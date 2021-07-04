Столичные предприятия представят свою инновационную продукцию на крупнейших международных выставках

Заместитель гендиректора столичной компании Павел Степанов демонстрирует один из беспилотников, разработанных на московском предприятии. Их используют в геологоразведке, геодезии, при спасательных работах и в других сферах, поэтому такая продукция привлекает пристальное внимание участников международных выставок / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По инициативе столичных властей московские производители могут найти партнеров на крупных международных выставках. «Вечерняя Москва» выяснила, как принять в них участие.

Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает компании принять участие в очных зарубежных выставках в ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане. Экспортеры смогут презентовать на них свою продукцию на общем стенде «Сделано в Москве». Производителям это выгодно — Московский экспортный центр покрывает все затраты на участие в выставках.

Среди участников МЭЦ — единственная в нашей стране компания, которая одновременно создает беспилотные летательные аппараты для аэрофотосъемки и производит программное обеспечение для обработки и анализа данных, полученных в ходе такой воздушной разведки.

Ее аппараты часто становятся полноценными участниками мировых выставок. Так, в эту субботу завершилась «АГРОВОЛГА 2021», в которой московские новаторы тоже принимали участие.

— Мы продемонстрировали технологии в сфере образования, — рассказал заместитель гендиректора компании Павел Степанов. — А ранее мы участвовали в Петербургском международном экономическом форуме, где работали сразу на нескольких стендах, в том числе у специального гостя — восточного государства Катар.

Беспилотники широко используются геологами для разведки месторождений, геодезисты с их помощью создают 3D-модели местности, нефтяники и энергетики мониторят состояние трубопроводов, а сотрудники МЧС определяют причины чрезвычайных ситуаций и тактику их ликвидации. Теперь у компании новый проект — поиск золотоносных месторождений в Африке. Договоренностей удалось добиться после форума «Россия — Африка».

— После отправки первых бригад на запад континента, в Буркина-Фасо, готовимся к началу разведки в Гане и Мали, — рассказывает Степанов. Среди других проектов компании — шоу дронов. Первое масштабное событие такого плана произошло два года назад, на международном форуме в Дубае. Сейчас с помощью российских дронов реализовано уже более 20 проектов в странах Персидского залива.

— Постоянное участие в международных выставках добавляет нам коммерческих заказов, — отмечает Степанов.

В планах компании — стать резидентом будущего кластера «Ломоносов». И конечно, расширить международное сотрудничество. Причем они не единственные, у кого такие серьезные прожекты.

— С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1200 московских компаний, — сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Кстати, у Москвы по части выставочных перспектив глобальные планы. Гендиректор компании «Заявочный комитет «Москва Экспо — 2030» Алексей Калачев отметил, что столица претендует на проведение выставочного форума ЭКСПО-2030. Произойдет это или нет, станет известно в 2023 году.

— Наша страна активно участвует в ЭКСПО, начиная с 1851 года, но ни разу не принимала у себя это масштабное мероприятие, — говорит Калачев. — Для этого есть все необходимое: город входит в топы ключевых международных рейтингов по разным показателям, имеет большой опыт организации мегасобытий.

А мировая практика проведения ЭКСПО подтверждает, что выставка благотворно влияет на экономику страны и региона, где проводится.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние пять лет для столичных компаний на международных выставках было организовано почти 20 тысяч деловых встреч с потенциальными клиентами.

Сумма заключенных экспортных контрактов только по результатам выставок прошлого года превысила 4 миллиона долларов. МЭЦ финансирует 100 процентов затрат на участие в выставках, в том числе аренду и застройку площади, логистику и прочее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва»:

— О своих планах принять участие в международных отраслевых выставках и конференциях, которые пройдут в этом году в России, Белоруссии, Польше, Франции, Германии, Израиле и США, уже сообщили более десятка компаний, чье производство локализовано в ОЭЗ «Технополис Москва». Не исключаю, что таких намного больше. В числе тех, кто готов представлять свою продукцию на мировых рынках, производители интерактивного, досмотрового и медоборудования, электронных компонентов и электроприводов для промышленности и коммунального хозяйства.