Он умеет думать: российские ученые вырастили в пробирке уникальный искусственный мозг

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Искусственный мозг, выращенный в пробирке, может думать. Такими результатами исследования поделились российские ученые. «Вечерняя Москва» узнала подробности у создателя нейронной ткани.

Возможность вырастить мозг в лабораторных условиях директор Института фундаментальной медицины ПИМУ, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ им. Н. И. Лобачевского Ирина Мухина начала изучать еще 15 лет назад. Но предыдущие попытки были безуспешны. Да и сам процесс выращивания такого искусственного мозга достаточно долгий.

— Растет он — как обычный мозг у эмбриона человека, — говорит Ирина Мухина. — Все начинается с того, что у человека берут небольшой образец верхних слоев кожи. Они выделяют необходимые клетки, которые пересаживают в чашки, где они какое-то время растут и делятся. В результате, после разных манипуляций, получаются мини-мозги. Их переносят на платформу, которая вращается по кругу. Это нужно, чтобы питательные вещества и кислород лучше проникали внутрь органоида через лунки. И каждую нужно оберегать.

Для выращивания нейронов используют специальные чипы. И сейчас ученым удалось впервые зафиксировать электрическую активность выращенных ими мини-мозгов. А это указывает на то, что орган «из пробирки» может мыслить.

— Мы зарегистрировали сигнал от нейронов, на которых закреплен чип. Он показал, что есть некая мыслительная деятельность, которую, увы, мы пока расшифровать не можем. Я надеюсь, нам удастся это сделать уже в ближайшее время, — сказала Ирина Мухина.

Пока использовать такой мозг на практике можно, например, как джойстик или пульт управления.

ФАКТ

Ученые из биотехнологического стартапа Cortical Labs в 2022 году изобрели «мозг в пробирке». Это 800 тысяч клеток, выращенных из стволовых клеток грызунов и человека. Он способен участвовать в компьютерной игре.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Никитина, нейропсихолог:

— Не думаю, что человеческий мозг можно заменить в полной мере. Все-таки это очень сложный орган, который развивается всю нашу жизнь. Считаю, что, если полноценный мозг и возможно вырастить в лаборатории, он не может передавать эмоции, чувства, которые передает настоящий. Принцип работы такого органа будет схож с тем, как функционирует нейросеть.