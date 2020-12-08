Диагноз по алгоритмам: как искусственный интеллект экономит время московских врачей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Влияние цифровых технологий усиливается с каждым днем. Вот и московские врачи в поликлиниках за последние два месяца поставили 430 тысяч предварительных диагнозов с использованием сервиса на основе искусственного интеллекта. «Вечерняя Москва» узнала, как работает виртуальный ассистент докторов и каковы перспективы таких нововведений.

Как отмечают в московской мэрии, алгоритмы современного сервиса выявления недугов подбирают подходящий диагноз на основе жалоб пациента. Симптомы заносятся в программу, а она в свою очередь выдает три наиболее вероятные болезни из 265 групп заболеваний, известных миру. Для подтверждения диагноза пациента отправляют на дополнительное обследование или консультации к другим специалистам.

Электронный помощник, по данным столичных властей, в 10 раз экономит время врача, предлагая ему в рамках помощи пациенту в том числе различные пакетные решения, включающие в себя полный комплекс необходимых лабораторных и инструментальных исследований. Пока они предусмотрены по 54 группам диагнозов, покрывающим 90 процентов обращений в поликлинику.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Данная система заработала во всех взрослых поликлиниках Москвы осенью этого года. В дальнейшем использование ИТ-решений на основе технологии искусственного интеллекта будет только расширяться.

Как рассказал «ВМ» директор по науке и технологиям «Агентства искусственного интеллекта» Роман Душкин, перспективы технологий искусственного интеллекта в медицине вообще очень большие. Специалистам это может существенно облегчить жизнь.

— Врач, когда принимает пациента и смотрит на него, может что-то забыть, что-то не учесть, не увидеть какой-то симптом и, соответственно, поставить неправильный диагноз. Системы искусственного интеллекта позволяют учитывать самое большое количество разных данных, которые собираются о пациенте. Можно это делать на протяжении всей его жизни и в дальнейшем использовать при принятии решений в первую очередь при диагностике, а затем — в программе лечения, — отметил эксперт.

Внедрение систем искусственного интеллекта позволит лечить пациента фактически индивидуально, отходя от типовых рекомендаций и протоколов, которые порой бывают даже вредны, уверен Душкин.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Однако не обходится здесь и без ложки дегтя. По словам специалиста, медицина — это область доверия и в нормативно-правовом плане она сильно зарегулирована, поэтому любые технологические решения в ней должны проходить тщательное тестирование, начиная с процедуры постановки диагноза и заканчивая производством лекарственных препаратов.

— Здесь есть существенный барьер у систем искусственного интеллекта и технологий на его основе, которые будут помогать врачам, ведь никто не говорит, что система заменит медика, она будет ему ассистировать. Барьер влечет к тому, что систему необходимо тестировать несколько лет, а новые знания в области медицины появляются настолько быстро, что через пять лет система, которую мы разработали, будет существенно устаревшей. А если мы изменим в ней что-то, все испытания потребуется проходить сначала, — констатировал собеседник «ВМ».

Но в целом, подмечает Душкин, производителям систем искусственного интеллекта намного легче работать в столице, чем где бы то ни было в мире. В области здравоохранения, несмотря на жесткие стандарты испытаний, контакт с разработчиками интеллектуальных сервисов власти активно поддерживают.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москва вообще является лидером в создании цифровых сервисов для взаимодействия государства с гражданами является Москва. По готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта, в том числе городской инфраструктуры, столица — среди десяти крупнейших мегаполисов мира. Искусственный интеллект применяется в столице уже в самых разных областях – образовании, безопасности, транспорте, медицине. Теперь искусственный интеллект становится и новым стандартом работы московских поликлиник. Постепенно его внедряют и на станции скорой помощи.

А чтобы современные решения реализовывались в соответствии с имеющейся нормативно-правовой базой, 1 июля 2020 года в Москве стартовал эксперимент по установлению специального правового режима для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта. Это позволит ускорить развитие самых передовых технологий. Сам факт проведения такого эксперимента именно в Москве подчеркивает роль столицы России в сфере создания ИИ.

Читайте также: Супермозг: заменит ли искусственный интеллект людей