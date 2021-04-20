Спасла жизнь создателю. Трудная судьба архитектора Душкина

станция метро «Павелецкая» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В апреле 1959 года станция метро «Павелецкая» превратилась из двухзально-пилонной в колонную станцию. Одним из авторов облика станции и южного вестибюля был архитектор Алексей Душкин.

В своей жизни Алексей Душкин работал во всех областях архитектуры. Участвовал в проектировании социалистических городов Донбасса в 1930–1932 годах, Автодорожного института в Харькове в 1932–1934 годах. Был участником многих архитектурных конкурсов на строительство Дворца Советов, Дворца Радио и Института Маркса-Энгельса-Ленина, Академического кинотеатра в Москве. Алексей Душкин был среди тех, кто составил мировую славу молодой советской архитектуры.

— Именно его станции метро «Дворец Советов» (которая сегодня называется «Кропоткинская». — «ВМ»), «Площадь Революции», «Маяковская», «Завод имени Сталина» (сейчас это станция «Автозаводская») и «Новослободская» признаны шедеврами на международных выставках, — рассказал историк Петр Новиков.

«Преодоление подземности увенчалось успехом, и на станции ощущаются свобода и простор, свойственные эллинским сооружениям», — писал Душкин о станции «Дворец Советов». Это был его первый проект в метро, выполненный совместно с архитектором Яковом Лихтенбергом.

По словам Петра Новикова, станция эта даже спасла Душкину жизнь.

В начале марта 1935 года Алексей Душкин был арестован, отправлен на Лубянку, затем переведен в Бутырскую тюрьму. А в апреле метро посетила правительственная делегация, в которую входили нарком иностранных дел Максим Литвинов и министр иностранных дел Англии лорд Антони Иден. Станция «Дворец Советов» понравилась ему настолько, что он захотел познакомиться с авторами. Через три дня Душкина освободили.

Но творчество Душкина не ограничивалось только метрополитеном. Среди наиболее известных — «Детский мир» на Лубянской площади, железнодорожные вокзалы в Днепропетровске, Симферополе, Сочи, Евпатории, Брянске. Созданные более полувека назад эти здания до сих пор служат и во многом определяют архитектурный облик городов.

В эпоху борьбы с культом личности Сталина под удар попал и Душкин, которого обвинили в излишнем украшательстве, хотя он просто следовал указаниям руководства. После этого он принял решение уйти из архитектуры навсегда.

ЦИФРА

150 метров составляет переход между одноименными станциями «Павелецкими» московского метро.

КСТАТИ

В 1937 году за проект станции «Дворец Советов» («Кропоткинская») авторы были награждены почетными дипломами (Diplome d’Honneur) на Международной выставке в Париже.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Алексей Душкин окончил Харьковский технологический институт в 1930 году, но диплома не получил. У него была задолженность по украинскому языку.

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