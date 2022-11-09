«Вечерка» попала в турецкую газету

7 ноября интервью с поэтом из Турции Хусейном Хайдаром, вышедшее в номере «Вечерней Москвы» от 26 октября 2022 года, опубликовала турецкая газета Aydınlık.

«Вечерняя Москва» связалась с Хусейном Хайдаром, узнав, что турецкий поэт посвятил трогательное стихотворение памяти российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, трагически погибшей 20 августа. Помог установить связь с Хайдаром Бейхан Коркман, главный редактор издания Aydınlık, где Хусейн трудится обозревателем. Беседа получилась очень интересной, несмотря на языковой барьер (преодолевать его обоим собеседникам пришлось с помощью онлайн-переводчика).

Оказалось, что Хайдар — знаток русской поэзии, философ и мыслитель, человек, которого, как истинного поэта, не оставляет безучастным какая бы то ни было несправедливость в мире. Хусейн Хайдар после беседы с «Вечерней Москвой» написал статью в Aydınlık, упомянув, что рад тому, что его стихотворение «установило мост сердец между Россией и Турцией». В своей публикации он познакомил с текстом интервью турецких читателей.

— Сейчас особенно важно поддерживать политические отношения меж ду нашими странами, подкреплять их с помощью искусства и поэзии, — напомнил Хайдар в своем материале. — Для меня было честью стать героем одного из выпусков газеты «Москва Вечерняя». Надеюсь, что мы сможем сотрудничать и в будущем.

Кстати, турецкое издание — практически ровесник «Вечерней Москвы», которая в следующем году отметит свое столетие. Первый выпуск газеты Aydılık вышел в печать 1 июня 1921 года.