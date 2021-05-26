Супчик, вышивка, соитие: байкеры объяснили, почему водители опаснее мотоциклистов

Фото: Вечерняя Москва

Принято считать, что мотоциклисты и байкеры — отъявленные нарушители закона и правил дорожного движения. В глазах многих водителей байкер — это бесшабашный гонщик и панк, который ни во что не ставит ни свою жизнь, ни тем более чужую. «Вечерняя Москва» поговорила с несколькими известными сорвиголовами на «железных конях» и убедилась в обратном. Они рассказали о популярных ошибках автовладельцев и объяснили, почему иногда водители готовы делать на дороге что угодно — есть, шить и даже заниматься любовью, — но только не рулить.

«Не погибать в бытовухе»

Как рассказал «ВМ» основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдостанов, водители нередко нарушают ПДД «похлеще» мотоциклистов. Особенно сильно это было распространено в 90-е годы, вспомнил собеседник «ВМ».

— Но тогда вообще другое время было, — говорит Хирург. — Кто-то специально, со зла это делал (провоцировал происшествие на дороге — прим. «ВМ»), но, как правило, все происходило неумышленно, по невнимательности. Либо от безответственности.

По словам Залдостанова, «таких историй полно», и всегда обидно, когда они приводят к тяжелым последствиям: увечьям или даже смерти. Во избежание подобных последствий «Ночные волки» и лично их лидер призывают всех — и автовладельцев, и байкеров — строго следовать правилам дорожного движения. «Они написаны кровью», — подчеркнул Хирург.

— Я призываю всех беречь себя и прислушиваться к советам тех, кто долгие годы проводит в дороге, чтобы не погибать в бытовухе. Расстаться с жизнью из-за бытовухи — это западло, — добавил он.

Байкер также рассказал о своем коллеге, «брате из Якутии», который «на ровном месте стал инвалидом», так как столкнулся с нарушителем на дороге. Теперь «хорошему парню из «Волков» грозит ампутация, и все из-за невнимательности участников дорожного движения, с сожалением отметил Залдостанов.

— Часто бывает такое: водитель не глянул, не посмотрел, отвлекся, по телефону говорил, а потом вспомнил: «Ой, поворот проезжаю!». И раз — дергает руль в сторону. И все — приехали, — завершил он свой рассказ.

Фото: Вечерняя Москва

«Байкер отвечает своим мясом, водитель — бампером»

— Вся культура вождения возникает из чувства опасности, и мотоциклист может прочувствовать ее, ибо отвечает за все своим мясом, — пояснил корреспонденту «ВМ» Алексей Вайц, еще один «ночной волк».

Вайц рассекает на «железном коне» уже не один десяток лет. По словам байкера, не было ни дня, чтобы он не столкнулся с каким-либо нарушением на дороге, исходящим от другого участника движения.

— Это происходит каждый день, причем иногда не раз и не два. Если что-то не пошло не так, — говорит Вайц, — считай, что тебе повезло, что никто не испортил настроение.

Судя по опыту собеседника «ВМ», автомобилисты «постоянно сидят в телефонах, проводят время в разговорах, ссорах друг с другом». По мнению Вайца, водители беспечно пользуются той роскошью, которую дает им их транспорт.

— Автомобилист — он в зоне комфорта: мягкое сиденье, нет посторонних звуков, играет музыка… Создается ощущение офисного пространства, где можно и эсэмэску написать, и по телефону позвонить. И водитель отвечает за нарушения не своим телом, как байкеры, а бампером, подушкой безопасности и так далее, — сказал «ночной волк».

По его словам, невнимательность на дороге — это ключевой фактор аварийности, но главная причина конкретно ДТП — страх водителей, которых байкер по тем или иным причинам выбивает из их зоны комфорта.

— Дорога не терпит таких состояний, как расслабленность. Ты должен быть сконцентрирован, — отметил Вайц.

Он припомнил, как еще в 1979–1980 годах попал в серьезную аварию из-за апофеоза чужой безалаберности. Как рассказал байкер, тогда он ехал на мотоцикле вместе с сестрой, но им не посчастливилось встретить на пути «целый автомобиль пьяных людей». Здесь к банальной невнимательности примешался алкоголь — еще один катализатор множества ДТП, указал Вайц.

— Я решил их обогнать, а скорость большая — выше 100 километров в час. И они вдруг как повернули влево. Удар пришелся прямо в дверь машины, а у меня были дуги безопасности. Тем не менее я очень сильно пострадал, — заключил он.

Фото: Вечерняя Москва

«Доходит до соития»

За рулем водители часто занимаются чем угодно, но только не вождением, заявил «ВМ» руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Проректор Иванов. По его мнению, аварии на дорогах происходят по двум основным причинам: либо из-за невнимательности, либо в связи с нарушением ПДД.

— Я своими глазами видел, как водитель кушал борщ, когда его машину тянуло по прямой. Я постучал в окно, он открыл, я спрашиваю, мол, зачем ты это делаешь вообще? Он одной рукой держит пластиковую тарелку, другой — наворачивает суп. «Тебе не стыдно?» — спросил я, а он ответил, что у него «пищевое окно». Я только потом узнал, что это как-то связано со спортом, — рассказал байкер.

Он также поведал о женщине, которая «вышивала за рулем», и еще одной автоледи, переодевавшейся прямо на ходу. Иванов уточнил, что не специально выискивает таких персонажей — они сами притягивают к себе внимание неадекватным поведением на дороге. Если видно, что машину тянет в сторону или манера вождения какая-то странная, то невольно смотришь в сторону этого подозрительного субъекта, пояснил Проректор.

— А там вплоть до соития доходит, — с иронией сказал он. — И это не нарушение правил, между прочим. Да, в телефон нельзя смотреть за рулем, но про супчик или вышивание ничего не написано. А из-за всего этого случаются аварии.

По мнению собеседника «ВМ», самые главные враги безопасной дороги — телефоны и гаджеты. Иногда водители так плотно в них сидят, что «начинают тупить, а цена этому — человеческая жизнь», обратил внимание байкер.

Помимо прочего, Иванов разделил нарушения ПДД на три вида — от типичного до «самого ненавистного». Первым идет классика — алкогольное опьянение, второе — разворот транспорта в неположенном месте и проезд на красный свет, сообщил мотоциклист.

— Машины, проезжая на красный свет, каким-то волшебным образом сталкиваются с мотоциклистами. Те, бывает, стартуют от светофора первыми, но водители тоже иногда думают: «Ай, ладно — проскочу!» — отметил Проректор.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Третий тип нарушений, по словам эксперта, исходит от «учителей» — водителей, которые начинают объяснять другим участникам движения, почему они водят не так и вообще неправы по жизни.

— Вот один раз мой знакомый Тигран проезжал мимо таких «учителей». Они бодались на дороге: один обгонял другого, тот резко тормозил и так далее. Вдруг один из автомобилей выехал вперед и резко затормозил, а другой, уходя, сбил Тиграна. Он лежит весь раскромсанный, но эти водители побежали не к нему, а друг к другу — морды бить, — с сожалением сказал байкер.

Кроме того, часто мотоциклисты сталкиваются с таксистами, причем первые правилам следуют, а вот вторые охотно ими пренебрегают, заметил Иванов.

— И двери на ходу открывают, и разворачиваются через двойную сплошную, и паркуются неправильно. Но тут еще есть момент: водители такси иногда работают круглые сутки и устают. Моя жена была на мотоцикле, когда ее сбил таксист. Он просто заснул за рулем, и его унесло на обочину, — рассказал он.

В заключение Проректор выразил мнение, что на дороге «должна быть взаимная любовь», а не беспредел, пренебрежение законом и драки.

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