Озвучены приблизительные сроки открытия границ в 2021 году

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Границы большинства стран откроются для российских туристов к лету 2021 года. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Ряд стран, популярных у россиян, может быть закрыт до осени будущего года. Об этом заявили эксперты в ходе пресс-конференции ТАСС.

— На мой взгляд, данный прогноз довольно пессимистичен, — заметил Барзыкин. — Даже сейчас наших соотечественников ждут уже в 30 странах, в 15 из них можно попасть прямым рейсом. Понятно, что ситуация в мире сейчас довольно непростая, заболеваемость во многих государствах растет, но мы уже привыкли путешествовать и отдыхать в условиях повышенного риска. Кроме того, я уверен, значительную роль в борьбе с пандемией сыграет распространение вакцины, соблюдение ограничений и правил, к которым мы тоже уже привыкли и приспособились. Конечно, до марта ситуация с открытием границ сильно не изменится, но после, полагаю, мир начнет успокаиваться и открываться. К лету же можно ожидать полного открытия границ.

Барзыкин также призвал не переживать относительно повторного закрытия уже открывшихся направлений. Даже если россияне уже успели забронировать заграничные путешествия, то деньги за тур им вернут:

— Все это прописано в договоре. Во время первой волны пандемии, весной, никто не ожидал, что ситуация окажется настолько тяжелой. Туроператоры оказались к ней просто не готовы, поэтому правительство даже принимало решение по отсрочке возврата средств. Теперь же все, кто в здравом уме, понимают, что ситуация меняется постоянно. Так что с потенциальным возмещением проблем возникнуть не должно. Впрочем, не думаю, что за оставшиеся 20 дней пандемия может усугубиться настолько, что какие-то направления снова закроются, да и накупить туров люди не успели. Востребованы у нас только Арабские Эмираты и Турция, и то это мизер в сравнении с бронированием путешествий внутри страны.

Эксперт заключил, что, несмотря на возобновление сообщения с рядом стран, большинство россиян все равно предпочитают отдых в своей стране — 90 процентов путешественников в эти праздники сделали выбор именно в пользу внутреннего туризма, потому даже в случае закрытия некоторых направлений массовых проблем с возвратом средств быть не должно.

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