«Ложка дегтя»: почему из пяти открытых стран туристам из России доступна только Мексика

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С 25 мая Россия возобновила полеты в Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию и на Мальту. Решение было принято на взаимных началах. Насколько востребованными окажутся эти направления, кто туда может отправиться и сколько это будет стоить, разбиралась «Вечерняя Москва».

Открыли пять стран, а полетим только в одну

Вопреки громким заголовкам в СМИ из пятерки вновь открывшихся стран туристам пока будет доступна только одна — Мексика, заявил «ВМ» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

— С целью туризма пока можно только в Мексику (там не требуется виза). Исландия, Мальта и Португалия пока не выдают туристические визы (визовые центры этих стран приостановили работу из-за пандемии коронавируса, пока ситуация не улучшится и власти не дадут соответствующего распоряжения — прим. «ВМ»). Саудовская Аравия еще требует проходить обязательный семидневный карантин по прилете, что сдерживает поездки в эту страну (и отпугивает авиакомпании — прим. «ВМ»), — пояснил он.

По словам Горина, возобновление авиасообщения не означает, что страны и их компании готовы и могут выполнять грузопассажирские рейсы. Сейчас речь идет только гуманитарных рейсах (эти полеты организовываются властями той или иной страны, когда возникает необходимость вывезти соотечественников из-за границы на родину в условиях распространения ковида — прим. «ВМ»), уточнил эксперт. Позднее, когда состоится двустороннее открытие воздушных границ, формат полетов расширится, добавил он.

Горин выразил мнение, что сейчас важен сам факт того, что ограничения на фоне пандемии COVID-19 постепенно снимаются. Для путешественников отдельное благо — возможность слетать в мексиканский Канкун прямым рейсом, а не чартером, который прежде могли запросто отменить, добавил Горин.

— У туроператоров уже спланированы все программы. Для поездки в Мексику сдавать ПЦР-тест не нужно, вместо этого требуется заполнить специальную анкету. Полеты будут осуществляться пока три раза в неделю, причем первый рейс ожидается 29 мая. Далее квоту могут и расширить, но зависит это от соотношения спроса и предложения, — сообщил собеседник издания.

Он уточнил, что стоимость недельного отдыха вдвоем в Мексике начинается от 180 тысяч рублей, включая перелет.

— Это нормальная цена для такого дальнего путешествия, — заявил вице-президент АТОР.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Лететь особо больше некуда»

В Российском союзе туриндустрии «Вечерней Москве» также сказали, что туристическим направлением для россиян какое-то время будет только Мексика. В некотором смысле это сыграет на руку спросу, поскольку «лететь особо больше некуда», отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

— В Мексику рейсы будут востребованы в условиях дефицита, хотя ложка дегтя все же есть: там сейчас не сезон, так как ливни начнутся. Но они быстро пройдут, я думаю, и спрос это не подкосит, поскольку лететь особо некуда, — подчеркнул он.

По его словам, Мексика соблазнит туристов тем, что не требует визу и не будет придираться с проверками на коронавирус. Кроме того, даже в сезон дождей там интересная экскурсионная программа, добавил собеседник «ВМ».

— Если постараться, можно за примерно 100 тысяч рублей найти базовый комплект: отдых на неделю на двоих с перелетом. Но отель этот будет очень средний, — предупредил он.

Барзыкин также посоветовал не забывать о мерах предосторожности и профилактике ковида, чтобы отдых не превратился в страдание от болезни. Также эксперт рекомендует не отвозить за границу родителей старше 65 лет, поскольку они входят в группу риска по коронавирусу.

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