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Столичные предприятия представят свою инновационную продукцию на крупнейших международных выставках

Василиса Чернявская 

Технологии
Столичные предприятия представят свою инновационную продукцию на крупнейших международных выставках
Заместитель гендиректора столичной компании Павел Степанов демонстрирует один из беспилотников, разработанных на московском предприятии. Их используют в геологоразведке, геодезии, при спасательных работах и в других сферах, поэтому такая продукция привлекает пристальное внимание участников международных выставок / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

По инициативе столичных властей московские производители могут найти партнеров на крупных международных выставках. «Вечерняя Москва» выяснила, как принять в них участие.

Московский экспортный центр (МЭЦ) приглашает компании принять участие в очных зарубежных выставках в ОАЭ, Франции, Германии и Казахстане. Экспортеры смогут презентовать на них свою продукцию на общем стенде «Сделано в Москве». Производителям это выгодно — Московский экспортный центр покрывает все затраты на участие в выставках.

Среди участников МЭЦ — единственная в нашей стране компания, которая одновременно создает беспилотные летательные аппараты для аэрофотосъемки и производит программное обеспечение для обработки и анализа данных, полученных в ходе такой воздушной разведки.

Ее аппараты часто становятся полноценными участниками мировых выставок. Так, в эту субботу завершилась «АГРОВОЛГА 2021», в которой московские новаторы тоже принимали участие.

— Мы продемонстрировали технологии в сфере образования, — рассказал заместитель гендиректора компании Павел Степанов. — А ранее мы участвовали в Петербургском международном экономическом форуме, где работали сразу на нескольких стендах, в том числе у специального гостя — восточного государства Катар.

Беспилотники широко используются геологами для разведки месторождений, геодезисты с их помощью создают 3D-модели местности, нефтяники и энергетики мониторят состояние трубопроводов, а сотрудники МЧС определяют причины чрезвычайных ситуаций и тактику их ликвидации. Теперь у компании новый проект — поиск золотоносных месторождений в Африке. Договоренностей удалось добиться после форума «Россия — Африка».

— После отправки первых бригад на запад континента, в Буркина-Фасо, готовимся к началу разведки в Гане и Мали, — рассказывает Степанов. Среди других проектов компании — шоу дронов. Первое масштабное событие такого плана произошло два года назад, на международном форуме в Дубае. Сейчас с помощью российских дронов реализовано уже более 20 проектов в странах Персидского залива.

— Постоянное участие в международных выставках добавляет нам коммерческих заказов, — отмечает Степанов.

В планах компании — стать резидентом будущего кластера «Ломоносов». И конечно, расширить международное сотрудничество. Причем они не единственные, у кого такие серьезные прожекты.

— С 2017 года на 67 международных выставках свою продукцию представили более 1200 московских компаний, — сказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Кстати, у Москвы по части выставочных перспектив глобальные планы. Гендиректор компании «Заявочный комитет «Москва Экспо — 2030» Алексей Калачев отметил, что столица претендует на проведение выставочного форума ЭКСПО-2030. Произойдет это или нет, станет известно в 2023 году.

— Наша страна активно участвует в ЭКСПО, начиная с 1851 года, но ни разу не принимала у себя это масштабное мероприятие, — говорит Калачев. — Для этого есть все необходимое: город входит в топы ключевых международных рейтингов по разным показателям, имеет большой опыт организации мегасобытий.

А мировая практика проведения ЭКСПО подтверждает, что выставка благотворно влияет на экономику страны и региона, где проводится.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние пять лет для столичных компаний на международных выставках было организовано почти 20 тысяч деловых встреч с потенциальными клиентами.

Сумма заключенных экспортных контрактов только по результатам выставок прошлого года превысила 4 миллиона долларов. МЭЦ финансирует 100 процентов затрат на участие в выставках, в том числе аренду и застройку площади, логистику и прочее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва»:

— О своих планах принять участие в международных отраслевых выставках и конференциях, которые пройдут в этом году в России, Белоруссии, Польше, Франции, Германии, Израиле и США, уже сообщили более десятка компаний, чье производство локализовано в ОЭЗ «Технополис Москва». Не исключаю, что таких намного больше. В числе тех, кто готов представлять свою продукцию на мировых рынках, производители интерактивного, досмотрового и медоборудования, электронных компонентов и электроприводов для промышленности и коммунального хозяйства.

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