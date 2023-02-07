Здания складывались как карточные домики: сильнейшее за 80 лет землетрясение в Турции привело к тысячам жертв

Сотрудники экстренных служб ищут пострадавших в разрушенном здании в Диярбакыре / Фото: Deniz Tekin / EPA / TASS

6 февраля в Турции произошло сильнейшее за 80 лет землетрясение. А 7 февраля была зафиксирована вторая волна толчков, но магнитудой поменьше.

В результате землетрясения силой 7,8 балла было разрушено более 6000 зданий. Они складывались буквально как карточные домики. Под завалами оказались тысячи людей. На момент подписания номера число погибших выросло почти до 3000 человек, еще 16 000 пострадали. В соседней Сирии также зафиксированы масштабные разрушения. Число погибших в этой стране к настоящему моменту достигло 700, пострадали несколько тысяч человек. Толчки ощутили и жители столицы Ливана Бейрута.

— Я никогда не испытывал ничего подобного за 40 лет своей жизни, — поделился в эфире гостелеканала TRT житель Газиантепа Эрдем. — Рано утром нас как минимум три раза трясло очень сильно, как младенца в кроватке. Мы выбежали на улицу, и здания начали рассыпаться.

Спасатели и местные жители с фонариками во многих городах искали людей в грудах перепутанной арматуры и бетонного щебня. Люди на улице кричали другим, находившимся внутри частично разрушенных и опасно наклонившихся многоквартирных домов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур до 12 февраля.

На место также вылетели и российские спасатели. В группировку вошли более 100 членов отряда центра «Спас», кинологи и психологи. Советник главы МЧС Даниил Мартынов рассказал, что они будут работать в круглосуточном режиме.

«Вечерняя Москва» дозвонилась

Исполнительный секретарь Координационного совета организаций российских соотечественников в Турции Роман Бабаев:

— На данный момент не поступало еще ни одного сообщения о погибших и пострадавших россиянах. Это произошло еще и потому, что большинство россиян сконцентрировано в Анталье — здесь получили вид на жительство 150 тысяч наших соотечественников. Здесь как раз ничего не разрушено и не пострадало.

Турецкий поэт Хусейн Хайдар:

— С этим землетрясением Турция погрузилась в великую боль. Сердце всей страны бьется вместе. Моя жена, член партии «Ватан» Зеррин Озтюрк, и ее семья были в Искендеруне (город в провинции Хатай. — «ВМ»). Их дома были повреждены, слава богу, сами они уцелели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Шебалин, член-корреспондент РАН:

— Землетрясение в Турции и на Ближнем Востоке вызвано тектоническими процессами. В пострадавших регионах качество построек не соответствует современным требованиям к сейсмостойкому строительству. К тому же никто не ожидал таких сильных землетрясений. Будут новые толчки и жертвы.

Тем временем

Российские туристы в Турции, пострадавшие из-за землетрясения, могут получить медицинскую страховку, сообщил председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Специалист пояснил, что страховка, приобретаемая туристами организованных групп, включает медицинские расходы, возможность транспортировки при травмах, а также оказание экстренной помощи.