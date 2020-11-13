Изюминка типовой станции.Чем уникальна «Полежаевская» и как она появилась

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пять лет назад был закрыт на реконструкцию восточный вестибюль станции «Полежаевская». Закрытие было необходимо для строительства перехода на станцию «Хорошевская» Большой кольцевой линии. Сама же станция «Полежаевская» по-своему уникальна. «Вечерка» рассказывает о ней.

Это одна из немногих станций, получивших свое название не по объекту, расположенному рядом, а по имени конкретного человека — Героя Социалистического труда, начальника Метростроя в 1952–1978 годах Василия Полежаева.

Он родился в 1909 году в рязанском селе Астапово. В 1933 году он, будучи не только железнодорожным грузчиком, но и комсомольцем, отправился на строительство метрополитена. Василию Полежаеву выпало попасть в забой очень сложной по геологическим условиям станции «Охотный Ряд».

Василия Полежаева, ударника шахты № 10–11, награди ли почетной грамотой ЦИК СССР за своевременное окончание первой очереди строительства метрополитена. Кроме Полежаева, в списке награжденных этой грамотой значились архитекторы Колли, Фомин, Душкин, Чечулин, Ладовский и другие. Однако только молодой проходчик Полежаев, ставший впоследствии начальником Метростроя, был единственным метростроевцем, имя которого было увековечено в названии станции.

— Трехпутевая структура с двумя платформами также добавила «Полежаевской» уникальности. Такая мера была связана с проектом вилочного движения и продлением метро в Хорошево и Мневники, которое так и не осуществилось. Выбором отделочных материалов, глазурованной керамической плиткой и желтым волнистым мрамором, от своих современниц-сороконожек, созданных по типовым проектам, станция практически не отличается, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

Кстати, станция как минимум семь раз становилась декорацией для съемок эпизодов фильмов и сериалов.

ЦИФРА

10 метров — глубина заложения станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии метро.

КСТАТИ

Если бы не смерть Василия Полежаева, станция бы называлась «Хорошевская» по одноименному шоссе. Спустя 46 лет станция «Хорошевская» все-таки появилась в Москве.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Таганско-Краснопресненская линия, где и расположилась «Полежаевская», состоит из 23 станций. Линия считается самой загруженной в Московском метрополитене.

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