«Киборги среди нас»: как биочипы меняют людей

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В Сети обсуждают жительницу Петербурга, которая рассказала пользователям Twitter о том, что вот уже год живет с двумя чипами в руке: банковской картой и ключом от домофона. По словам 22-летней горожанки, чипы по размеру не превышают 14 миллиметров. Девушка заказала капсулы через интернет, теперь ей не нужно носить с собой банковские карты и ключи, чтобы рассчитаться в магазине или открыть дверь. «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, насколько безопасны такие устройства и зачем они нужны.

По словам врача-нейрохирурга и невролога Владислава Смирнова, чипирование и внедрение различных устройств используется давно в медицине. Например, в биопротезировании. Как заметил специалист, такие устройства способны восстановить некоторые функции организма, которые были утрачены по каким-либо причинам.

— Яркий пример: после инсульта человек может лишиться возможности двигать конечностями, запрограммированный чип после внедрения в организм начинает через нервные импульсы считывать попытку человека взяться, например, за ручку двери. Устройство помогает сократить мышцы, и функция хватания приводится в действие, — пояснил врач.

Как заметил медик, без такого имплантата сигналы организма не способны донести до периферических клеток нужную информацию, а вживленный чип помогает проконтролировать и скорректировать этот процесс.

Эксперт заметил, что в медицине уже существуют разного рода устройства, которые вживляются в организм и даже лечат некоторые заболевания.

— Например, каждое устройство будет отвечать за какую-то конкретную болезнь и будет предупреждать и проводить ее профилактику. Так, в перспективе устройство будет способно выявить и распознать онкологию на ранних стадиях. Кроме того, система, если ее усовершенствовать, сможет лечить даже психические расстройства, воздействовать на зоны, которые отвечают за эмоции, а это поможет избавить человека от страхов и комплексов, — рассказал нейрохирург.

Эксперт напомнил, что в России уже живет немало граждан с чипами в организме. Одним из первых внедрил в себя подобное устройство новосибирский врач.

— Среди нас уже есть киборги. У этого врача шесть чипов в теле, он открывает двери ладонью, чтобы завести авто, не использует ключи, блокирует и разблокирует гаджеты. Что же касается вредности этих механизмов для организма, этот вопрос изучен еще не полностью, — отметил специалист.

Также он рассказал, что все устройства, которые вживляются под кожу, проходят клинические исследования и тестируются на животных, поэтому здесь возможны какие-то отдельные фрагменты побочных эффектов, как это бывает при употреблении медикаментов, но вряд ли специалисты начнут массово использовать чип, который заведомо вреден для организма.

В свою очередь, эксперт в сфере информационных технологий Андрей Плачинта утверждает, что в Швеции уже давно существует киборги, которые в свое время вживили в свое тело аппарат размером с зерно:

— У нас тоже есть такие энтузиасты, но делают они подобные операции за границей. Биочип чуть более сантиметра в длину, записать на него можно небольшое количество данных, на самом деле — до 512 тысяч байт. Этого хватит, чтобы записать информацию о банковских счетах, запускать телефон или электронные ключи.

Плачинта заметил, что в чипе используется технология радиочастотной идентификации, сам он не может запрашивать информацию, но способен ее передавать после того, как устройство считает его 16-значный код.

Однако эксперт отметил, что в настоящее время такие биочипы беззащитны и их можно с легкостью взломать, чтобы использовать данные о личности. Эксперт отметил, что пока нет точной информации о том, можно ли отслеживать перемещение человека с устройством. Однако известно, что чип распознается на расстоянии не более чем 15 сантиметров от считываемого устройства.

Эксперт отметил, что вживлять чип или нет — дело добровольное. По его словам, в настоящий момент российское законодательство никак не регулирует этот вопрос, давая свободу выбора гражданам. Плачинта уверен, что в будущем люди тоже сами будут решать, нужен ли им в теле инородный предмет, пусть даже с полезными функциями.

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