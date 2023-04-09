Роскомнадзор выпустит «Вепря» уже в 2023 году. Что это за система и как она работает

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Во второй половине 2023 года в России начнет работать система «Вепрь». С ее помощью Роскомнадзор собирается обезвреживать информационные бомбы в интернете. Подробнее о новой системе и принципе ее работы — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое «Вепрь»

«Вепрь» — это программа, работающая на основе искусственного интеллекта. Ее основная задача, как следует из техзадания на портале госзакупок, — «выявление информационных угроз и прогнозирование рисков их возникновения» в Сети.

Заказчиком «Вепря» выступил подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ). В пресс-службе ведомства сообщили, что систему запустят во второй половине 2023 года.

Согласно договору на сайте госзакупок, стоимость «Вепря» — 30 миллионов рублей (изначально она была вдвое больше). Там же указано, что его должны создать до конца июля текущего года. По данным СМИ, разработкой системы занимается петербургская фирма «Необит». Компания уже создавала программные решения для Минобороны, ФСБ, ФНС и других ведомств. С 2021 года она находится под санкциями США.

Как он работает

«Вепрь» способен анализировать только текст. В документации ГРЧЦ отмечается, что система должна находить «точки информационной напряженности». Под такими «точками», в частности, понимается следующее:

факты распространения общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу; угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.

Судя по всему, «Вепрь» прежде всего заточен под поиск текстовых сообщений-фейков в интернете, в том числе в соцсетях и СМИ. Однако этим его задачи не ограничиваются. Как отмечает гендиректор компании «Социальная лаборатория» (разработчика решений по интеллектуальному сбору и анализу данных) Наталия Тылевич, «Вепрь» также должен уметь прогнозировать риски, связанные с появлением в информпространстве той или иной информации.

Например, если в интернете появится достоверное сообщение о пожаре в каком-то городе, «Вепрь» сможет смоделировать, как оно распространится по Сети и как на него отреагируют граждане. Такой мониторинг, как полагает Тылевич, поможет обеспечить правильную реакцию уже со стороны органов власти.

Что еще умеет «Вепрь»

Судя по техзаданию, система должна обладать еще одной уникальной функцией: находить авторов анонимных сообщений, нарушающих российское законодательство. Кроме того, на основании своих алгоритмов «Вепрь» сможет оценивать и тональность сообщений (позитивная, нейтральная, негативная).

В Роскомнадзоре заявили, что «Вепрь» будет работать в паре с «Окулусом» — системой, которая анализирует фото- и видеоматериалы на предмет нарушения законодательства.