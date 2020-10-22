Ядро станции готово. Как строят «Терехово» Большой кольцевой линии

Начальник отдела строительного контроля АО «Объединение «Ингеоком» Дмитрий Ширшов / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В среду, 21 октября, строители приступили к разработке грунта в котловане под сооружение подземного пешеходного перехода вестибюля № 1 станции метро «Терехово».

Заместитель главного инженера АО «Объединение «Ингеоком» Константин Цаллагов проводит по стройке экскурсию. Очертания будущей станции уже понятны: внизу расположатся платформы, а тоннель и пути, по которым «полетят» поезда, находятся посередине. На поверхности для пассажиров уже в следующем году заработают два входа на Большое кольцо.

— Основные монолитные конструкции почти готовы, работы выполнены на 90 процентов, — обводит рукой он серые стены. — Проходка тоннелей завершена. Строителям предстоит демонтировать коммуникации после щитовой проходки. Из тоннеля и со станционного комплекса уберут специальный транспортер, по которому еще недавно грунт подавался на поверхность.

Металлические конструкции доставляли грунт, пока щит вел проходку от «Кунцевской» до «Карамышевской» транзитом через «Терехово».

— Ядро станции — платформа — уже готова, — ведет от тоннеля к центру будущего зала Цаллагов.

В технических помещениях станции кипит работа: отделочники возводят кирпичные перегородки, штукатурят и шпаклюют стены, укладывают на пол плитку. Идет подключение станции к внешним сетям: энергоснабжение, водоснабжение, канализация.

Первый вестибюль еще в процессе сооружения.

— Его стали возводить позже, так как эта часть станционного комплекса попадала в зону проходческих работ, — пояснил заместитель главного инженера. — Оттуда на щит шли различные коммуникации: вентиляция, водоотлив, высоковольтный кабель, а также подавались материалы.

Эти сети уже демонтированы, и строители возобновили монолитные работы по первому вестибюлю. Еще один важный элемент стройки — венткамера.

Это отдельное сооружение по своему объему сопоставимо с одной пятой части станции. Для венткамеры частично выполнено бетонное основание, строители приступили к возведению монолитных конструкций. По графику станцию планируется открыть в следующем году.

Кстати, вестибюли станции будут выходить на территорию Мневниковской поймы, к перспективной жилой застройке. Павильоны выполнят в виде остекленного прямоугольника с колоннадой.

По задумке архитекторов, колонны украсят силуэты фигур людей. Нанесут их с помощью технологий цифровой печати. На потолке сделают светильники в виде колец.

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