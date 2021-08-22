Фестиваль науки и технологий Geek Picnic прошел в столице

Участницы фестиваля Geek Picnic Динара Кагирова (слева) и Гюзель Арифулина пообщались с роботом Алексом. Он умеет поддерживать беседу почти на любую тему / Фото: Виктория Соколовская

В этом году мероприятие впервые прошло на теплоходе. Участники знакомились с технологичными разработками, курсируя по Москве-реке.

В этот день один из столичных теплоходов превратился в футуристический мир, населенный роботами и удивительными инсталляциями. На палубе между гостями бегает огромный механический паук, которого с интересом разглядывают окружающие. Это разработка столичного ученого Даниила Топорца. С помощью пульта управления он может заставить робота быстро бегать или танцевать перед зрителями.

— Это универсальная ультрапроходимая платформа, которую можно использовать в разных сферах деятельности: агропромышленность, добыча полезных ископаемых, военно-оборонная сфера, — говорит Даниил Топорец. — Плюс в том, что робот может пролезть куда угодно, что не всегда может человек.

Другой объект, который приковывает внимание гостей, — робот Алекс, который выглядит как человек и может поддержать беседу на любую тему. Им заинтересовалась посетительница фестиваля Динара Кагирова. Девушка спрашивает, готов ли он взять ее в жены. Вежливый робот заверяет: девушка ему нравится, но к серьезным отношениям он пока не готов.

— Я была в прошлом году на фестивале в качестве волонтера. Сейчас решила прийти с подругой. Это отличная возможность познакомиться с интересными разработками молодых ученых, — сказала Кагирова.

Еще один робот — Люси — особенно нравится тем, кто любит делать селфи. Гости подходят к Люси, кладут руку на плечо, она достает телефон и делает кадр вместе с посетителем, сразу же публикуя его в социальных сетях.

А еще на фестивале организовали лекторий, где ученые рассказывали о своих проектах в области робототехники и VR-технологий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марина Смирнова, директор фестиваля Geek Picnic:

— Фестиваль традиционно проходит в Парке Горького. Но в этом году мы решили найти новый формат. Организаторы посчитали, что провести фестиваль на теплоходе будет очень символично.

Это простор, свобода, которых из-за ограничений нам не хватало. Тема этого года — «восстановление». Гостей ждали нейросети, робототехника, искусственный интеллект, проекты умных городов, IT-разработки и другие направления технологий.