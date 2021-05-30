Легендарную машину изобразили на новом проездном

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столичном метрополитене выпустили новые тематические карты «Тройка» с изображением миллионного автомобиля «Москвич».

Первые экземпляры лимитированного проездного билета бесплатно получили все посетители новой выставки «Мечта москвича», которая открылась в Музее транспорта Москвы на Выставке достижений народного хозяйства.

— Экспозиция пользуется большой популярностью у жителей столицы и туристов. За первые дни выставку посетили уже 2,5 тысячи человек. Детям особенно нравится зал «Ралли», в котором представлена объемная карта маршрутов международных гонок «Москвичей». А еще там можно увидеть различные спортивные модели этого автомобиля, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что от станции метро «ВДНХ» до павильона, в котором находится выставка, курсирует специальный тематический автобус, где пассажиры могут больше узнать о московском транспорте.

Проездной билет с изображением легендарного автомобиля можно приобрести в кассах, которые расположены на всех станциях внутри Кольцевой линии метрополитена.

Кроме того, 30 мая в столице лимитированным тиражом выпустили карту «Тройка», приуроченную к 100-летию Республики Коми. Ее презентовали во время запуска тематического поезда.

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