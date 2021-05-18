Почему «Мисс Россия» Алина Санько не прошла в полуфинал «Мисс Вселенная»

Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Один из самых престижных в мире конкурсов красоты «Мисс Вселенная» прошел 16 мая в американском штате Флорида. Представительница России, 22-летняя Алина Санько, не попала даже в полуфинал, что вызвало негодование у россиян.

Титул «Мисс Вселенная» завоевала 26-летняя Андреа Меза из Мексики. А вот Алине Санько из города Азова Ростовской области не дали даже блеснуть в полуфинале конкурса. Однако ее параметрам завидовали многие конкурентки.

— Конкурс красоты — это достояние государства, — комментирует «Вечерке» продюсер международных конкурсов красоты Вадим Хусаинов. — В нашей стране очень много красивых девушек, но на конкурсе «Мисс Вселенная» мы никак не можем занять призовое место, потому что такая ситуация сложилась вокруг России. Возьмите «Евровидение», Олимпиаду...

Нас везде задвигают. Очень обидно, что страна, в которой проживает более 180 национальностей, выбирает одну участницу, она едет на конкурс и в итоге выступает массовкой для филиппинок, бразильянок, мексиканок… Еще до объявления этой новости было понятно, что Алина Санько не попадет в полуфинал. И это зависело не от нее, а от организаторов конкурса. Красавицы из России не могут выиграть априори. Им в этом году даже близко не дали бы подойти к пьедесталу, еще и потому, что в жюри не было представителя от нашей страны. То есть мы там выступили как статисты.

Алина Санько — девушка очень красивая, достойная. Если ее поставить рядом с тройкой победивших конкурсанток, все скажут, что Алина лучше всех.

Куда делись деньги?

Экс-солист легендарного ансамбля «Песняры» Леонид Борткевич ушел из жизни 13 апреля. И сейчас за его состояние начинается борьба.

Известно, что Леонид Леонидович был женат трижды. У него трое сыновей, одного из которых родила поклонница его творчества Ирина Померанцева, не будучи с ним в браке. И мало кто знает, что у Борткевича есть также внебрачная дочь. Однажды мама девочки хотела рассказать об этом публике, но не стала. Есть предположения, что ее запугали.

Кому-то из окружения артиста невыгодно, чтобы общественность узнала о существовании дочери, из-за наследства. Незадолго до смерти артист продал дом за миллион долларов, приобрел квартиру в Минске стоимостью около 100 тысяч долларов. Сделку по продаже жилья совершила бывшая супруга Борткевича Татьяна. С ней он развелся полтора года назад. Близкая подруга Леонида Леонидовича недоумевает, куда же делись остальные деньги. Не мог же он их потратить... По ее словам, в последние годы Борткевич был очень одинок и жил в кошмарных условиях. Оба холодильника в его квартире пустовали.

Целое состояние на авто

Рэпер Тимати приобрел авто, стоимость которого в салонах стартует от 20 миллионов руб лей.

Тимати готов радовать своих детей бесконечно и не жалеет на них никаких денежных купюр. Вот и эту машину, на которую потратил целое состояние, он взял для годовалого Ратмира. В принципе, звездный рэпер может позволить себе любую покупку.

Ведь он давно преуспевает не только в творчестве, но еще и в бизнесе. Имеет сеть тату-салонов, владеет автомойками, ресторанами... И его бизнес развивается успешно.

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