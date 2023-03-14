Запахло цветочной революцией: «грузинская мечта» споткнулась об иноагентов

Протестующий размахивает грузинским флагом перед горящей баррикадой в то время, когда полиция использует водометы и слезоточивый газ против демонстрантов, собравшихся у парламента / Фото: ZURAB TSERTSVADZE / AP / ТАСС

После нескольких дней многотысячных протестов и попыток взять штурмом парламент правящая партия Грузии «Грузинская мечта» отозвала спорный законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Однако оппозиция отступать не собирается. Она готова продолжать демонстрации и протесты, которые проходят под флагами Евросоюза.

В первом чтении законопроект об иностранных агентах был принят 7 марта. Он предполагает создание реестра НКО, СМИ и лиц, получающих финансирование от иностранного государства.

Законопроект, поддержанный правящей партией, проходил на фоне драки при его обсуждении. Изначально было разработано два варианта — условно, «грузинский» и «американский». Оба были направлены в Венецианскую комиссию при Совете Европы на отзыв с обещанием принять тот, который она одобрит. Теперь уже оба отозвали.

По «грузинскому» варианту (он и был принят за основу 7 марта) СМИ и общественные организации, финансируемые из-за границы, должны регистрироваться в базе «агентов иностранного влияния» и обязаны подавать финансовую декларацию. Но раз в год, а не ежеквартально, как у нас. За уклонение — штраф до 9,5 тысячи долларов. В отличие от российских аналогов установлен четкий критерий определения «иноагентства» — не менее 20 процентов от общего объема финансирования.

Уголовной ответственности в этом варианте не было предусмотрено, как не было и требования по маркировке продукции. Не предусматривается в грузинском проекте и сколь-либо жестких ограничений по части прав «иноагентов» на разные виды деятельности, в том числе политической. Как видим, объективно говоря, законопроект существенно мягче российских аналогов.

Уже после того как с критикой законопроекта выступил Госдеп США — а авторы ссылались как раз на американский закон о регистрации иностранных агентов FARA 1938 года, — была написана вторая версия — «американская». Она, по сути, является почти дословным переводом как раз американского FARA.

Статус «иноагентов» расширили и на физлиц, получающих финансирование из-за рубежа, ужесточили наказание за повторные нарушения вплоть до тюремного заключения до пяти лет. Появилось и требование маркировки. Сторонники закона настаивали на своей правоте, заявляя, что он необходим для обеспечения политической прозрачности и позволит «обществу быть информированным о том, кто есть кто».

Однако оппозиция начала борьбу с законопроектом, который был явно направлен против нее, поскольку многие оппозиционные СМИ и НКО действительно поддерживаются из-за рубежа под лозунгом, что он то ли «навеян Москвой», то ли списан с российских «репрессивных законов». Что, как сказано выше, совсем не так. Не списан.

Однако и официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс продолжает твердить, что сравнения с законом США 1938 года тоже ложны, а сам грузинский законопроект создает угрозу свободе слова и демократии в республике. Посольство США в Тбилиси, разумеется, тоже не могло молчать и назвало день принятия закона в первом чтении черным днем для грузинской демократии. Раздалась критика и со стороны Евросоюза, заявку на вступление в который подала Грузия. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что грузинский законопроект «противоречит стандартам ЕС». Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии Клод Керн и Эдит Эстрелла призвали парламент Грузии отозвать билль.

На кону действительно стоит сближение с Евросоюзом, от которого нынешние власти Грузии вовсе не отказывались. Брюсселем Грузии было указано, что она получит статус кандидата на членство в ЕС только в том случае, если добьется достаточного прогресса в реализации так называемых «12 приоритетных реформ», определенных Еврокомиссией. В их числе — обеспечение демократических прав и свобод. Еврокомиссия доложит о проделанной Грузией работе в октябре текущего года, после чего 27 стран — членов ЕС должны единогласно принять окончательное решение по ее статусу как страны-кандидата.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года. Но ей пока не предоставлен статус кандидата — это как раз поставлено в зависимость от проведения определенных реформ. История со скандальным законопроектом может существенно подорвать этот процесс. Тем более что разгоняемые полицией протесты проходили под флагами Евросоюза, точь-в-точь как в свое время на украинском Майдане, — а также под флагами США и Украины, помимо грузинских.

Примечательно, что прозападно настроенная президент страны, обещавшая наложить вето на законопроект, Саломе Зурабишвили обращалась со словами поддержки к протестующим из Нью-Йорка на фоне статуи Свободы.

Противостоять одновременно давлению уличной толпы и Запада «Грузинская мечта» не смогла и вынуждена была, что называется, сдать назад. Удастся ли «Грузинской мечте» в новых обстоятельствах суметь удержать власть, не пахнет ли в весеннем воздухе новой «цветной революцией»? Пока не стоит спешить с выводами, надо посмотреть на развитие событий.

Все-таки проблема «иноагентов» волнует далеко не все грузинское население, а достаточно узкую группу прозападных общественных деятелей, которые напрямую, наряду с некоторыми СМИ и НКО, действительно зависят от поддержки из-за рубежа.

Протесты пока выглядят неорганизованно и могут постепенно пойти на спад, если только такой организации не появится. Они также не выглядят пока инспирированными из-за границы. Похоже, что «Грузинская мечта» в этой истории просто не сумела правильно и точно просчитать ситуацию, решив самонадеянно начать действовать с наскока. Проблемы были созданы практически на пустом месте. В том числе дав теперь прекрасный повод Евросоюзу усилить давление на Тбилиси по ряду других актуальных вопросов. Прежде всего, по вопросу о соблюдении антироссийских санкций, что и может стать главным требованием для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Мы видим, к каким трагическим последствиям привела волна так называемых цветных революций, какие потрясения испытали и испытывают народы стран, которые прошли через безответственные эксперименты подспудного, а иногда и грубого, как у нас говорят, ломового внешнего вмешательства в их жизнь.

ЦИФРА

12, 5 миллионов долларов потратили на питание и обогрев участников Майдана на Украине в 2013–2014 годах. Сумму озвучила координатор протестов Оксана Продан.

ИСТОРИЯ

Цветная революция — хорошо отработанная технология свержения власти при помощи уличных протестов, организуемых из-за рубежа. Как правило, революция начинается с мирных демонстраций, но постепенно переходит в столкновения с полицией, захваты правительственных зданий, грабежи и погромы. Если власти дают отпор «ненасильственным» действиям, они легко перерастают в вооруженный мятеж. Самые яркие примеры: «бархатная революция» в Чехословакии (1989), «бульдозерная революция» в Югославии (2000), «революция роз» в Грузии (2003), «оранжевая революция» на Украине (2004), «революция тюльпанов» в Киргизии (2005), «жасминовая революция» в Тунисе (2011), Евромайдан на Украине (2013–2014). Иногда цветные революции не удаются — как, например, в январе 2022 года в Казахстане. В абсолютном большинстве случаев они не улучшают жизнь большинства граждан страны. Так, например, после революции в Чехословакии и на Украине эти страны распались. Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию. На Украине же после Евромайдана началась гражданская война, которая продолжается до сих пор.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Алексей Кочетков, сопредседатель движения «Русский союз»:

— Митинги, которые проходят в Грузии, — это еще один аспект влияния Запада на чужие страны. Как многие знают, правительство отказалось вводить антироссийские санкции, а поэтому оказалось в еще более плохом положении перед Евросоюзом. Хотели принять закон об иноагентах, чтобы уменьшить влияние иностранных компаний, а получили чуть ли не второй Майдан. Грузинские люди до сих пор верят и надеются, что страну возьмут в Евросоюз, но этого, скорее всего, не будет. Михаил Саакашвили, которого так хочет освободить Запад, в критическом состоянии, а нынешнее правительство хочет создать суверенное государство. Хоть законопроект уже и отозвали, но позиция по поводу своей самостоятельности была обозначена четко. Гражданам Грузии надо объяснять на примере Украины, что такое пагубное воздействие США, а не применять к ним физическую силу и пытаться доказать свою правоту насильственным путем.

Борис Юлин, военный эксперт, историк:

— Грузия в скором времени может превратиться в полигон для боевых действий. Если западные политики захотят свержения власти, то их агенты организуют это так же, как на Украине в феврале 2014 года. При этом история повторится еще и тем, что будет сидеть президент под шефством США. Понимают ли это простые люди и осознают ли они, что своими протестами закапывают себя в яму, в которой и так полегло уже много стран? На Украине в 2013 году тоже все начиналось как мирная акция неравнодушных граждан, а закончилось вооруженным противостоянием. Чем дольше протестующие будут оставаться на улице, тем сложнее правящему режиму будет сохранять контроль над ситуацией. Всем нужно понять, что сближение с ЕС и США не всегда бывает удачным.

Антон Бредихин, политолог:

— Мне кажется, что США и ЕС решили устроить в Тбилиси антиконституционный государственный переворот. Сами они жестко ограничивают попытки воздействовать на свою политику из-за рубежа, а здесь, как и всегда, хотят диктовать свои правила. Им будет снова выгодно начать войну, продавать оружие, а если этого не получится, то просто перекрыть все отношения в мире и ввести санкции, как они любят это делать. Кажется, что никто не может сказать гражданам Грузии, что такие действия приведут к еще более плачевным последствиям. Видимо, они не читали книг по истории и верят, что все можно решить с помощью оружия.

Василий Колташов, директор Института нового общества:

— Грузинское правительство долгое время занимало промежуточную позицию. Оно не было ни пророссийским, ни открыто антироссийским. Сейчас там разворачивается государственный переворот, который должен привести к войне против России. А все эти вопли: «На Сухуми!» — означают только одно — новый режим будет фашистским, ультраэкспансионистским.

И Россию будут рассматривать как зону жизненного пространства, которую нужно захватить и при этом создать маленькое, ультраагрессивное грузинское государство. И России нужно быть наготове, поскольку мы заранее знаем, куда может привести госпереворот. И гораздо мудрее будет договориться с грузинским правительством, потребовав от него не сдавать позиции. Или в какой-то момент нанести превентивный удар. Госпереворот только на то и направлен, чтобы не спрашивать народ, который не хочет войны с Россией.

Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России:

— С точки зрения правительства законопроект об иноагентах свою задачу выполнил. Вместо того чтобы заставить Грузию занять более резкую позицию по отношению к России, Вашингтон и Брюссель занялись довольно жестким уговариванием правительства не принимать этот закон. Почему они так зарубились? Потому что для них это способ управления посткоммунистическими странами. А закон с точки зрения «Грузинской мечты» перевел внимание Вашингтона и Брюсселя с грузинской внешней политики по отношению к России на внутренние грузинские дела. И тем самым дал нам некоторую передышку.

Но я бы не исключал, что США и ЕС пойдут на принцип и начнут вводить санкции против «Грузинской мечты». Но не вполне понимаю, как это может заставить правительство отдать власть. И как ее отдать без парламентских выборов и создания новой парламентской коалиции? А она пока не очень просматривается.