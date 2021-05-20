Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Актер Алексей Каркушко: Патриаршие полностью изменили мою жизнь и исполнили заветную мечту
Актер Алексей Каркушко на Патриарших прудах учил роль Воланда для постановки любительского театра / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Актер Алексей Каркушко: Патриаршие полностью изменили мою жизнь и исполнили заветную мечту

Дженни Самойлова

Звезды

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это российский актер Алексей Каркушко.

Для встречи с «Вечеркой» актер Алексей Каркушко выбрал Патриаршие пруды. Прежде чем пойти к прудам, мы расположились на веранде кафе. За чашкой капучино и началась наша беседа. Актером Алексей стал не сразу, очень долго эта профессия оставалась его сокровенной мечтой.

— Меня с раннего детства тянуло к творчеству, нравилось выступать перед гостями, которые приходили в наш дом. Я был тем редким ребенком, которого не нужно было просить рассказать стишок или спеть песенку: сам был готов это с радостью сделать. Но взрослые не всегда по достоинству ценили мои творческие порывы,— улыбается Алексей.

По словам актера, в душе он всегда оставался человеком творческим, но свою карьеру начал технарем: окончив университет, несколько лет проработал по специальности, программистом.

Тем временем мы подходим к Патриаршим прудам, и актер вспоминает, когда впервые здесь побывал.

— Это было в 2013-м, я только-только перебрался в Москву и практически на следующий день приехал сюда погулять, — говорит актер. — А потом в моей жизни с невероятной скоростью стали происходить поистине мистические события. Во-первых, я попал в любительский театр, и одной из моих ролей стала роль Воланда, и уже во время подготовки к роли я приезжал на Патриаршие пруды, чтобы сосредоточиться и прочувствовать атмосферу этого места. Вторым поворотным моментом в моей жизни стал разговор с режиссером театра, который ставил «Мастера и Маргариту». На репетициях он отметил мою игру и убедил попробовать поступить на актерский факультет. Так в возрасте 28 лет я стал студентом Щукинского училища. Исполнилась детская мечта — профессионально учиться актерскому мастерству.

А Патриаршие по-прежнему играли важную роль в жизни Алексея: в студенческие годы он старался выбраться сюда как можно чаще.

— Я любил здесь учить роли, оставлял все, что могло меня отвлечь, дома, например телефон, брал текст и приезжал сюда, — вспоминает Алексей. — А еще у актеров есть такое упражнение, как наблюдение за людьми, оно помогает, когда нужно перевоплотиться в определенного персонажа, такие навыки наблюдения помогают это сделать с легкостью. Здесь интересная и колоритная публика.

У одной из лавочек Алексей вспоминает забавную историю.

— Как-то раз, когда мы сидели здесь с другом, к нам подошли молодые ребята и предложили: «Хотите, почитаем вам стихи?» — вспоминает актер. — Творческие люди здесь не редкость, поэтому предложение не удивило, но вот качество чтения не устроило. И мы дали мастер-класс по декламации, да и еще сумели подзаработать: случайным слушателям наш импровизированный концерт понравился. Для нас это стало полной, но приятной неожиданностью.

ДОСЬЕ

Алексей Каркушко родился 8 июня 1986 года в Хабаровске, в 2008 году окончил там Университет путей сообщения, а 7 лет спустя поступил в Щукинское училище. Сегодня в его фильмографии съемки в кино и сериалах «Склифосовский», «ИП «Пирогов-4», «Великолепная пятерка — 4», «Грозный». «Идеальная Семья», «90. Весело и громко» и других.

Читайте также:

актертворчествожизненный опыт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте