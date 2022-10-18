Приборы из отечественных компонентов служат военным

Специалист по работе с клиентами отечественной компании-производителя Владислав Чирков демонстрирует беспилотники, которые производит его предприятие. Это летательные аппараты для видеомониторинга горнодобывающей промышленности и сферы энергетики / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

18 октября более 150 компаний представили свои разработки на форуме «Безопасная столица». Что предлагают государству частные предприятия, узнал корреспондент «Вечерней Москвы».

Столичные компании представили на форуме камеры видеонаблюдения, биометрические замки для умного дома, передовые технологии для защиты информации и другие изобретения для усиления безопасности. Многие из них полностью отечественные. Среди таких изобретений — портативная радиостанция, созданная с учетом потребностей основных заказчиков: силовиков, охранников и даже строителей.

Кроме того, портативная радиостанция на сто процентов состоит из российских деталей. Опытный образец рации показывает представитель компании-производителя Римма Андреева.

— Мы еще не начали серийное производство, ограничиваемся частными заказами, — рассказывает девушка. — Но если наше оборудование будет пользоваться большим спросом, то станем выпускать еще больше единиц техники. Не исключаем поставку наших современных устройств в зону специальной военной операции.

А вот беспилотники, созданные другой столичной компанией, уже используются военными в зоне СВО. Как рассказал коммерческий директор производителя Александр Ушомирский, работа дронов основана на защищенных каналах связи.

— Программное обеспечение оборудования позволяет корректировать артиллерийский огонь с учетом точных координат, — отмечает эксперт.

Он добавил, что система автоматического сопровождения и удержания цели помогает оператору беспилотника вести наблюдение за статичным или движущимся объектом без помощи оператора, а современные тепловизионные камеры с различным разрешением позволяют проводить эффективный поиск объектов.

— Наша компания, которая работает на рынке уже около 12 лет, начала поставлять оборудование в зону специальной военной операции спустя месяц после ее объявления, — рассказывает Александр Ушомирский. — На данный момент мы поставили туда уже 20 комплексов, они успешно применяются нашими войсками. Кроме того, до конца 2022 года наша компания планирует поставить в зону СВО еще 50 комплексов. А в следующем году мы намерены увеличить объемы производства, но о конкретных цифрах пока говорить рано, это будет обсуждаться позднее.

Беспилотники также заказывают и для производственных нужд, отмечает коммерческий директор компании — производителя беспилотников. Например, для видеомониторинга в горнодобывающей промышленности, сфере энергетики и других отраслях экономики.

Специалист по работе с клиентами той же организации Владислав Чирков пояснил, что беспилотники их компании можно встретить не только в России, но и, например, в армии Белоруссии.

На выставку приехали специалисты из разных стран мира: Армении, Боливии, Индии, Китая, Белоруссии и многих других государств. Это говорит о том, что иностранные профессиональные сообщества стремятся к взаимодействию с российскими разработчиками в сфере обеспечения безопасности, несмотря на сложную текущую геополитическую обстановку.

Мероприятие, которое объединило российских и зарубежных экспертов, ученых и бизнесменов, завершится завтра 20 октября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Аничкин, президент правления Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворцев»:

— Производство средств обеспечения безопасности государства на данный момент находится на достойном уровне. Компании стараются внедрять отечественные комплектующие. Активно обсуждается вопрос усиленного выявления контрафактной продукции. Особенно это касается средств пожаротушения, которые не везде соответствуют национальному стандарту.