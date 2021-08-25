Ученик московской школы разработал робота-муравья

Даниил Топорец представляет робота-муравья, который умеет выполнять различные команды / Фото: Из личного архива Даниила Топореца

Ученик 11-го класса школы № 1502 «Энергия» Даниил Топорец разрабатывает робота-муравья, который умеет шагать и комментировать свои действия. Его можно использовать для выполнения действий, опасных для человека.

Школьные учителя дали ему задание — разработать собственный проект. Даниил всегда любил биологию и химию, но очень хотел попробовать себя в программировании и электронике. Так родилась идея на стыке дисциплин. Школьник создал робота-муравья. У него шесть длинных лап, которыми он умеет перебирать. Управляет им разработчик с помощью пульта.

— Работа над «муравьем» еще продолжается. Постепенно у робота появляется все больше функций. Сначала я разработал шагающую платформу, затем появились шея, голова и челюсти с функцией захвата.

Робот обрел «глаза» — ультразвуковой дальномер, который определяет, есть ли объект на пути. Затем появились функции обхода препятствий и переключения режимов, — рассказал Даниил.

Со временем Топорец сделал робота более мультимедийным — он стал воспроизводить звуковые файлы и может комментировать свои действия, реагировать голосом на команды.

По словам разработчика, такой аппарат может быть полезен в военной сфере, при добыче полезных ископаемых, ремонтных работах.

— Робот может функционировать в труднодоступных и опасных для человека условиях. Его плюс в том, что шагающие платформы более универсальны и смогут передвигаться там, где не пройдут гусеничные и колесные модели, — объясняет Даниил.

Сейчас он активно участвует в технологических конференциях, форумах, выставках, где демонстрирует свою разработку.

— Мой робот-муравей вызывает интерес, на мероприятиях я знакомлюсь с другими разработчиками. Я был приятно удивлен, что многие технологические компании предложили свою бескорыстную помощь в создании некоторых компонентов «муравья». Такая поддержка придает уверенности в своих начинаниях, — отметил Даниил.

Сейчас молодой человек работает над новой версией своего робота. Топорец хочет добавить в него функцию картографирования — научить робота составлять карту местности.

— Возможно, в 3D-формате, — добавил Даниил.

ФАКТЫ

— Робот может вернуться в исходное положение после опрокидывания на спину.

— Робот-муравей школьника был представлен на выставке Международного военно-технического форума «Армия-2021» в парке «Патриот».

— Еще одна функция робота — танец. По словам разработчика, это не просто развлекательное шоу, а демонстрация возможностей платформы и использованных при ее программировании математических алгоритмов.