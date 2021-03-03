Студенты НИТУ «МИСиС» создали робота-художника Airbot

Студент второго курса кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Георгий Бондарь собирает робота- художника на льду катка около своего дома / Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Студенты кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» создали робота-художника Airbot. Они планируют выпустить его на лед Чистых прудов, чтобы тот украсил их цитатой из песни Виктора Цоя.

Студенты МИСиС Георгий Бондарь и Ярослав Савельев собирают робота прямо на льду хоккейной коробки в одном из столичных дворов. Колеса, мощный кузов, двигатель — со стороны Airbot похож на миниатюрный снегоуборщик. Возможно, именно так и подумали местные дворники, с улыбкой наблюдавшие за процессом сборки.

Впрочем, когда «волонтеры» достали картриджи с краской, дворники начали подозревать, что с уборкой им сегодня никто не поможет, поэтому, взявшись за лопаты, поспешили дочистить оставшийся снег.

— Это роботизированная платформа, которую можно использовать для разных целей, — объясняет Ярослав Савельев. — Например, в сельскохозяйственной промышленности для удобрения растений, нанесения разного рода разметок, помощи коммунальным службам. Все зависит от комплектующих.

Параметры будущей картинки передаются на процессор через Wi-Fi, а робот в свою очередь воспроизводит изображение на любой горизонтальной поверхности. К примеру — на льду катка. Именно для того, чтобы творить искусство, Airbot и создавался.

— Мы участники сообщества техноэнтузиастов Underground Robotics, — рассказывает Георгий. — У нас есть производственно-техническая база в одной из промзон города. Там мы работаем над воплощением разных неформальных идей — тех, что трудно реализовать на базе университетов или официальных научных сообществ.

На создание Airbot ребят вдохновило творчество легендарного уличного художника Бэнкси.

— Это поразительно, что до сих пор никто не знает, кто стоит за этим псевдонимом, зато его работы узнаются мгновенно! — с восторгом говорит Георгий. — Мы тоже захотели сделать накануне какой-нибудь знаковой даты подобные граффити. Другими словами, провести художественную акцию!

Но творческий порыв акционистов сдерживало отсутствие необходимых средств выражения.

— Для нанесения надписи на высокую стену необходимы квадрокоптеры, — объясняет Бондарь. — Но мы с ними никогда не работали, поэтому решили исходить из того, что умеем, и создали платформу, которая наносит краску на горизонтальные поверхности.

На создание платформы у ребят ушло три месяца работы и около 200 тысяч рублей. Когда Airbot прошел первые испытания, перед инженерами встала новая задача.

— Нам хотелось написать что-то, что у всех отзывается, — поясняет Георгий. — Но политическая повестка сегодня сложная: рискуешь задеть чувства либо одних, либо других. Поэтому мы придумали центральную фразу, которая логично объясняла бы самого робота.

Этой фразой стала переделанная строчка из песни легендарной рок-группы «Кино»: «Начинается новый день, и машина туда-сюда».

— В оригинале — «машины», но мы сделали «машина», потому что у нас ездит один робот, — рассказывает Георгий Бондарь.

Нанесение надписи 1500 квадратных метров льда Чистых прудов займет от шести до восьми часов. Если бы так долго творил Бэнкси, то он уже был бы обнаружен, опознан, проинтервьюирован и включен в процесс работы над сценарием фильма по своей автобиографии. Впрочем, поклонников творчества уличного художника это не смущает.

— Пусть долго, зато нанесение надписи станет актом искусства — художественной инсталляцией, которую сможет увидеть любой желающий, — убежден Георгий Бондарь.

К слову, при условии хорошей погоды увидеть и оценить плоды работы робота-художника москвичи смогут уже в этом месяце.

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