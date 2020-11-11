Рублем наказывают только самых несознательных: как проходят рейды по соблюдению масочного режима на станциях МЦД

Сотрудник патрульно-постовой службы линейного управления на станции Москва-Белорусская сержант полиции Данил Черонев в вагоне поезда МЦД-1, следовавшего до Белорусского вокзала, просит пассажирку Елену Шлычкову надеть маску и перчатки / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 10 ноября,полицейские вместе с железнодорожниками проверили соблюдение масочного режима на станции МЦД-1 Славянский бульвар.

Располагаемся с полицейскими на транспортно-пересадочном узле. С одной стороны вход на станцию Арбатско-Покровской линии метро «Славянский бульвар», с другой — на одноименную станцию Московского центрального диаметра. Позицию стражи порядка выбрали удобную: отсюда свободно просматривается пассажиропоток в обе стороны.

Мужчины в форме замечают пассажирку, которая надела маску, но забыла про перчатки. Сотрудник патрульно-постовой службы линейного управления на станции Москва-Белорусская Данил Черонев подходит к девушке и напоминает, что руки тоже необходимо защитить от инфекции.

— Кажется, я потеряла перчатки, — говорит москвичка, представившаяся Светланой Сорокиной.

Женщина направляется к окошку кассы и покупает необходимое средство защиты. А полицейские в это время обращают внимание на другого нарушителя. Мужчина, выходящий со станции МЦД-1, проигнорировал требования законодательства — на его лице нет маски. Стражи порядка преграждают дорогу нерадивому пассажиру.

— Наденьте, пожалуйста, маску! — просит сотрудник патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Москва-Белорусская старший сержант полиции Евгений Разживин.

— У меня ее нет! — невозмутимо заявляет москвич и пытается пройти мимо. Однако полицейские настойчивы, хоть и терпеливы. Пассажиру объясняют: маску можно купить в кассе. Однако москвич, представившийся Сергеем Максимовым, заявляет — денег на пятирублевую маску у него с собой нет. Полицейские предлагают ему средство защиты из собственных запасов. Максимов с недовольным видом берет маску и уходит, не потрудившись даже поблагодарить блюстителей закона.

— В большинстве своем люди адекватно реагируют на просьбы надеть маски и подчиняются, — говорит старший сержант Евгений Разживин. — Но встречаются и те, кто выражает недовольство, категорически не хочет выполнять требование закона.

Если нарушение устранено, полицейские ограничиваются профилактической беседой. А вот тех, кто отказывается подчиниться, привлекают к административной ответственности. Принципиальным противникам масочного режима придется заплатить штраф — пять тысяч рублей.

Помогают обезопасить пассажиров и сами железнодорожники.

— Мы каждый час проводим дезинфекцию поверхностей, с которыми часто контактируют пассажиры, — объясняет сотрудница МЖД Дельфуз Алимова. — В первую очередь это поручни эскалаторов и пропускные рамки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Атясов, исполняющий обязанности начальника дистанции Московских центральных диаметров:

— Такие рейды регулярно проходят на железной дороге. Кстати, инспекция на станции Славянский бульвар показала: как минимум 95 процентов пассажиров соблюдают масочный режим.

Кроме того, на транспортно-пересадочных узлах реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Среди них — ежедневная санитарная обработка павильонов, вагонов электричек, платформ, бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости соблюдения безопасной социальной дистанции и ношения средств индивидуальной защиты.

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