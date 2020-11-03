«Тур повышенной опасности»: почему россияне гибнут на курортах

Фото: pexels.com / Engin Akyurt

В последнее время Турция, несмотря на привлекательность своих курортов, стала довольно опасным местом для отдыха. Многие россияне, как утверждают власти, заболели коронавирусом именно там. А во вторник, 3 ноября, у берегов Аланьи затонул прогулочный катер, в результате чего погиб гражданин РФ.

«Вечерняя Москва» обсудила эти события с главой правовой службы Ассоциации туроператоров России Надеждой Ефремовой, которая рассказала, о чем необходимо помнить, чтобы провести отдых за границей без угрозы жизни.

По словам юриста, гарантом безопасности является покупка заграничного тура у сертифицированных организаций или их представителей.

— На рынке есть много всяких предложений, но экскурсии и поездки лучше всего приобретать у официальных российских туроператоров, которые работают в рамках закона. Они проводят проверки безопасности, изучают нюансы техники безопасности и т. д., — пояснила собеседник «ВМ».

Инцидент с перевернувшимся катером особый хотя бы потому, что речь идет о транспорте повышенной опасности. Однако это не останавливает потенциальных туристов от приобретения более дешевых туров «на улице».

Фото: pixabay.com

— По нашим данным, в основном за последний год все происшествия возникали из-за того, что экскурсии или пакетные туры были куплены где-то на улице, а не у сертифицированных поставщиков таких услуг, — отметила Ефремова.

По ее мнению, главная опасность «неофициальных» туров состоит в том, что их подают как примерно то же самое, что и стандартные поездки, только дешевле. Это соблазняет путешественника, которому важны деньги, а не то, продумали ли организаторы вопросы его безопасности.

— Лучше прислушиваться к предложениям официальных туроператоров. У них есть полная информация о поездках и курортах, но никак не у продавцов в каких-нибудь торговых центрах, — добавила юрист.

Она также призвала не стесняться и переспрашивать у представителей турфирм все неясные вопросы, чтобы в предстоящем отдыхе не было сомнений.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Отгородиться от всего мира»: закроют ли Турцию для россиян из-за COVID-19