Погоня за Красным Октябрем

Терьер Нунка — неизменный спутник актера Петра Романова на прогулках по городу / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это актер и телеведущий Петр Романов.

Петр Романов домосед, хотя для человека его профессии это и не характерно. Поэтому самое вдохновляющее место находится рядом с улицей, где он живет — Воронцовский парк.

Актер каждый день ходит сюда на прогулки вместе со своим питомцем Нункой — белым вест-терьером. В один из дней к утреннему променаду присоединилась и корреспондент «МВ».

— Она мой верный спутник, — указывает на собаку Романов. — С ней мы и на велосипеде катаемся, и на пробежки ходим. А летом ее любимое занятие — купание в пруду. Особенно это актуально, когда воду отключают.

Парк уютный и спокойный. В солнечный день здесь можно укрыться в тени деревьев. Как только мы подошли к водоему, Нунка увидела утят, быстро рванула с места и чуть не получила от утки, которая бросилась защищать свое потомство.

— Очень люблю Юго-Западный округ, — продолжает тем временем актер. — Я родился в Ясеневе и потом переехал сюда, на Профсоюзную улицу. Этот район — один из самых чистых и зеленых. Здесь довольно просторно.

Пока собака продолжает барахтаться в воде, Петр рассказывает о своем хобби: занимается кроссфитом и играет в сквош.

— Несмотря на то что в центр выбираюсь редко, тренировки посещаю регулярно. Зал находится на стрелке острова Балчуг, на «Красном Октябре». Летом очень удобно добираться туда от дома на велосипеде. Доезжаю до Ленинского проспекта, ныряю в Нескучный сад и затем через «Музеон» оказываюсь на месте, — говорит Петр.

Романов был уверен, что парки города неотличимы один от другого, но теперь его мнение поменялось.

— Мне нравятся места, где ты идешь не спеша большой компанией, и вдруг перед вами лавка или скульптура. Такая необычная атмосфера есть в «Музеоне», — делится он.

Один из самых любимых маршрутов — по бульварам от «Пушкинской» до «Кропоткинской».

— Сначала Тверской, потом Никитский, а на Гоголевском есть кафе, где невероятно вкусно готовят. Туда мы с друзьями заходим перекусить. Попадая во двор, будто переносишься в эпоху СССР, где соседи сидели и играли в карты или домино, — вспоминает Петр.

Телеведущий признался, что очень любит поесть. Одно из детских воспоминаний у него связано с тем, как он с родителями приехал в центр и папа повел его в пиццерию возле храма Христа Спасителя. Еще одно знаковое для него место — ресторан грузинской кухни на «Академической». Здесь Петр несколько раз отмечал день рождения.

— Любимыми места становятся тогда, когда хочется возвращаться туда снова и снова. Где ты уже становишься как свой, — пояснил актер.

Пока мы шли обратно к станции метро «Новые Черемушки», актер вспомнил, что в студенческие годы обожал здание Городского университета управления правительства Москвы.

— Я мог часами сидеть на первом этаже, прогуливать пары и смотреть на стеклянную крышу, — вспоминает Петр.

ДОСЬЕ

Петр Романов родился 16 марта 1989 года. Служит в столичном Польском театре. В кино дебютировал в 2015 году в фильме «Он — дракон». Снялся в сериалах «Молодежка», «Маргарита Назарова», «Одноклассницы». В мае 2016 года стал соведущим Регины Тодоренко в «Орле и решке». В прошлом году участвовал в «Танцах со звездами».

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