Путь наверх: политический портрет генерального секретаря китайской Компартии Си Цзиньпина

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На недавно прошедшем ХХ съезде китайской Компартии 69–летний Си Цзиньпин был переизбран на третий срок в качестве генсека, нарушив тем самым традицию, установленную после смерти Мао Цзэдуна и утвержденную при Дэн Сяопине. Согласно ей, ни один руководитель, не только генсек, не может оставаться на руководящем посту более двух пятилетних сроков и должен уходить на пенсию после исполнения 68 лет. Как Си Цзиньпину удалось добиться такой власти?

Нынешний китайский руководитель шел к консолидации практически единоличной власти долго и упорно. Сейчас он, по сути, завершил трансформацию стиля руководства страной от традиции коллективного руководства (сложившейся как раз после смерти Мао и во время реформ Дэн Сяопина), когда генеральный секретарь считался лишь первым среди равных в Постоянном комитете Политбюро Компартии (верховный орган КПК), к тому, что сейчас впору считать аналогом авторитаризма.

Многие аналитики-китаеведы при этом отмечают следующую специфику методов, с помощью которых Си Цзиньпин шел вверх. Они, в частности, указывают, что он дистанцировался от непосредственного участия в выработке экономической политики, возлагая их на премьера и избегая тем самым личной ответственности. Важным шагом также стала широкомасштабная кампания по чистке госаппарата от тех, кого считали нелояльными, коррумпированными или неэффективными. На место вычищенных приходили лояльные Си люди.

В общей сложности были подвергнуты чисткам не менее 4,7 млн чиновников разного уровня. На их место приходили лояльные новому лидеру чиновники. На сегодня, по крайней мере, 24 из 31 партийных секретарей китайских провинций не только являются тесными соратниками Си, но и принадлежат к его клану, либо ходили вместе с ним в одну школу, либо работали непосредственно под его руководством или под руководством одного из его ближайших союзников.

Уже через два года после прихода к власти, в 2012 году, с его подачи было выдвинуто обвинение в коррупции против одного из видных функционеров КПК, бывшего главы внутренней безопасности Чжоу Юнкана. Он был тесно связан с еще более влиятельным номеклатурщиком Бо Силаем, которого на тот момент считали главным внутрипартийным соперником Си. Тогда расследование вызвало политический шок, поскольку стало грубейшим нарушением негласного правила не трогать людей подобного уровня.

Си также предусмотрительно ужесточил контроль, сосредоточив его в своих руках, за вооруженными силами, начав там радикальные реформы и сокращения с 2015 года. Он также взял под контроль весь аппарат безопасности, тоже подвергнув его чисткам. С 2015 года парламент страны и другие органы, включая кабинет министров и Верховный суд, были обязаны информировать Си Цзиньпина об итогах работы лично в ежегодных отчетах.

С 2016 года началась кампания закручивания гаек в прессе, которая в КНР и так не отличалась особой свободой слова. Наконец, в 2018 году Си внес поправки в конституцию страны, отменив ограничение на количество сроков президентства. Что касается устава КПК, то там никаких формальных ограничений и не было. До недавних пор партия руководствовалась неписаными правилами: лидеры уходят на пенсию после 68 лет, уступая дорогу новому поколению политиков и не занимая руководящих постов более двух пятилетних сроков.

При этом, когда руководство Коммунистической партии Китая выбрало Си в качестве лидера в 2012 году, многие считали, что его можно легко контролировать. В нем видели вполне мягкого человека, который бы с должным уважением относился к старшим и следовал заведенным Дэн Сяопином традициям. Однако путь к сосредоточению всей власти в своих руках Си начал сразу, едва он ее получил.

Например, в ходе одного из своих первых выступлений, в декабре 2012 года, он назвал демократию опасной, заявив, что Китаю необходимо сделать все возможное, чтобы избежать такой судьбы, как развал Советского Союза после крушения его однопартийной коммунистической системы в 1989 году. «Почему распался Советский Союз? Почему советская Коммунистическая партия распалась? — вопрошал тогда новый генсек Си. — Пропорционально, в советской Коммунистической партии было больше членов, чем у нас, но никто не нашел в себе достаточно мужества, чтобы сопротивляться такому ходу вещей».

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Если говорить о личных качествах Си Цзиньпина, то они вполне подходили для борьбы за единоличную власть. Многие иностранные дипломаты, которым приходилось лично общаться с китайским лидером, непременно отмечают остроту его ума и политической реакции, отмечают также его умение играть на эмоциях людей к своей выгоде. Качества стойкого политического бойца ему пришлось вырабатывать с самого детства.

Потому что, с одной стороны, он происходил из высокопоставленной номенклатурной семьи, будучи сыном служившего некогда вице-премьером Си Чжунсюня, с другой стороны, в 1962 году Мао Цзэдун в рамках большой чистки репрессировал отца Си. Опала длилась 16 лет, принеся семье немало страданий и лишений. Зато это стало хорошим уроком того, насколько жесткой может быть «внутривидовая борьба» внутри КПК.

Си начал подниматься по ступеням властной структуры КПК в конце 1970-х годов, причем с самого низа, проработав семь лет в качестве одного из миллионов представителей городской молодежи, которых Мао отправил в сельскую местность в рамках его революционного проекта «культурной революции» — для «перевоспитания». Работа на селе была зачтена. Да и после смерти Мао в стране начались перемены. Сначала мягкие. Си в них вписался. В период с 1979 по 2007 год он выдвигается на руководящие должности, занимая разные посты: от секретаря Главного управления Госсовета до исполняющего обязанности губернатора провинций Фуцзянь и Чжэцзян и секретаря Шанхайского муниципального комитета КПК.

Не сказать чтобы его работа на этих постах была отмечена чем-то особенно ярким. Он скорее был не очень броским чиновником. И вместо того, чтобы предпринимать какие-либо громкие, важные инициативы, предпочитал затаиться, сосредотачиваясь на том, чтобы не высовываться, избегать скандалов или ссоры с любыми потенциально влиятельными чиновниками КПК. Си предпочитал играть как бы на заднем плане, никогда не приписывая себе лишних заслуг.

И такая тактика принесла успех. Си Цзиньпину удалось привлечь внимание тогдашнего председателя Китая Цзян Цзэминя и его заместителя Цзэн Цинхуна. Они и увидели в Си будущего преемника уже председателя Ху Цзиньтао (преемника Цзян Цзэминя), который будет верно служить интересам старой гвардии КПК, решая системные проблемы, включая широкомасштабную коррупцию.

Это стало решающим моментом, проложив Си Цзиньпину путь к посту генерального секретаря ЦК КПК, председателя Центрального военного совета, а также к более церемониальной роли президента (председателя КНР). На этих должностях он и сменил Ху Цзиньтао, которого перед заключительным заседанием нынешнего ХХ съезда публично, под телекамеры, вывели из первого ряда президиума (он сидел по левую руку от Си) после того, как не переизбрали в состав ЦК. По китайским меркам, это полный позор и унижение. В то же время четкий сигнал о том, что ни на какую старую гвардию Си отныне равняться не намерен.

С самого начала прихода на высший партийный пост 10 лет назад он отринул прежний образ серого невзрачного чиновника и начал создавать образ политического мачо, если к Китаю применим этот термин. Си все чаще стал говорить, что именно он окончательно избавил Китай от того унижения, с которым было связано прошлое иностранное господство, что именно он добился «полной победы» над крайней нищетой.

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По сути, стал выстраиваться его культ личности, увязываемый в массовом сознании с такими терминами и образами, как «китайская мечта» и «национальное омоложение». Он написал аж целый манифест под названием «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры», встав тем самым на один уровень уже практически с самим Мао. С 2021 года учебники по политической философии Си Цзиньпина стали обязательными для изучения китайскими школьниками.

Становилась все более наступательной и его внешняя политика. Он давал агрессивный отпор всяким иностранным критикам ситуации с правами человека в Китае, довольно жестко действовал по подавлению инакомыслия в Гонконге. Все большее давление оказывается на Тайвань с целью «вернуть в родную гавань». При Си были предприняты масштабные реформы вооруженных сил страны. В качестве своей социальной базы он видит прежде всего бедные слои населения, стараясь проводить курс на рост благосостояния.

При этом он не очень доверяет среднему классу, не доверяет предпринимателям, особенно крупным, и совсем не доверяет карьеристам из Компартии как своим потенциальным соперникам. А сильнее всего он не доверяет тем людям, которые советуют ему наладить прежнее сотрудничество с США. Напротив, Си исходит из того, что соперничество с Америкой будет только нарастать.

Основатель Китайской Народной Республики Мао Цзэдун в свое время вывел такую формулу: «Политическая власть произрастает из ствола винтовки». Нынешний лидер КНР Си Цзиньпин вполне следует этой формуле как прямо, так и косвенно.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Жарихин, политолог:

— Прежде всего Си Цзиньпин — сильная личность и самостоятельная политическая фигура. Он доказал это на практике. Еще со времен другого китайского лидера — Дэн Сяопина — было принято, чтобы председатель КНР избирался не более чем на два срока. Отработал 10 лет, и до свидания. Товарищ Си эту традицию сломал, показав себя и харизматичным лидером и одновременно умелым аппаратчиком — как, например, Сталин.

Второй важный момент: он решился на смелый политический выбор — перестал уступать американцам. Си Цзиньпин фактически заявил, что Китай — не фабрика США, а самостоятельное, со своими интересами, государство. Он рискнул и тем гигантским товарооборотом между двумя странами — 700 миллиардов долларов в год, и современными технологиями, которые Китай покупает в США. Но правда и то, что Китай к подобному противостоянию готов. Его наука, например, уже не уступает американской, технологически он может быть независим.

Важно и то, что товарищ Си сумел справиться с «внутренними чубайсами» — либеральным крылом в компартии, так называемыми «шанхайскими комсомольцами», символом которых был Ху Цзиньтао, руководивший страной с 2002 по 2012 год. Его сторонников он вывел из китайского политбюро, а самого Ху Цзиньтао — из зала, где проходил съезд партии.

Для нас, России, Си Цзиньпин куда более приемлемая фигура, чем китайские либералы. Накал напряженности Китая и США должен снизить накал напряженности между США и Россией. Я сомневаюсь, что товарищ Си начнет войну за Тайвань, но даже сам факт того, что он пытается вести самостоятельную внешнюю политику, нам очень выгоден.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации:

— Вряд ли Си Цзиньпин нас чем-то удивит. Скорее он продолжит по отношению к России прежнюю политику: мы будем оставаться добрыми соседями, партнерами, но сомневаюсь, что военными союзниками. При этом по отношению к США Китай будет вести себя намного жестче. Си Цзиньпин, как известно, произвел некоторую ротацию и рекрутировал в руководство страной больше условных «ястребов», которые не боятся конфронтации с США. Для наших заклятых американских партнеров это плохая новость, потому что вес Китая в мире в последние годы очень и очень вырос. И постоянно оглядываться на США эта страна уже не намерена.

Фото: Администрация президента РФ

Игорь Варьяш, руководитель центра НИФИ, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при Правительстве:

— Да, Си Цзиньпин остался у власти, но России от этого ни холодно, ни жарко. Китаю до России нет никакого дела, помогать нам в чем бы то ни было эта страна не будет. А вот зарабатывать на нас — сколько угодно. Сейчас об этом не очень-то говорят, но именно китайцы получили просто беспрецедентные скидки на наши энергоносители — нефть и газ. А еще — на наше продовольствие, в котором они, как страна с 1,5-миллиардным населением, остро нуждаются. Пока страны Запада вводят на наш экспорт санкции, Китай, пользуясь случаем, на нас отлично зарабатывает. На нашем пожаре Поднебесная просто греет руки.

Или возьмем, например, китайский импорт. Эта страна постепенно захватывает наш автомобильный рынок, пользуясь тем, что с него ушли европейские и южнокорейские бренды. При этом в соотношении «цена-качество» китайские автомобили не всегда лучший выбор. На рынке бытовой техники и гаджетов китайцы тоже активно наступают. И кто бы ни был у власти — Си Цзиньпин или кто-то другой, Китай будет рассматривать Россию не как союзника, а как небольшой рынок сбыта своей продукции и источник недорогих природных ресурсов, а также продуктов. Обольщаться «дружбой» с Китаем, я думаю, не стоит. Никакой дружбы нет, есть интересы двух стран.

Георгий Федоров, руководитель Центра социальных и политических исследований:

— Для России хорошо, что Си Цзиньпин остался у власти, потому что у нашего президента с ним хорошие отношения. Какие бы отношения были с другим лидером — еще неизвестно. Сейчас мы вполне успешно сотрудничаем с Китаем, хотя, наверное, большую выгоду из этого сотрудничества извлекает Поднебесная. Дело в том, что экономически он существенно сильнее, поэтому ему проще продавливать свои интересы. Многие опасаются, что Китай рано или поздно нас просто поглотит, но я сильно сомневаюсь, что это произойдет. У страны много внутренних проблем, включая, например, Тайвань и Тибет.