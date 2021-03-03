Колосья пшеницы из Флоренции: чем уникален дизайн «Киевской» Филевской линииметро

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В марте 1937 года была открыта «Киевская» Филевской линии метро. Первая станция второй очереди строительства подземки.

Кроме того, она стала первой из всех трех «Киевских». Открытая в 1937 году станция хоть и не несла в своем облике отчетливого сталинского ампира, но как бы предвещала его. Архитектор Дмитрий Чечулин был вдохновлен античными мотивами.

В 1935 году молодой, подающий большие надежды архитектор Чечулин в составе делегации посетил Помпеи, Венецию и Флоренцию.

— Обладавший чутьем Чечулин понимал, чего хочет партия. Она желала «освоения мирового наследия в архитектуре и строительстве с учетом наших социальных завоеваний». Сорок шесть колонн, обрамляющих перронный зал станции, призывали к движению вперед, три ряда ниш со светильниками рождали иллюзию высокого неба. Очевидно, что Чечулин мог себе позволить дорогостоящие материалы, раз одел несущие элементы в розовый и бледно-зеленый оникс, который, правда, быстро потрескался и был заменен на светлый мрамор.

Но капители из глазурованного фарфора с рельефом пшеничных колосьев и плодов, которые Чечулин увидел во время путешествия по Флоренции, и инкрустация в виде помпейских росписей сохранились. Характерная деталь — среди фруктов античных форм — серп и молот, — сказала искусствовед Евгения Гершкович.

На полу станции была мраморная мозаика в виде традиционного украинского орнамента. В торце была скульптура Сталина, которая не сохранилась.

Существовавший до 1972 года наземный вестибюль был разобран при строительстве эскалаторного тоннеля со станции «Киевская» Кольцевой линии. Он находился на месте современного входа в подземный переход у Киевского вокзала.

В 2014–2016 годах проводились реставрационные работы с воссозданием первоначального облика станции с полной заменой облицовки путевых стен.

КСТАТИ

В годы войны Чечулин, занимая должность начальника проектирования Москвы, организовывал штаб маскировки города и командовал военизированной ротой инженерной разведки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Один из входов на станцию «Киевская» Филевской линии оформлен французскими архитекторами в духе типовых проектов первых станций парижского метро.

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