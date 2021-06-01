Автомобилисты все чаще пренебрегают сервисом

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Согласно исследованию аналитической компании Gruzdev Analyze, 39 процентов автовладельцев до последнего откладывают поездку в автосервис.

Чаще всего водители экономят на тюнинге и аксессуарах, на колесах и дисках, а также на решении кузовных проблем, не мешающих эксплуатации авто. При этом четверть опрошенных признались, что стали покупать автозапчасти подешевле. Проще говоря — контрафактные.

— Ничего удивительного. Автомобиль в Москве из социального маркера успеха постепенно превратился в средство передвижения — способа доехать из точки А в точку Б, — рассуждает автоэксперт Сергей Гладышев. — И если люди спокойно ходят в стоптанных кроссовках из старой коллекции, то почему бы им не ездить в старых поношенных автомобилях? Это тенденция характерна для всего мира. В Германии, например, еще 25–30 лет назад машину было принято менять каждый 3–4 года. Сейчас — раз в 5–10 лет. Скажу больше: на дорогах Европы легко встретить, к примеру, Audi 100 1988 года. Или VW Passat года 1992-го. Люди экономят, это нормально.

Владелец автомобильного маркетплейса Владислав Соловьев считает, что экономия экономии рознь.

— Одно дело — поцарапанный кузов, и совсем другое — детали, влияющие на безопасность движения, — рассуждает эксперт. — Разумеется, за автомобилем нужно внимательно следить и детали, пришедшие в негодность, своевременно менять. Однако в реалиях кризиса мы видим, что люди действительно начали экономить на запчастях. Выбирая дешевые, они идут на очень опасный компромисс. Качество зависит от цены на 80 процентов. Водители, используя дешевые запчасти, подвергают опасности и себя, и окружающих.

Аналитик и международный эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев рассуждает: — Автовладельцы все чаще встают перед выбором, на что им потратить деньги: отремонтировать машину, купить одежду или продукты. И выбирают, разумеется, отнюдь не ремонт. Если раньше автовладелец, видя течь в амортизаторе, сразу ехал на ТО, сейчас он будет ждать до последнего, пока неисправная деталь не начнет доставлять серьезные неудобства.

По словам эксперта, водители сейчас могут экономить и на ремонте подвески, и двигателя, и даже тормозов.

По данным ГИБДД, за первый квартал 2021 года на дорогах страны по причине эксплуатации неисправных автомобилей погибли 226 человек. — На самом деле таких аварий больше, потому что гаишники часто не заморачиваются и в качестве причины аварии пишут нарушение пункта ПДД 10.1 — мол, водитель не выбрал безопасный скоростной режим, — пояснил Сергей Гладышев. — А для машины с неисправными тормозами или «лысой» резиной любой скоростной режим опасен, на ней вообще нельзя ездить.

Как пояснил эксперт, сейчас, в начале дачного сезона, на дорогах особенно опасны «подснежники».

— В Москве и области немало автомобилей, которые большую часть года стоят во дворах и используются только для поездок на дачи. Мало того, что их техническое состояние, как правило, отвратительное, так еще и владельцы с прошлой осени практически не садились за руль и утратили навыки вождения, — пояснил Гладышев. — Плюс на дорогах появилась категория водителей и машин, которых тут не было вообще с начала пандемии — например, пенсионеры, которые весь период самоизоляции провели дома.

Что делать? По мнению экспертов, имеет смысл ужесточить правила техосмотра и сделать его более простым.

— Вместо 84 пунктов техобслуживания, я думаю, нужно оставить основные: тормоза, руль, свет и шины, — убежден главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. — Тогда резко снизится распространения нелегальных диагностических карт, на дорогах будет больше безопасных машин.

На чем экономят автолюбители, %

— Тюнинг и аксессуары, 65 %

— Колеса и диски, 35 %

— Кузовные проблемы,не мешающие эксплуатации, 28 %

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