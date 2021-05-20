«Мерзавцам все равно»: актер Анатолий Руденко о деликатности, современном телевидении и ролях мечты

Фото: Из личного архива Анатолия Руденко

Актер Анатолий Руденко участвует в новом спектакле Ивана Жидкова «Бывшие». Артист рассказал «Вечерке» о профессиональной удаче, лечебном голодании и о том, почему ему больше нравятся роли злодеев.

— Анатолий, расскажите о новой постановке и своем герое.

— Это спектакль о том, как гордыня и эгоизм приводят нас к расставанию с близкими людьми. Часто мы расходимся с женами, подругами, сжигаем мосты, а потом понимаем, что жить друг без друга не можем. Мой персонаж — скрипач Яков. Он познакомился с главной героиней спектакля в непростой период ее жизни, она как раз рассталась с супругом. Он человек искусства, нарцисс, энергетический вампир, для которого важна зрительская подпитка.

— По какому принципу выбираете новые проекты?

— Думаю, четких критериев нет. Бывает, я вступаю в проект, а через некоторое время начинаю понимать, что ничего не получится, и выбываю из него. Бывает и наоборот: меня приглашают в спектакль, на успех которого я особо не рассчитываю, но в итоге проект «выстреливает», нравится людям, набирает полные залы. Конечно, мне всегда приятнее работать в компании друзей, с которыми я уже сотрудничал и у нас есть личная взаимосвязь. Когда в коллективе нет теплых отношений, поддержки, каждый сам за себя, обычно я не уживаюсь в таких проектах.

— У вас достаточно плотный гастрольный график. Не надоедают такие поездки?

— Нет, мне очень повезло, у меня потрясающие партнеры. Каждая наша поездка превращается в приключение, обязательно происходят какие-то истории, не всегда положительные, но всегда с хорошим финалом. Я люблю долгие туры по городам, где нас по-разному встречают. И каждый раз мы выступаем по-другому. Бывает, только расслабишься и подумаешь, что уверенно играешь, а потом встречаешься со зрителями, которые не принимают такую игру. И снова начинаешь думать — как улучшить роль, как завоевать любовь аудитории.

— Как понять, что зритель не принимает?

— Если нет никаких реакций из зала. Например, актеры шутят со сцены, а зрители молчат. И тогда начинаешь думать, что не так. То ли люди не понимают, то ли они искушены и этим материалом их не взять. Но нужно понимать, что на каждый спектакль найдется свой зритель и всем не угодишь.

— Как семья относится к вашим долгим поездкам?

— Все понимают, что это работа. Когда снимаюсь я, жена (актриса Елена Дудина. — «МВ») остается по хозяйству. Когда у нее плотный рабочий график, то я больше времени провожу дома. Наша занятость никак не отражается на семейных отношениях, потому что есть чувства, а это самое главное. Все остальное можно преодолеть и найти верное решение.

— Вы часто снимаетесь в телесериалах, хотя многие отмечают, что по качеству они уступают продуктам для онлайн-платформ. А вы что думаете?

— Качество телевизионных сериалов стало намного выше. Возросла конкуренция, все начали стараться лучше играть и снимать. Здесь остро стоит вопрос отношения. Многие артисты живут от съемок до съемок, думают о количестве, а не о качестве. А нужно наоборот. Еще важно развиваться, учиться, обращаться за помощью к коучам (тренерам личностного роста. — «МВ»).

Я знаком с артистами, которые не пренебрегают этим, и вижу, как их уровень игры растет с каждым новым проектом. Всему российскому кинематографу я желаю развиваться так же, а не нестись, как загнанная лошадь, за количеством.

— А вы тратите время на дополнительное образование?

— Конечно, ведь я заинтересован в своей карьере. И я вижу результаты этого образования. Оно помогает анализировать работу, понимать свои сильные и слабые стороны.

— В вашей фильмографии все чаще появляются роли злодеев, хотя раньше вы играли исключительно положительных персонажей. Что больше по душе?

— Вы правы, раньше я чаще играл положительных персонажей. Однажды я летел в Москву вместе со знакомым режиссером Марией Маханько, и она меня спросила, кого бы я еще хотел сыграть. Я признался, что было бы здорово попробовать себя в отрицательной роли. Буквально через неделю она предложила мне эту возможность. И после этого посыпались новые предложения. Играть мерзавцев всегда интереснее и проще.

— Почему?

— Мне тоже интересно почему. Думаю, у злодеев больше свободы, нет рамок, в которых нужно себя держать. Для положительного персонажа любое испытание — это проверка его воспитания, деликатности, неизвестно, сохранит ли он все это, столкнувшись со сложностями. А мерзавцам все равно, они могут использовать все для достижения своей цели и не обращать внимания на рамки.

— Кого еще вы бы хотели сыграть?

— Я перестал быть мечтателем в этом плане и понял, что сыграть то, что ты хочешь — большая профессиональная удача, которая выпадает очень редко. Ведь может быть такое, что мне предложат интересную роль, а условия проекта подходить не будут. Хочется, чтобы был хороший режиссер, интересный сценарий и много-много других факторов, которые должны совпасть.

Фото: Из личного архива Анатолия Руденко

— Недавно вы практиковали лечебное голодание. Была необходимость?

Мы с супругой отдыхали на Алтае, и она предложила мне попробовать. Я подумал, что продержаться четыре дня без еды не так уж сложно, тем более когда рядом с тобой люди, которые разделяют твои цели. Нас контролировали врачи, мы делали необходимые процедуры, а потом оказалось, что после голодания нужно четыре недели придерживаться строжайшей диеты. Это стало для меня самым сложным этапом, особенно после возвращения в Москву. Когда ты на отдыхе, вокруг тебя нет стольких искушений, как здесь. Это стало отличной попыткой что-то изменить в себе, перестать быть зависимым.

— Планируете еще какие-то челленджи (вызовы. — «МВ»)?

— Не исключено. Главное — загореться идеей, а там уже дело за малым.

ДОСЬЕ

Анатолий Руденко родился 7 октября 1982 года в Москве. В 13 лет он играл у режиссера Эльдара Рязанова в фильме «Привет, дуралеи!».

В 2004 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Затем Руденко был призван на воинскую службу. Долг Родине он отдавал в Центральном академическом театре Российской армии, где остался и после демобилизации.

Заманили хитростью

Родители Анатолия — актеры Любовь Руденко и Кирилл Макеенко. Мальчик с детства много времени проводил за кулисами и на съемочных площадках. Однако в подростковом возрасте решил связать жизнь с туризмом по примеру своей тети. Его маме пришлось идти на хитрость — она сказала, что заболел знакомый ей актер и Анатолию придется заменить его. К спектаклю его стала готовить педагог Ирина Подкопаева. Женщина влюбила юношу в актерское мастерство и помогла составить программу для поступления в театральный вуз.

Педагогов не впечатлил

На вступительных экзаменах в Театральный институт имени Щукина Руденко читал монолог Раскольникова и стихотворения Маяковского. Педагоги не впечатлились и остановили его. Анатолий понял — это провал, но не отступил и начал читать Чехова. Преподаватели сказали, что если бы он не проявил эту настойчивость, то его бы не взяли.

Судьбоносная встреча в гримерке

Со своей женой Анатолий познакомился на съемках сериала «Вчера закончилась война». В первый рабочий день Руденко разделся в костюмерной до трусов, и тут входит Елена. Вместо того чтобы смутиться, девушка зевнула. Оказалось, что она одна из главных героинь, с которыми Анатолию придется играть.

Опасная профессия

Во время съемок сериала «Две судьбы», где он играл молодого геолога Петю Юсупова, произошел опасный инцидент. В одном из эпизодов актеру предстояло сорваться с моста и начать тонуть в ледяном потоке. Анатолий снимался в гидрокостюме, но течение так быстро понесло его, что он понял — самостоятельно ему не выбраться. Съемочная группа на подмогу не спешила, все думали, что он талантливо исполняет роль. К счастью, все закончилось благополучно

Романтичный бизнес

Пять лет назад накануне 8 Марта Анатолий Руденко вместе с актером Гошей Куценко открыл цветочный салон, стилизованный под театральный киоск. Анатолий признавался, что это ради семьи. Актерская работа слишком непостоянная, съемки есть не всегда, а он не имеет права не зарабатывать.

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