или сделать. Я за то, что должно быть равноправие женщин и мужчин. Чтобы каждый делал то, что у него лучше получается. И нельзя навязывать женщине, что она должна быть только домохозяйкой и с утра до ночи рожать детей. Это неправильно. Женщина должна делать то, что она хочет, и искать того мужчину, с которым у нее есть общие взгляды на жизнь.

— Какой бы сильной женщина ни была, иногда ей хочется на ручки. У вас бывают моменты слабости? Как справляетесь?

— Никак. Конечно, у меня бывают такие моменты, когда хочется, чтобы мужчина пожалел и решил какие-то проблемы. И я в такой ситуации иду на ручки.

— Анна, вы как-то сказали, что не могли бы быть с мужчиной, который зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Что еще не терпите в сильном поле?

— Высказывание было несколько иное — более образное. Я зарабатываю более 100 тысяч, поэтому мне бы и хотелось, чтобы мой мужчина зарабатывал наравне со мной. Необходимо, чтобы мужчине со мной было комфортно и приятно и чтобы его заработок не заставлял его комплексовать, а был на одном уровне с моим. Тем более сейчас мир широких возможностей. Зарабатывать можно везде. Просто нужно задаться этой целью и сделать. Мне бы хотелось, чтобы мой мужчина был собранным, сильным и мог воспользоваться всеми возможностями, которые у него есть. И я не потреплю от мужчины ложь. Для меня вранье — это самое ужасное, что может быть.

— Месяц назад вы отметили день рождения. Как относитесь к цифрам в паспорте?

— Такие вопросы заставляют женщин комплексовать только у нас. Почему-то в нашей стране, когда женщине исполняется 40–45 лет, ей кажется, что «ой какая я уже взрослая». На Западе в это время женщина только начинает выстраивать свою личную жизнь и рожать детей. Я ощущаю себя великолепно. Это один из лучших возрастов. Я просто кайфую от жизни, я самодостаточна, обеспечена, красива, известна и уже умею разбираться в себе и окружающих. Поэтому я просто тащусь от своего возраста.

ДОСЬЕ

Анна Семенович родилась 1 марта 1980 года. Окончила Московскую государственную академию физической культуры. Профессионально занималась фигурным катанием. Создала собственную группу «Ангелы Чарли», пела в «Блестящих», после выступала сольно. Была ведущей нескольких телешоу. Снимается в кино и сериалах. Ведет радиоэфиры.

Лед — второй дом

Певица профессионально занималась фигурным катанием. Выступала в паре с Романом Костомаровым. Но из-за травмы ноги ушла из спорта. Позже навыки пригодились ей во время съемок шоу «Звезды на льду» и «Ледниковый период».

Пляжные трудности

Из-за выдающихся параметров Анне приходится тратить на купальники и нижнее белье в два раза больше денег. Верх ей подходит от одного размерного комплекта, а низ от другого. Вот и получается, что каждую обновку приходится покупать в двух вариантах сразу.

Без кольца

Певица ни разу не была замужем. Хотя встречалась в разное время с видными бизнесменами. В 2011 году она чуть не пошла под венец с миллиардером Дмитрием Кашинцевым, но церемонию отменили за неделю до назначенной даты, и пара распалась. Причина расставания до сих пор неизвестна.

Размер

Анна Семенович в 2019 году призналась, что внушительный размер ее груди — это следствие генетического заболевания, гигантомастии. При нем молочные железы разрастаются до гигантских размеров. Артистке однажды даже пришлось пережить операцию по уменьшению бюста.

Путь в шоу-бизнес

Певица была ведущей спортивных программ. В 2003 году она взяла интервью у группы «Блестящие». Ее заметили продюсеры и пригласили на кастинг, а после и в состав группы, где она заменила забеременевшую Ирину Лукьянову. Анна участвовала в записи двух альбомов: «Апельсиновый рай» и «Восточные сказки».

Грудь на аукцион

В 2006 году Семенович приняла участие в проекте журнала «Взрослые игры». С ее груди сделали точный слепок. Для этого пришлось 40 минут стоять с цементным составом на коже. После точную копию бюста девушки выставили на аукцион. Грудь Анны Семенович продали за 20 тысяч долларов.

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