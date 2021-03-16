Дубовая роща на платформе: как создавали дизайн станций Солнцевской линии

Станция Московского метрополитена «Раменки» в день открытия / Фото: Владимир Новиков/ Вечерняя Москва

16 марта, четыре года назад открылся участок Солнцевской линии от станции «Парк Победы» до «Раменок». Город получил три новые станции — «Минская», «Ломоносовский проспект», «Раменки». О них рассказывает «Вечерка».

Солнцевская линия стала тринадцатой по счету в столичном метрополитене. Она была запущена 31 января 2014 года с открытием челночного движения между станциями «Деловой центр» — «Парк Победы».

Желтый цвет на схеме метро носит и Калининская линия, которая, как ожидается, в будущем соединится с Солнцевской.

— Первый участок Калининской линии начали строить еще в 1975–1979 годах, в рамках подготовки городской транспортной инфраструктуры к московской Олимпиаде 1980 года. Возможно, заговорило желание познакомить гостей спортивных состязаний с русским народным творчеством. В оформлении «Перово», например, появились парные барельефы с изображением персонажей русского фольклора — птицами Сирин и Гамаюн, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

Три станции Солнцевской линии — «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» также несут в своем оформлении определенную идею. Они выполнены в единой архитектурной концепции, но у каждой свой индивидуальный дизайн. Построенные по типовому проекту, они имеют один ряд колонн по центру платформы.

Графика на «Минской» посвящена военной технике.

Рисунки на «Ломоносовском проспекте» выполнены в виде пересекающихся рядов цифр, которые являются фрагментами последовательности чисел итальянского ученого Фибоначчи. Они символизируют точные науки и отражают связь станции с расположенным поблизости МГУ.

Тема рисунков станции «Раменки» навеяна историей района. Абстрактные силуэты деревьев на зеленом фоне напоминают о ранее располагавшихся в этой местности густых дубовых рощах.

После открытия этой станции метро пришло в район Раменки, откуда за 17 минут теперь можно добраться до делового центра «Москва-Сити».

ЦИФРА

346 километров достигла длина эксплуатируемых путей метрополитена после открытия трех станций.

КСТАТИ

Рядом со станцией метро «Солнцево» находится соединительная ветка (гейт) между путями метрополитена и железной дороги, через которую в метро попадают новые вагоны.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

При следовании в сторону станции «Рассказовка» поезда могут доехать до станций «Солнцево» (при заходе в депо), «Говорово» (для оборота) или «Раменки» (для отстоя).

Читайте также: Более десяти новых составов «Москва-2020» запустят на Кольцевой линии метро