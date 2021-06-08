Бега тараканьи: слухи о насекомых на Арбате оказались преувеличенными

Дом № 30/3, строение 1, на Арбате/ Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В ситуации с тараканами, которые якобы терроризируют звезд шоу-бизнеса, проживающих в доме № 30/3, строение 1, на Арбате, наметился новый виток. На прошлой неделе «Вечерка» публиковала историю некоторых знаменитостей, которые жаловались, что насекомые заполонили их квартиры. Но позже их коллеги решили, что звезды на проблеме просто пиарятся. Чтобы разобраться, наш корреспондент отправилась по адресу.

Дом 1904 года постройки находится в самом центре столицы. В подвале — кофейня с собственной пекарней и бар. В числе звезд, страдающих от усатых вредителей, внучка модельера Мария Зайцева и актриса Марианна Вертинская.

— Наш дом заражен из-за того, что открылось кафе, — прокомментировала «Вечерке» Марианна Вертинская. — В других домах кафе нет, и они не заражены.

Страдают от насекомых не все жители дома. Радиоведущему Виктору Татарскому повезло больше: тараканы не добрались до его этажа.

— Я делаю все для того, чтобы их у меня не появилось. Уверен, что насекомые у соседей развелись из-за общепита, который внизу дома, — рассказал радиоведущий.

Представители заведений общепита своей вины в этом не видят. В кофейне администратор отказалась разговаривать. А в баре смело заявили: им скрывать нечего.

— У нас тараканы есть, но их немного, каждые две недели их травим. Предлагали пекарне скидываться на дезинсекцию, но они отрицают то, что у них есть тараканы. Не думаю, что в появлении вредителей виноват общепит, мы не знаем, что в других частях подвала. Мы их травим по очереди, и они бегают туда-сюда, — рассказала «Вечерке» администратор бара.

Редакция «МВ» обратилась за комментарием в префектуру ЦАО. Власти округа предоставили акты о регулярной дезинсекции в подвальных помещениях, в числе которых и та самая пекарня, что не комментирует возникшую проблему.

Наш опрос: есть ли вредители в центре столицы?

Андрей Житинкин, режиссер, киноактер, писатель:

— Я живу в самом центре Москвы, в доме, где находится «Елисеевский» магазин. Говорят, что раньше тараканы бегали, когда продукты привозили и не было жесткого контроля. Но сейчас давно уже такого нет.

Тем более что этот магазин еще и на реконструкцию закрыли. Такая проблема у Вертинской наверняка возникла из-за кафе. Хорошо, что сейчас мэр Москвы стал запрещать открывать в квартирах на первых этажах бары и кафе.

Сергей Галанин, рок-музыкант, поэт, композитор:

— У меня тараканов, слава богу, нет. Хотя было время, «носились», но мы решили вопрос всем подъездом — договорились не пользоваться мусоропроводом и с проблемой справились. Тараканов заполучить легко, а распрощаться с ними крайне сложно. Нужно вызывать специальные службы, чтобы они травили весь дом. Что касается пиара, сейчас такое время — пиариться можно на чем угодно — хоть на клопах. Лишь бы что-то сказать. И никто не понимает — правда это или нет. Каждый день открывается новое дно.

Мария Куликова, актриса театра и кино:

— Последний раз я видела тараканов в общежитии Щукинского училища в районе метро «Полежаевская», когда приходила в гости к подружкам-однокурсницам. Уверена, что сейчас там такого уже нет. С тех пор больше с таракашками не сталкивалась. В Москве я раньше жила не в центре, а в основном в спальных районах, а сейчас — в небольшом частном домике, где поблизости нет никаких кафе. Так что подобных проблем у меня возникать не может. Слава богу, судьба больше с ними не сводила. А вообще тараканы — это, конечно, ужасно неприятно.

Сергей Пенкин, певец, музыкант, композитор:

— Я сталкивался с тараканами, но давно, когда еще работал дворником в конце 1980-х годов. А сейчас, мне кажется, уже есть большое количество различных средств по истреблению усатых. Как-то даже в голове не укладывается, что в наше время тараканы у кого-то в квартирах гостят. Чувство какой-то неухоженности. Я не понимаю, как такое возможно. У меня дом тоже сталинский, даже мусоропровод в квартире, но все в порядке. Может, просто у Вертинской соседи неаккуратные... От них и побежали. А если на таком пиариться — бред. Думаю, что в данном случае это невозможно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Соболев, и.о. заместителя префекта ЦАО по вопросам ЖКХ:

— В ГБУ «Жилищник района Арбат» действительно поступало обращение о тараканах на общей территории. Специалисты ежемесячно проводят дезинсекцию. Сейчас санитарное состояние помещений дома удовлетворительное. Следующую дезинсекцию планируется провести до 9 июня. Дополню, что обработку в квартирах жителям дома придется организовать самостоятельно.

ПРИНЕС И НЕ ЗАМЕТИЛ

— Тараканов привлекают места, где антисанитария, остатки пищи и аварийное состояние водопровода. Насекомые перебираются от соседей по канализационным трубам, вентиляциям, щелям в стенах.

— Принести тараканов в свой дом можно случайно, вместе с «зараженными» вещами.

— Таракан может оказаться неприятным сувениром из отпуска. Они могут завестись в чемодане, например, если в хостеле были антисанитарные условия.

— Тараканов могут принести гости. Насекомые настолько незаметно пробираются в вещи, что могут переместиться в сумке и спокойно поселиться и размножаться в новой квартире.

— Такая же история миграции тараканов и с почтовыми посылками. Насекомые могут жить долгое время без еды и воды, а потом обустраиваются на новом месте.

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