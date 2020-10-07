Искусственный интеллект выявит злостных нарушителей

Сотрудник IT-компании Сергей Кусов демонстрирует работу камер, распознающих нарушения правил парковки / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

В среду, 7 октября, стартовал форум «Интеллектуальные транспортные системы России». Представители профильных компаний рассказали о своих разработках, обсудили перспективы дальнейшего развития компаний и обменялись опытом работы.

На площадке форума собрались представители компаний, которые занимаются повышением уровня комфорта и безопасности движения транспорта в стране.

— Сегодня наблюдается несоответствие между существующей инфраструктурой и количеством машин, которые ее используют. Ресурсов для улучшения ситуации пока мало. Но решить эту проблему нам помогут интеллектуальные транспортные системы, — рассказал заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Игорь Костюченко.

Пример высокотехнологичного оборудования, которое применяется в транспортной сфере, — комплексы видеофиксации. В Москве успешно работает система «ПаркРайт», которую создали в столичной компании «Технологии распознавания».

Эти камеры установлены на автомобилях, контролирующих соблюдение правил парковки. Система фиксирует нарушение и за доли секунды считывает государственный номерной знак машины. После этого нарушитель получает штраф. Подобное оборудование выпускает и компания «СИМИКОН».

На выставке сотрудники предприятия «Технологии распознавания» представили улучшенную версию комплекса «ПаркРайт». Если раньше компьютер мог считать номер машины с расстояния в восемь метров, то обновленные камеры работают на дистанции до 30 метров.

Кроме того, в Москве успешно функционирует система «АвтоУраган». Эти камеры выявляют нарушения Правил дорожного движения. Благодаря нейросетям и искусственному интеллекту система способна зафиксировать случаи, которые еще пять лет назад были для них невидимы.

— Мы «научили» камеры определять водителей, которые не уступили дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе. Система видит более широкую картинку, а не только проезжую часть. «АвтоУраган» анализирует, как идет человек и как движется автомобиль. На основе этих данных мы можем сказать, нарушил водитель правила или нет, — рассказал руководитель отдела пропаганды ITкомпании «Технологии распознавания» Сергей Кусов.

Сотрудники столичной компании «Бурстройпроект» представили на выставке разработку, позволяющую сделать движение более комфортным. Они создали датчики состояния дорожного полотна и собственные небольшие метеорологические станции, которые располагаются вдоль трасс. Приборы фиксируют изменения погоды и выводят информацию на табло над дорогой.

— Так водители заранее узнают о тумане, гололедице или сильном снеге. Оборудование полностью отечественное и превосходит по показателям похожие комплексы из Германии и Финляндии, — рассказал руководитель проектов компании «Бурстройпроект» Владимир Трофимов.

Похожими датчиками и комплексами занимаются на предприятии «Минимакс-94». Один из современных вызовов, который стоит перед работниками транспортной сферы, — создание программного обеспечения, способного собирать и обрабатывать огромные потоки данных.

— Особое внимание уделяется кибербезопасности. Думать о защите будущих систем нужно уже сегодня, на этапе их создания. Кстати, чтобы ускорить разработку инновационного программного обеспечения, федеральные власти со следующего года введут особые налоговые льготы для IT-компаний, — рассказал председатель Совета кластера ГЛОНАСС Александр Семкин.

Кстати, сейчас для столицы и Подмосковья разрабатывают общую программу развития транспортной системы до 2035 года. Особое внимание уделяется повышению качества услуг, которыми часто пользуются жители. В перспективе должна появиться общая система каршеринга. Предложения и сервисы оплаты всех компаний объединят на одной платформе.

— Еще сейчас идут испытания беспилотного транспорта. Электрички, поезда в метро, трамваи и автобусы на выделенных полосах без водителей — это уже не научная фантастика, а реальность. Если мы говорим о создании беспилотных личных автомобилей и такси, то здесь пока есть сложности, — поделился генеральный директор «Дирекции Московского транспортного узла» Алексей Петров.

По оценкам экспертов, первые трамваи и поезда без водителей запустят в столице до 2022 года. Темой беспилотников активно занимаются и в компании Sorb Group.

К тому же весь общественный транспорт столицы в будущем оснастят датчиками, которые позволят в реальном времени следить за их местоположением и техническим состоянием.

Создатели программы развития учли и интересы любителей двухколесного транспорта. В Москве появится сервис краткосрочной аренды велосипедов и самокатов без станций. Изначально планируется протестировать технологию в одном районе. Если система будет успешно работать, такие пункты проката появятся по всему городу.

Технологий Будущее столичного транспорта

■ В течение 2022 года. Передача данных по сетям 5G между машинами. Высокоточное геопозиционирование. Сервисы помогут функционированию умного транспорта и постройке эффективных маршрутов для автобусов.

■ После 2022 года. Автоматические парковки и заправки для беспилотных автомобилей.

■ После 2025 года. Оплата проезда на общественном транспорте с помощью биометрических данных.

■ После 2030 года. Беспилотные летающие дроны для доставки грузов и товаров.

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