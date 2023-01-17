Удушающий захват: Россия сменила тактику и постепенно подводит Украину к саморазвалу

Раздача гуманитарной помощи в Изюме Харьковской области. Сегодня миллионы украинцев живут исключительно за счет гуманитарной помощи. И они этим очень недовольны / Фото: Francisco Seco / АР / ТАСС

ВВП Украины в прошлом году упал на 50 процентов. Ущерб составил около 100 миллиардов долларов. Такие цифры привел премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Россия продолжает наносить удары по энергетической и промышленной инфраструктуре Украины, миллионы граждан страны сидят без света, тепла, воды и зарплаты — их предприятия и офисы не работают. Такая ситуация, по мнению ряда экспертов, может привести к новому Майдану и государственному перевороту.

Глобального, по всем фронтам, зимнего наступления наших войск, о котором говорили осенью, так и не случилось. В ДНР идут кровопролитные, но все-таки локальные бои. В основном — в районе Артемовска. Военные эксперты считают, что Россия на Украине поменяла тактику. И упор будет делаться не на быстрое сокрушение, а на медленное удушение противника. Штурма Харькова, Николаева, Одессы, не говоря уже о Киеве, не будет. Россия намерена победить, но — другим способом.

Зеленский учился у фюрера

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что президент Украины взял на вооружение тактику Адольфа Гитлера, велевшего превратить каждый немецкий город в крепость.

— Суть тактики проста: в городах оказывается максимально возможное сопротивление, чтобы сковать силы противника и не давать ему широко наступать, — пояснил Кнутов. — Это довольно эффективная тактика. Да, при ее использовании гибнут наиболее боеспособные части ВСУ, но мобилизационный резерв у Украины огромен, а людей Зеленскому не жалко.

Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев уверен, что штурмовать города наши войска будут только на территории ДНР.

— Приведу лишь несколько цифр. В 1945 году советские войска штурмовали Берлин. Население города тогда составляло около 2,5 миллиона человек. Площадь застройки — 88 тысяч гектаров. В результате операции наши потери составили около 90 тысяч убитыми и около 330 тысяч ранеными. И это всего за 10 дней боев! Население и площадь нынешнего Киева сопоставимы с берлинскими: около трех миллионов человек и 84 тысячи гектаров. Как показывает опыт Мариуполя, Бахмута и других городов, сопротивление будет самым ожесточенным. Хотим мы терять убитыми и ранеными сотни тысяч человек? Наш главнокомандующий точно не хочет: он еще в начале СВО отдал приказ максимально сохранять людей: военных и гражданских.

Более того, по словам эксперта, сам факт того, что мобилизация была частичной, а не полной, говорит о том, что широкомасштабного, как в Великую Отечественную, наступления не планируется.

— Простая арифметика. При наступлении минимальный перевес в живой силе должен составлять три к одному. При штурме хорошо укрепленных городов на каждого обороняющегося должно быть 4–5 наступающих, поскольку в городах наступать труднее. Особенно с учетом того, что мирное население мы максимально сберегаем, — рассуждает Земцев. — При таком раскладе для повторения наступательной операции «Багратион» 1944 года на территории Украины нам необходимо никак не меньше миллиона бойцов. Причем опытных: штурмовать города, да еще хорошо укрепленные, технически крайне сложно. Плюс нам нужно быть морально готовыми к потерям сотен тысяч человек и гибели огромного числа гражданских. Военно-политическое руководство России на это, я уверен, не пойдет.

Ждем смены режима

По мнению эксперта, Россия будет медленно, но неуклонно «душить» противника. Прежде всего — разрушая энергетическую, транспортную и военную инфраструктуру.

— Сейчас, по данным самих украинцев, повреждено около 50 процентов энергетических мощностей страны. Единой энергетической системы на Украине больше нет. Мы планомерно уничтожаем их производственные мощности и склады боеприпасов, — рассказывает Земцев. — Один пример. В новогоднюю ночь Киев планировал масштабную — до 800 беспилотников — атаку на территорию России. Но мы уничтожили завод по их производству и атаку сорвали. Мы уничтожаем казармы ВСУ и наемников. Причем — по всей стране.

По мнению эксперта, работая в этом направлении дальше, можно ждать перехода количества в качество.

— Украина с каждой неделей будет погружаться в уныние. Представьте: у людей все чаще нет света, тепла, воды. Не менее половины потеряли работу, потому что бизнес из воюющей страны бежит. Нет работы — нет денег. Все это можно как-то вытерпеть, если понятно, во имя чего. Но военных успехов, подозреваю, украинцам ждать не приходится. Чем дальше, тем больше в обществе будет копиться негатива: а во имя чего это все? Где свет в конце тоннеля? Когда мы победим или хотя бы станет легче? Вот тогда и могут начаться бунты. Тем более что в устройстве Майданов никого лучше украинцев нет, — считает Земцев. — Бунты приведут к смене политического режима.

Киев может изменить позицию

Политолог Дмитрий Журавлев в этот сценарий не верит.

— Вы можете себе представить народный бунт в фашистской Германии? Все, что там удалось, когда страна катилась в пропасть, — это неудачное покушение на Гитлера, — напомнил эксперт. — Никаких народных бунтов на Украине не будет по двум причинам. Во-первых, мощнейшая пропаганда, военные действия и десятки тысяч гробов окончательно утвердили украинцев в мысли, что «во всем виноваты русские». А Зеленский ни при чем. Во-вторых, режим на Украине сейчас такой, что любые попытки выразить малейшее недовольство приведут к появлению «сапогов» — так называют там сотрудников СБУ. Человека увезут и запытают до смерти. Если очень повезет — просто посадят. При нынешней власти никакой бунт невозможен в принципе.

Александр Бартош, эксперт Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов, кандидат военных наук, с этим согласен, но при этом считает, что позицию может изменить сам Киев.

— Если мы начнем уничтожать не только энергетику и промышленность, как сейчас, но и дорожную инфраструктуру, многое изменится, — считает эксперт. — ВСУ держатся главным образом за счет поставок вооружений с Запада.

Они поступают по железным и автомобильным дорогам. Если мы уничтожим вокзалы, автомобильные и железнодорожные мосты, развязки, тяговые подстанции, тоннели, то главный козырь из рук врага выбьем. Кстати, уничтожить все это не так уж и сложно: у нас есть высокоточное оружие, а поставляемые на Украину средства ПВО небо над страной так и не закрыли. Да, часть наших беспилотников и ракет сбивают, но большинство доходит до цели. Если мы резко, в разы, сократим поставки вооружений, Киев будет просто вынужден изменить позицию — ему нечем будет воевать. И вот тогда мы уже приступим к следующему этапу СВО — переговорам. Украине придется признать российскими все наши новые регионы и объявить демилитаризацию под нашим контролем.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает такой сценарий маловероятным.

— Для нынешнего украинского руководства война — это бизнес. Пока они получают на ведение войны деньги и пока эти деньги можно красть, они продолжат это делать. А значит, продолжат и сопротивление в том или ином виде, — считает Владислав Владиславович. — Я не вижу другого способа решить украинский кризис, кроме убедительной победы на поле боя.

Повторит путь Германии и Японии

Андрей Земцев согласен с опасениями коллеги, но обращает внимание на важный нюанс.

— Американцы будут вкладываться в Украину только до тех пор, пока будут видеть, что военные действия наносят ущерб России. Что ее экономика просаживается, доверие к власти снижается, появляется негативный общественный фон, — пояснил эксперт. — Когда станет ясно, что все это происходит не в России, а как раз на Украине, т.е. станет ясно, что особого эффекта нет — как и в случае с санкциями, Украину просто бросят. Как, например, американцы бросили Вьетнам, Афганистан и Ирак. Если становится ясно, что их ставленники не побеждают и не наносят противнику невосполнимого урона, они их просто «сливают».

По мнению эксперта, эта страна имеет все шансы повторить опыт Германии и Японии.

— Американцы не стали их оккупировать, а денацифицировали и демилитаризовали. Ни японского, ни германского фашизма сейчас нет. Равно и как и мощных вооруженных сил. Вместо них в Германии и Японии есть силы самообороны, способные выполнять скорее полицейские функции — что-то вроде Росгвардии, — пояснил Земцев. — И есть еще американские военные базы, обеспечивающие безопасность этих стран. Такие же базы Россия должна организовать на Украине. И, разумеется, полностью контролировать ограниченные вооруженные силы Незалежной.

По мнению эксперта, такой сценарий хорош тем, что со временем демилитаризованная Украина может сама присоединиться к России.

— Это произойдет по экономическим причинам. Ведь после военных действий страна будет полуразрушенной, а Запад, разумеется, не будет ее восстанавливать — зачем? В то же время украинцы будут видеть пример Крыма, Донбасса, Запорожья, Херсонской области которые, очевидно, под «рукой Москвы» будут жить куда лучше, чем они, — рассуждает Земцев. — Второй важный момент: близкая культура. Если американцы с немцами и тем более японцами культурно не близки, то украинцы с русскими — вполне, поэтому они могут захотеть вернуться в Россию. Хотя, конечно, далеко не сразу — должны пройти годы. Вот так, в принципе, и может разрешиться украинский кризис.

При этом, как считает эксперт, немалая часть областей Украины может — по тем же экономическим и культурным причинам — «уйти» под Польшу, Венгрию и Румынию.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев согласен:

— Главной причиной украинских Майданов была не политика, а стремление жить лучше, «уйти» в Европу. Саму Украину в Евросюз, конечно, никогда не примут — это нищая и глубоко коррумпированная страна, которую никто не хочет постоянно «тащить из болота». Но если «куски» этой бывшей страны другие страны ЕС присоединят и начнут переформатировать, то шансы стать европейцами, я думаю, у части украинцев есть. Прежде всего, конечно, у западных, чьи земли когда-то входили в состав Польши и Венгрии.

Что касается основной части Украины, то России, по мнению экспертов, ее придется восстанавливать — как когда-то Чечню. Это еще одна причина отказа от штурма крупных городов. «Брать на баланс» развалины Россия не хочет, поэтому и применяет тактику медленного удушения противника.

КСТАТИ

В 2022 году Украина погрузилась в глубокий экономический и социальный кризис. По данным украинского правительства, инфляция превысила 30 процентов, около семи миллионов человек покинули страну. Уничтожено или повреждено свыше 400 промышленных предприятий, половина энергетической инфраструктуры. Страна потеряла около 40 процентов металлургической промышленности, лишилась портов на Азовском море, недосчиталась около 40 процентов урожая. Без работы остались около 5 миллионов украинцев, падение зарплат в частном секторе по сравнению с прошлой зимой составило от 25 до 50 процентов. За год госдолг Украины увеличился на 45 процентов и приблизился к 80 процентам ВВП. Всемирный банк прогнозирует: к концу 2023 года на Украине 55 процентов населения окажется за чертой бедности. Так что бунт вполне возможен.

ФАКТЫ

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что, по его данным, Украина уже потеряла только убитыми около 150 тысяч военнослужащих. Российские блогеры, используя поступающую с фронта информацию, пришли к выводу, что только погибшими Украина потеряла более 250 тысяч человек. При этом не учитывается большое число пропавших без вести бойцов ВСУ.

По данным Росстата, население России за 2022 год с присоединением новых территорий увеличилось почти на 6,2 млн человек и составляет более 152 млн человек. Площадь РФ выросла более чем на 100 тысяч квадратных километров. Это, для сравнения, на 7 тысяч кв. километров больше, чем площадь Венгрии.

Общая сумма «инвестиций» в украинский конфликт со стороны Запада превысила 110 миллиардов долларов. Из них 62 процента вложили США. Помощь Украине составляет более половины довоенного ВВП страны — 200 млрд долларов.

МНЕНИЕ

Георгий Федеров, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект»:

— Чтобы случился Майдан, Украина должна потерпеть серьезнейшее военное поражение. Ведь сейчас украинское общество крайне консолидировано. Его подавляющее большинство Россию люто ненавидит.

Тут, конечно, постарались Зеленский и его западные кураторы, давшие приказ не жалеть военных. Ведь чем больше в города и деревни страны приходит гробов, тем ненависть выше. Что будет происходить, если наши ВКС продолжат разрушать украинскую экономику? Произойдут две вещи. Первая — усилится поток беженцев на Запад, потому что люди в своей стране элементарно не смогут выживать.

Второе следствие — станут более заметны мужчины призывного возраста, которых из страны, разумеется, не выпустят, а отправят на фронт. Штаты и ЕС, конечно, восстанавливать экономику Украины не станут — им это ни к чему.

Но они, совершенно очевидно, продолжат финансировать армию и гражданских, которые еще в стране остались. Будут пункты обогрева, раздача гуманитарки и активное освещение в СМИ этих «широких жестов». На самом деле это, конечно, не широкие жесты, а поддержание страны в более-менее боеспособном состоянии. Ведь от Украины требуется только воевать — точнее, наносить максимальный урон России. Тем не менее переворот в стране возможен. Если, как я сказал, будет крупное военное поражение и рейтинг Зеленского резко упадет, его могут сместить. Но выражение «народной воли» в виде Майдана, если он вообще случится, будет таким же управляемым фарсом, как в 2013–2014 годах.

На смену Зеленскому Штаты поставят другую, еще не проигравшую марионетку. Надо понимать, что все силовики и политики Украины полностью подконтрольны Штатам. Поэтому ждать появления там пророссийского президента пока не стоит.