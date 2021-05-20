Актер Алексей Каркушко: Патриаршие полностью изменили мою жизнь и исполнили заветную мечту

Актер Алексей Каркушко на Патриарших прудах учил роль Воланда для постановки любительского театра / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это российский актер Алексей Каркушко.

Для встречи с «Вечеркой» актер Алексей Каркушко выбрал Патриаршие пруды. Прежде чем пойти к прудам, мы расположились на веранде кафе. За чашкой капучино и началась наша беседа. Актером Алексей стал не сразу, очень долго эта профессия оставалась его сокровенной мечтой.

— Меня с раннего детства тянуло к творчеству, нравилось выступать перед гостями, которые приходили в наш дом. Я был тем редким ребенком, которого не нужно было просить рассказать стишок или спеть песенку: сам был готов это с радостью сделать. Но взрослые не всегда по достоинству ценили мои творческие порывы,— улыбается Алексей.

По словам актера, в душе он всегда оставался человеком творческим, но свою карьеру начал технарем: окончив университет, несколько лет проработал по специальности, программистом.

Тем временем мы подходим к Патриаршим прудам, и актер вспоминает, когда впервые здесь побывал.

— Это было в 2013-м, я только-только перебрался в Москву и практически на следующий день приехал сюда погулять, — говорит актер. — А потом в моей жизни с невероятной скоростью стали происходить поистине мистические события. Во-первых, я попал в любительский театр, и одной из моих ролей стала роль Воланда, и уже во время подготовки к роли я приезжал на Патриаршие пруды, чтобы сосредоточиться и прочувствовать атмосферу этого места. Вторым поворотным моментом в моей жизни стал разговор с режиссером театра, который ставил «Мастера и Маргариту». На репетициях он отметил мою игру и убедил попробовать поступить на актерский факультет. Так в возрасте 28 лет я стал студентом Щукинского училища. Исполнилась детская мечта — профессионально учиться актерскому мастерству.

А Патриаршие по-прежнему играли важную роль в жизни Алексея: в студенческие годы он старался выбраться сюда как можно чаще.

— Я любил здесь учить роли, оставлял все, что могло меня отвлечь, дома, например телефон, брал текст и приезжал сюда, — вспоминает Алексей. — А еще у актеров есть такое упражнение, как наблюдение за людьми, оно помогает, когда нужно перевоплотиться в определенного персонажа, такие навыки наблюдения помогают это сделать с легкостью. Здесь интересная и колоритная публика.

У одной из лавочек Алексей вспоминает забавную историю.

— Как-то раз, когда мы сидели здесь с другом, к нам подошли молодые ребята и предложили: «Хотите, почитаем вам стихи?» — вспоминает актер. — Творческие люди здесь не редкость, поэтому предложение не удивило, но вот качество чтения не устроило. И мы дали мастер-класс по декламации, да и еще сумели подзаработать: случайным слушателям наш импровизированный концерт понравился. Для нас это стало полной, но приятной неожиданностью.

ДОСЬЕ

Алексей Каркушко родился 8 июня 1986 года в Хабаровске, в 2008 году окончил там Университет путей сообщения, а 7 лет спустя поступил в Щукинское училище. Сегодня в его фильмографии съемки в кино и сериалах «Склифосовский», «ИП «Пирогов-4», «Великолепная пятерка — 4», «Грозный». «Идеальная Семья», «90. Весело и громко» и других.

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